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Американцы раскритиковали нового пресс-секретаря Белого за рассуждение об инфляции

Новый пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не смогла ответить на вопрос об инфляции
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Карин Жан-Пьер
Фото: Global Look Press/IMAGO/Jim LoScalzo
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Американцы раскритиковали выступление нового пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Бурную реакцию жителей США вызвало высказывание представителя американского ведомства о причинах инфляции в стране, а именно — «повышениях цен [президента РФ Владимира] Путина».

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По словам некоторых пользователей, Жан-Пьер не удается «также хорошо врать», как это делала ее предшественница Джен Псаки. Они предположили, что новому представителю администрации требуется время для подобного рода высказываний.

«Белый дом всё еще обвиняет в ценах на газ Путина, им не надоело», — отметил еще один комментатор.

«В Белом доме и увеличение числа свидетельств НЛО за последние 20 лет свяжут с приходом к власти Путина», — цитирует в среду, 18 мая, еще один комментарий «РИА Новости».

3 мая профессор экономики Колумбийского университета Джеффри Сакс в беседе с газетой Kathimerini подверг критике санкционную политику Белого дома. По его мнению, введенные ограничения вредят мировой экономике.

24 апреля зрители телеканала Fox News раскритиковали поставки оружия на Украину от США. Американцы выразили недоумение по поводу поставок вооружений Киеву и задавались вопросом, какую выгоду от этого получает президент США Джо Байден.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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