Цена на бензин в США снова обновила исторический рекорд

Стоимость бензина на автомобильных заправках в США снова обновила исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (ААА), которая отслеживает расценки на топливо в стране.

Согласно данным ассоциации, теперь средняя цена бензина в США составляет $4,622 за один галлон (3,785 л). Самые высокие цены на топливо наблюдаются в штате Калифорния ($6,165 за галлон).

Средняя стоимость дизельного топлива в стране составляет $5,521.

При этом год назад в США цена бензина составляла $3,046 за галлон, дизель $3,186.

Последние несколько недель подряд стоимость на топливо в США стабильно растет, обновляя рекордные значения. Так, на прошлой неделе, 20 мая, один галлон бензина стоил $4,593. 17 мая сообщалось, что галлон бензина в Соединенных Штатах подорожал до $4,523, 16 мая — $4,483.

28 мая обозреватель American Thinker Сандра Фридеман заявила, что президент США Джо Байдена вводит американцев в заблуждение о ситуации с резким ростом цен на бензин в стране. Она указала на личную ответственность американского лидера за проблему с доступностью топлива в США.

По ее словам, цены на нефть могут стать просто непомерными. Кроме того, более дорогая перевозка добытой нефти исключительно фурами, а не через трубопроводы, также негативно влияет на американскую экономику.

23 мая телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщил, что в Белом доме рассматривают возможность высвобождения из резервов дизельного топлива в попытке решить проблему дефицита поставок. Обсуждение этого вопроса возникло на фоне беспокойства политиков по поводу высоких цен. Отмечается, что продолжающаяся стремительно увеличиваться стоимость дизеля способствует худшему за 40 лет инфляционному кризису в стране.

9 апреля президент США Джо Байден одобрил инициативу о запрете на импорт российских энергоносителей. 8 марта он заявил, что США вводят запрет на весь импорт газа и нефти из РФ. При этом он признавал, что последствия от таких санкций ударят и по самим Соединенным Штатам.

До этого, 10 марта, президент РФ Владимир Путин обратил внимание, как на фоне антироссийских санкций и объявлении о прекращении импорта российской нефти на американский рынок, в США растут цены на нефть и нефтепродукты, а инфляция в стране беспрецедентно высокая.