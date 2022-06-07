Трудовые дни: Путин сообщил о минимальной безработице в стране
Инфляцию в России удалось взять под контроль. При этом во второй половине мая рост цен в стране остановился. Об этом Владимир Путин заявил 7 мая во время совещания по экономическим вопросам. Президент также отметил улучшение ситуации на валютном рынке. Кроме того, он сообщил, что безработица в РФ достигла минимального значения. Какие задачи теперь стоят перед чиновниками — в материале «Известий.
На фоне спада
В последнее время Владимир Путин на регулярной основе проводит совещания по экономическим вопросам, а также по ситуации в отдельных отраслях. С начала специальной военной операции на Украине президент неоднократно встречался с членами правительства, представителями различных ведомств и предприятий. К примеру, глава государства вместе с коллегами занимался перспективами развития дорожного строительства, транспортного комплекса, нефтегазового сектора и авиастроения.
На этот раз в начале совещания Владимир Путин обратил внимание на необходимость доводить предыдущие решения до практической реализации, чтобы помогать отраслям преодолеть трудности. При этом президент отметил, что сейчас наблюдается заметный спад по целому ряду направлений, включая автомобильную промышленность и нефтепереработку. Риски существенного снижения производства в среднесрочной перспективе также наблюдаются в черной металлургии, предупредил он.
— Если в целом за первые четыре месяца текущего года промышленное производство в России прибавило 3,9%, то в апреле оно немного сократилось, — добавил Владимир Путин.
Отрасли, которые в большей степени зависят от поставок импортных ресурсов (например, автомобилестроение), будут испытывать большее замедление в этом году, сказал «Известиям» доктор экономических наук Евгений Смирнов. Однако по мере того как будет налажен параллельный импорт, уже в 2023-м в этих областях следует ожидать частичного восстановления объемов производства. Хотя, конечно, параллельный импорт будет оказывать отрицательное давление как на издержки производителей, так и на цены, подчеркнул эксперт.
По его словам, страны ЕС также испытывают замедление во многих отраслях промышленности. В связи с этим они рано или поздно будут стремиться «обойти» собственные санкции, и, возможно, поставки для нужд российской промышленности будут частично восстановлены, считает Евгений Смирнов.
— Нам предстоит протестировать принципиально новую модель внешнеэкономических связей, когда отрасли-партнеры разных стран, тесно связанные между собой поставками компонентов и комплектующих, оказались разъединенными. В сложившихся условиях жестких ограничений у российской промышленности более выгодное положение, поскольку она имеет доступ к сырью, тогда как у европейских производителей он будет существенно ограничен, — заметил экономист.
Однако отрасли российской промышленности, в большей степени зависящие от технологий, будут испытывать снижение производства даже в среднесрочной перспективе, считает он.
Остановить инфляцию
В непростых для экономики условиях удалось добиться и некоторых позитивных результатов. Так, например, хорошая динамика отмечается в сельском хозяйстве и сфере строительства, отметил Владимир Путин. По данным Росстата, объем сельхозпроизводства в России по итогам I квартала вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го и составил 848,9 млрд рублей. За первые три месяца этого года было введено около 30 млн кв. м жилья. Это на 65% больше, чем за I квартал 2021-го.
Кроме того, президент отметил низкую безработицу. Ее уровень в апреле составил 4%. Владимир Путин подчеркнул, что это исторический минимум. В мае количество официально зарегистрированных безработных не только не выросло, но даже немного сократилось, добавил он. Помимо этого, властям удалось взять под контроль инфляцию, отметил президент. В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4%.
— При этом начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился, сейчас инфляция находится на нулевой отметке. Но мы-то с вами должны это иметь в виду: здесь есть и плюсы, есть и определенная, как в народе говорят, засада, поэтому нужно самым внимательным образом анализировать ситуацию и принимать своевременные решения, — подчеркнул Владимир Путин.
Сейчас, по словам главы государства, чрезвычайно важно поддержать потребительский спрос. В мае объем розничной торговли в номинальном выражении вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако в реальном выражении с учетом инфляции он все-таки сократился.
Российская экономика сейчас никак не хочет демонстрировать обвал, на который рассчитывали инициаторы санкций, отметил в беседе с «Известиями» доцент Института экономики и финансов Государственного университета управления (ГУУ) Артем Савостицкий. По его словам, есть медленное и регулируемое снижение отдельных показателей, которое на фоне разгона кризиса во всем мире превращает Россию в «тихую гавань».
— Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности в России снизился всего на 2,5% в годовом измерении против падения на 9,2% в 2020 году. Промышленное производство снизилось всего на 1,6% против 7,7% в 2020-м. Продолжается рекордный строительный бум, который дает высокий мультипликативный эффект в экономике, динамика розницы также в два раза лучше, чем в 2020 году, — сказал эксперт.
Валютный рывок
Также сейчас сложилась стабильная ситуация на валютном рынке, сказал Владимир Путин. После 24 февраля санкционные ограничения в первую очередь ударили по финансовой системе России. Резкий скачок спроса на доллар и евро привел к экстремальному падению курса рубля. Причем негативную роль сыграли не только иностранные инвесторы, выводящие свои капиталы, но и наш российский бизнес, спешивший переложиться в, как тогда казалось, более надежные финансовые инструменты, отметил в беседе с «Известиями» врио завкафедрой статистики ГУУ Николай Кузнецов.
В этих условиях ЦБ РФ, лишенный из-за санкций возможности осуществления валютных интервенций, принял абсолютно правильное и, наверное, единственно возможное решение — ужесточил меры валютного контроля и ввел ограничения на движение капитала, считает эксперт.
Ситуацию удалось стабилизировать. Это дало возможность начать постепенное смягчение регуляторных мер. В частности, была снижена ключевая ставка, увеличен лимит перевода денежных средств для населения, снижены требования по объему и срокам продажи валютной выручки экспортерами с 80 до 50%.
— Однако в настоящее время проявился обратный эффект, выразившийся в чрезмерном укреплении рубля. Причина этого в существенном дисбалансе экспорта и импорта. Наша страна продолжает продавать энергоресурсы, причем по достаточно высоким ценам, что обеспечивает поступление валюты в страну. По некоторым оценкам, за четыре первых месяца федеральный бюджет получил половину от запланированного годового дохода от поставок нефти и газа. При этом схема оплаты «газ за рубли» предполагает, по сути, продажу 100% валютной выручки, — отметил Николай Кузнецов.
Такая ситуация, безусловно, выгодна импортерам, вот только ввозить оказывается практически нечего. Объемы импорта значительно упали. По некоторым оценкам, только за I квартал 2022-го разница между экспортом и импортом выросла в 2,6 раза в годовом выражении. В итоге спрос на валюту невысок, что и удерживает рубль на текущих уровнях.
— Но нынешний курс не очень выгоден с точки зрения наполнения бюджета. А следовательно, можно ожидать от регулятора дальнейших послаблений. Например, снижения ключевой ставки, снятия ограничений для населения, возможно, и еще большего смягчения требования по продаже валютной выручки. Однако ситуация останется разбалансированной до тех пор, пока не будут налажены и стабильно функционировать каналы импорта (пусть хотя бы и параллельного), — пояснил эксперт.
Между тем во время совещания также обсуждались меры, которые власти ранее приняли для поддержки россиян и отечественного бизнеса. С июня были на 10% повышены пенсии и МРОТ, а также прожиточный минимум. Для компаний ряда отраслей экономики предусмотрена отсрочка по уплате страховых взносов за II квартал.