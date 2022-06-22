Байден попросил конгресс временно отменить топливный налог

Президент США Джо Байден попросил конгресс на три месяца отменить топливный налог.

«Отменяя на три месяца федеральный налог, мы сможем снизить цену и добиться небольшого облегчения для семей», — сказал он 22 июня в обращении к нации.

Мера призвана снизить внутренние цены на бензин. Федеральный налог на бензин составляет 18,4 цента за галлон (3,7 л), на дизель — 24 цента за галлон.

При этом Байден сам же признал, что предлагаемая им мера не позволит существенно снизить стоимость топлива для американцев.

«Я полностью понимаю, что приостановка действия топливного налога сама по себе не исправит проблему. Но она хотя бы немного облегчит ситуацию для семей по мере того, как мы продолжаем работать над снижением цен в долгосрочной перспективе», — сказал американский президент.

В связи с этим Байден призвал национальные нефтеперерабатывающие компании увеличить производство бензина.

«Я призываю отрасль перерабатывать больше нефти в бензин и снизить цены», — заявил президент.

О намерении Байдена попросить конгресс об отмене топливного налога накануне сообщала The Wall Street Journal. Издание отметило, что вряд ли инициатива главы государства будет одобрена как республиканцами, так и демократами.

21 июня бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страна сейчас находится в состоянии рецессии. Он также считает, что цены на топливо в США будут и дальше расти. По его словам, бензин может подорожать до $5–7 за галлон и больше. До этого, 11 июня, сообщалось, что средняя цена одного галлона бензина в США обновила исторический максимум, превысив $5.

10 июня агентство Bloomberg сообщило, что годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 8,6%, это максимум с декабря 1981 года. По его данным, это подтолкнет Федеральную резервную систему к повышению процентных ставок и «усугубит политические проблемы для Белого дома и демократов». За день до этого Байден назвал «проклятием» рекордную инфляцию в стране.