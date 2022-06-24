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Белый дом опроверг введение запрета на экспорт топлива из США

Белый дом: решение о временном запрете на вывоз топлива из США не принято
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Фото: Global Look Press/Jim West
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Администрация США еще не приняла решения относительно временного запрета на поставки американских энергоносителей за рубеж. Об этом в четверг, 23 июня, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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«Могу сказать, что это решение не принято. В настоящее время решения на этот счет нет», — заявила она в ходе регулярного брифинга для журналистов.

Ранее представители крупнейших нефтяных компаний США обратились к властям с призывом рассмотреть введение экспортных ограничений для контроля стоимости топлива на внутреннем рынке.

В свою очередь министр энергетики Дженнифер Грэнхолм заявила о необходимости нарастить темпы производства в соответствии с увеличением спроса.

Накануне глава минэнерго допустила, что президент США Джо Байден может задействовать закон о производстве продукции военного назначения, чтобы расширить определенный экономический сектор, в данном случае нефтедобывающий.

Также, по ее словам, на сегодняшний день Вашингтон не планирует останавливать экспорт топлива, однако рассматривает такой вариант как допустимый.

В этот же день американский лидер предложил отменить топливный налог на три месяца, для того чтобы снизить внутренние цены. Вместе с тем Байден заявил о необходимости увеличить производство бензина.

21 июня бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страна сейчас находится в состоянии рецессии. Он также считает, что цены на топливо будут и дальше расти. По его словам, бензин может подорожать до $5–7 за галлон и больше. До этого, 11 июня, сообщалось, что средняя цена одного галлона бензина в США обновила исторический максимум, превысив $5.

До этого, 16 июня, телеведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон опубликовал статью, в которой назвал действия администрации Байдена главной причиной текущего топливного кризиса и повышения цен на энергоресурсы.

10 июня агентство Bloomberg сообщило, что годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 8,6%, это максимум с декабря 1981 года. По его данным, это подтолкнет Федеральную резервную систему к повышению процентных ставок и «усугубит политические проблемы для Белого дома и демократов». За день до этого Байден назвал «проклятием» рекордную инфляцию в стране.

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