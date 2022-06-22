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США могут задействовать закон времен Корейской войны из-за кризиса

Глава минэнерго Грэнхолм: США могут задействовать закон времен Корейской войны для увеличения нефтепереработки
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Фото: TASS/EPA/TANNEN MAURY
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Администрация США может задействовать закон о производстве продукции военного назначения для того, чтобы нарастить объем нефтепереработки в стране. Об этом в среду, 22 июня, сообщила министр энергетики Дженнифер Грэнхолм.

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В ходе брифинга для прессы глава Минэнерго подтвердила, что в текущих обстоятельствах обращение к законодательству времен Корейской войны не исключено.

Закон о производстве продукции военного назначения позволяет главе государства расширить определенный производственный сектор, если это необходимо для обеспечения национальных интересов. Таким образом усиливается правительственный контроль над экономической обстановкой в стране.

Также, по словам Грэнхолм, президент США Джо Байден пока не планирует вводить запрет на экспорт американских энергоносителей, однако рассматривает такой вариант как допустимый.

«Президент обдумывает огромное число возможных решений с самого начала [спецоперации РФ по защите Донбасса] и последовавшего за этим скачка цен», — подчеркнула она.

Ситуация осложняется тем, что в министерстве энергетики США ожидают дополнительный скачок спроса на нефть после отмены эпидемиологических ограничений в КНР.

«У нас будет проблема со спросом, когда Китай откроется после COVID, <...> именно по этой причине нам надо, и не только в США, но и на международном уровне, увеличивать предложение», — объяснила глава минэнерго.

Ранее в этот день американский лидер обратился к конгрессу с призывом отменить топливный налог на три месяца для того, чтобы снизить внутренние цены. Вместе с тем Байден заявил о необходимости увеличить производство бензина.

21 июня бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страна сейчас находится в состоянии рецессии. Он также считает, что цены на топливо в США будут и дальше расти. По его словам, бензин может подорожать до $5–7 за галлон и больше. До этого, 11 июня, сообщалось, что средняя цена одного галлона бензина в США обновила исторический максимум, превысив $5.

До этого, 16 июня, телеведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон опубликовал статью, в которой назвал действия администрации Байдена главной причиной текущего топливного кризиса и повышения цен на энергоресурсы.

10 июня агентство Bloomberg сообщило, что годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 8,6%, это максимум с декабря 1981 года. По его данным, это подтолкнет Федеральную резервную систему к повышению процентных ставок и «усугубит политические проблемы для Белого дома и демократов». За день до этого Байден назвал «проклятием» рекордную инфляцию в стране.

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