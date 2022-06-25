Глава МВФ заявила о сложности для США избежать рецессии

В 2023-2024 годах экономика США замедлится, избежать рецессии в стране будет все сложнее. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева во время ежегодного доклада по состоянию американской экономики.

«Учитывая курс, намеченный на июньской встрече Федерального комитета по операциям на открытом рынке, и ожидаемое сокращение бюджетного дефицита, мы ждали, что экономика США замедлится. Мы осознаем, что путь к тому, чтобы избежать рецессии в США, сужается», — отметила она.

Георгиева уточнила, что, по мнению экспертов МВФ, темпы роста реального ВВП снизятся до 1,7% и 0,8%, с 2,9%, прогнозируемых по итогам 2022 года. В 2025-2026 года показатели возрастут до 1,7 и 2,1% соответственно.

Кроме того, глава МВФ отметила необходимость признать неопределенность текущей экономической ситуации в стране.

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