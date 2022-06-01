Белый дом обвинил Россию в рекордных ценах на бензин в США

Ответственность за рекордные цены на бензин в США лежит на России и ее президенте Владимире Путине, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга во вторник, 31 мая.

«Говоря о нынешних ценах на бензин, это действительно подорожание из-за Путина. Факт роста цен примерно на 60% за последние несколько месяцев связан с наращиванием [сил]», — заявила она, имея в виду российскую спецоперацию.

Ранее в этот день данные Американской автомобильной ассоциации (ААА), которая отслеживает расценки на топливо в стране, показали, что стоимость бензина на автомобильных заправках в США снова обновила исторический рекорд. Теперь американцы платят $4,622 за один галлон (3,785 л) бензина.

Последние несколько недель подряд стоимость на топливо в США стабильно растет, обновляя рекордные значения. На прошлой неделе, 20 мая, один галлон бензина стоил $4,593. 17 мая сообщалось, что галлон бензина в Соединенных Штатах подорожал до $4,523, 16 мая — до $4,483.

Американцы раскритиковали в социальной сети Twitter выступление нового пресс-секретаря Белого дома

19 мая заявления нового пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о причинах инфляции в стране не понравились американцам. Она заявила о «путинском росте цен» и попыталась сделать Россию ответственной за экономические проблемы США. Но получилось это не убедительно и ряд пользователей в Сети раскритиковал попытки чиновницы «врать, как Джен Псаки» — предыдущий официальный представитель Белого дома.

28 мая обозреватель American Thinker Сандра Фридеман заявила, что президент США Джо Байдена вводит американцев в заблуждение о ситуации с резким ростом цен на бензин в стране. Она указала на личную ответственность американского лидера за проблему с доступностью топлива в США.

По ее словам, цены на нефть могут стать просто непомерными. Кроме того, более дорогая перевозка добытой нефти исключительно фурами, а не через трубопроводы, также негативно влияет на американскую экономику.