Не надо печалиться: ударит ли по России мировая рецессия

Риски рецессии в мировой экономике выросли, а прогнозы на 2022 и 2023 годы по экономическому росту значительно ухудшились, прогнозирует руководитель МВФ Кристалина Георгиева. По мнению аналитиков, зависимость России от мировых финансовых рынков сейчас гораздо слабее, чем была раньше. Однако общемировые проблемы повлияют и на отечественную экономику. «Известия» выяснили, что это значит и что ждет в этой связи российскую экономику.

Самосбывающиеся прогнозы

В МВФ признали, что 2022 год оказался трудным. «Еще более тяжелым будет 2023 год», — сказала глава фонда. В конце июля, когда выйдет следующий отчет, прогноз роста мировой экономики на этот год ухудшится, тогда как в апреле он был на уровне 3,6%, в январе — 4,4%, то есть это будет уже третье изменение прогноза в 2022-м.

— Фактически госпожа Георгиева анонсировала очередное ухудшение прогноза МВФ по мировой экономике в этом месяце и возрастание рисков глобальной рецессии. Это вполне объяснимо — последний прогноз МВФ обновлялся в апреле, тогда прогноз роста мировой экономики на этот год был снижен с 4,4% до 3,6%, а с тех пор большинство прогнозов международных финансовых организаций, рейтинговых агентств и инвестбанков только ухудшалось , — рассказала «Известиям» руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

По словам аналитика, стагфляционное влияние оказывают следующие факторы: спецоперация на Украине, санкции против России, локдауны в Китае из-за коронавируса. Эти факторы одновременно угнетают экономическую активность и усиливают инфляционное давление, отметила она.

Не надо печалиться Фото: Global Look Press/Cfoto

Международное напряжение, в том числе политическое, приводит к дисбалансу на мировых рынках, добавляет управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— К сожалению, прогнозы рецессии имеют свойство становиться самосбывающимися — в ожидании кризиса потребители, бизнес, инвесторы сокращают экономическую активность, распродают рисковые активы, что усугубляет ситуацию, — считает Ольга Беленькая.

— Подобные прогнозы не отличаются большой точностью, так как не могут учесть все будущие факторы, влияющие на рост ВВП. Есть очевидные деструктивные события, которые заставляют МВФ снижать прогноз экономического роста в мире. В январе, когда МВФ давал прогноз по росту мирового ВВП в 4,4%, не было деструктивных санкций в отношении России и экспортируемых из России ресурсов, — подчеркнул исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Российские ресурсы

Отказ ЕС и США от ресурсов из РФ вызвал рост цен на ресурсы у альтернативных поставщиков, напоминает он.

— Это усугубило начавшийся в 2021 году мировой энергетический кризис, вызванный недальновидной политикой ЕС в области обеспечения энергонезависимости. В результате резкого роста цен на газ энергетическая инфляция в ЕС достигла 40% и стала просачиваться в реальный сектор экономики, вызвав инфляцию в еврозоне под 8%. Аналогично, на фоне отказа от нефти и нефтепродуктов из РФ, в США стала нарастать инфляция и достигла 8,6%, то есть максимального уровня за последние 40 лет , — рассказывает Артем Тузов.

Не надо печалиться Акция протеста против повышения цен на бензин в Лос-Анджелесе Фото: TASS/Zuma

По мнению Екатерины Косаревой, западные страны не ожидали, что экономическая борьба с Россией может так сильно повлиять на их собственные экономики.

— Они призывают своих граждан не включать отопление или покупать бензин гораздо дороже, а также покупать продукты питания по возросшим ценам, только бы продолжить давление на Россию, — говорит она.

Борьба с инфляцией

По словам Артема Тузова, единственным действенным механизмом для борьбы с инфляцией считается повышение ставки рефинансирования центральным банком.

— Процентная ставка ФРС США увеличена до 1,5–1,75%. Европейский центральный банк пока ставку не увеличивает и сохраняет ее близкой к нулю, но, по прогнозам аналитиков, ставка будет в ближайшее время увеличена на 0,25%. Рост ставок центральных банков действительно вызывает торможение инфляции, но за счет снижения кредитования в экономике, что влечет торможение ВВП, — говорит Артем Тузов.

По мнению аналитика, это и отражается в новом прогнозе МВФ, в котором понижен рост мирового ВВП ниже текущего прогноза в 3,6%; по оценке агентства Fitch, рост мирового ВВП может быть 2,9%.

— Реальным способом стимулировать мировую экономику может быть окончание санкционной войны между РФ и странами Запада. Без этого ситуация будет только ухудшаться. И рост мирового ВВП в 2023 году может быть еще меньше, чем в 2022-м, — резюмировал эксперт.

Не надо печалиться Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Что поможет

При этом из-за угрозы закрепления рекордной инфляции на неприемлемо высоких уровнях крупнейшие центробанки ускоряют нормализацию денежно-кредитной политики (ДКП) с высокой вероятностью перехода от ультрамягкой не только к нейтральной, но и к рестриктивной политике , заявила Ольга Беленькая.

— Это должно способствовать охлаждению спроса — это вчера подтвердил протокол июньского заседания ФРС. Итог — более слабые ожидаемые темпы роста мировой экономики и возрастание рисков по крайней мере технической рецессии, — добавила она.

Модель Bloomberg Economics сейчас оценивает вероятность рецессии в США в течение 12 месяцев на уровне 38%, тогда как несколько месяцев назад она оценивалась как 0%, подчеркнула Ольга Беленькая.

— Сочетание высокой, почти двузначной инфляции и торможения экономики отмечается и в Великобритании. Но, как представляется, наиболее высоки риски рецессии для европейской экономики, где энергетический кризис приводит одновременно к ограничениям деловой активности и рекордной инфляции (8,6%), а вынужденное повышение процентных ставок ЕЦБ грозит неконтролируемым расширением спредов доходностей гособлигаций наиболее закредитованных стран периферии еврозоны (Италия, Греция, Испания) , — отметила Ольга Беленькая.

Не надо печалиться Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Ситуация в России

Зависимость российской экономики от мировых финансовых рынков из-за санкций и ограничений на движение капитала (сейчас больше даже внешних, чем внутренних) стала значительно слабее, чем в прошлые годы , отмечает Ольга Беленькая.

— Однако в случае глобальной рецессии упадет мировой спрос на сырье, в том числе товары российского сырьевого экспорта. Даже опасения рецессии уже привели к заметной коррекции мировых цен на металлы, продовольствие и даже нефть. В случае глобального экономического спада спрос и мировые цены на сырье упадут, — прогнозирует аналитик.

По прогнозам Ольги Беленькой, все эти факторы могут вызвать спад ВВП РФ на 5–7% в 2022 году, в 2023 году — еще на 2–3%.