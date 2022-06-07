Трудовые дни: Путин сообщил о минимальной безработице в стране

Инфляцию в России удалось взять под контроль . При этом во второй половине мая рост цен в стране остановился. Об этом Владимир Путин заявил 7 мая во время совещания по экономическим вопросам. Президент также отметил улучшение ситуации на валютном рынке . Кроме того, он сообщил, что безработица в РФ достигла минимального значения . Какие задачи теперь стоят перед чиновниками — в материале «Известий.

На фоне спада

В последнее время Владимир Путин на регулярной основе проводит совещания по экономическим вопросам, а также по ситуации в отдельных отраслях. С начала специальной военной операции на Украине президент неоднократно встречался с членами правительства, представителями различных ведомств и предприятий. К примеру, глава государства вместе с коллегами занимался перспективами развития дорожного строительства, транспортного комплекса, нефтегазового сектора и авиастроения.

На этот раз в начале совещания Владимир Путин обратил внимание на необходимость доводить предыдущие решения до практической реализации , чтобы помогать отраслям преодолеть трудности. При этом президент отметил, что сейчас наблюдается заметный спад по целому ряду направлений, включая автомобильную промышленность и нефтепереработку. Риски существенного снижения производства в среднесрочной перспективе также наблюдаются в черной металлургии , предупредил он.

— Если в целом за первые четыре месяца текущего года промышленное производство в России прибавило 3,9%, то в апреле оно немного сократилось, — добавил Владимир Путин.

Трудовые дни Фото: РИА Новости/Пресс-служба мэрии Москвы

Отрасли, которые в большей степени зависят от поставок импортных ресурсов (например, автомобилестроение), будут испытывать большее замедление в этом году, сказал «Известиям» доктор экономических наук Евгений Смирнов. Однако по мере того как будет налажен параллельный импорт, уже в 2023-м в этих областях следует ожидать частичного восстановления объемов производства . Хотя, конечно, параллельный импорт будет оказывать отрицательное давление как на издержки производителей, так и на цены, подчеркнул эксперт.

По его словам, страны ЕС также испытывают замедление во многих отраслях промышленности. В связи с этим они рано или поздно будут стремиться «обойти» собственные санкции, и, возможно, поставки для нужд российской промышленности будут частично восстановлены, считает Евгений Смирнов.

— Нам предстоит протестировать принципиально новую модель внешнеэкономических связей , когда отрасли-партнеры разных стран, тесно связанные между собой поставками компонентов и комплектующих, оказались разъединенными. В сложившихся условиях жестких ограничений у российской промышленности более выгодное положение, поскольку она имеет доступ к сырью, тогда как у европейских производителей он будет существенно ограничен, — заметил экономист.

Однако отрасли российской промышленности, в большей степени зависящие от технологий, будут испытывать снижение производства даже в среднесрочной перспективе, считает он.

Трудовые дни1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Остановить инфляцию

В непростых для экономики условиях удалось добиться и некоторых позитивных результатов. Так, например, хорошая динамика отмечается в сельском хозяйстве и сфере строительства , отметил Владимир Путин. По данным Росстата, объем сельхозпроизводства в России по итогам I квартала вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го и составил 848,9 млрд рублей. За первые три месяца этого года было введено около 30 млн кв. м жилья. Это на 65% больше, чем за I квартал 2021-го.

Кроме того, президент отметил низкую безработицу. Ее уровень в апреле составил 4% . Владимир Путин подчеркнул, что это исторический минимум. В мае количество официально зарегистрированных безработных не только не выросло, но даже немного сократилось , добавил он. Помимо этого, властям удалось взять под контроль инфляцию, отметил президент. В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4%.

— При этом начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился , сейчас инфляция находится на нулевой отметке. Но мы-то с вами должны это иметь в виду: здесь есть и плюсы, есть и определенная, как в народе говорят, засада, поэтому нужно самым внимательным образом анализировать ситуацию и принимать своевременные решения , — подчеркнул Владимир Путин.

Сейчас, по словам главы государства, чрезвычайно важно поддержать потребительский спрос. В мае объем розничной торговли в номинальном выражении вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако в реальном выражении с учетом инфляции он все-таки сократился.

Трудовые дни2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Российская экономика сейчас никак не хочет демонстрировать обвал, на который рассчитывали инициаторы санкций , отметил в беседе с «Известиями» доцент Института экономики и финансов Государственного университета управления (ГУУ) Артем Савостицкий. По его словам, есть медленное и регулируемое снижение отдельных показателей, которое на фоне разгона кризиса во всем мире превращает Россию в «тихую гавань».

— Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности в России снизился всего на 2,5% в годовом измерении против падения на 9,2% в 2020 году. Промышленное производство снизилось всего на 1,6% против 7,7% в 2020-м. Продолжается рекордный строительный бум, который дает высокий мультипликативный эффект в экономике, динамика розницы также в два раза лучше, чем в 2020 году, — сказал эксперт.

Валютный рывок

Также сейчас сложилась стабильная ситуация на валютном рынке , сказал Владимир Путин. После 24 февраля санкционные ограничения в первую очередь ударили по финансовой системе России. Резкий скачок спроса на доллар и евро привел к экстремальному падению курса рубля. Причем негативную роль сыграли не только иностранные инвесторы, выводящие свои капиталы, но и наш российский бизнес, спешивший переложиться в, как тогда казалось, более надежные финансовые инструменты, отметил в беседе с «Известиями» врио завкафедрой статистики ГУУ Николай Кузнецов.

В этих условиях ЦБ РФ, лишенный из-за санкций возможности осуществления валютных интервенций, принял абсолютно правильное и, наверное, единственно возможное решение — ужесточил меры валютного контроля и ввел ограничения на движение капитала, считает эксперт.

Трудовые дни3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ситуацию удалось стабилизировать. Это дало возможность начать постепенное смягчение регуляторных мер . В частности, была снижена ключевая ставка, увеличен лимит перевода денежных средств для населения, снижены требования по объему и срокам продажи валютной выручки экспортерами с 80 до 50%.

— Однако в настоящее время проявился обратный эффект, выразившийся в чрезмерном укреплении рубля. Причина этого в существенном дисбалансе экспорта и импорта. Наша страна продолжает продавать энергоресурсы, причем по достаточно высоким ценам, что обеспечивает поступление валюты в страну. По некоторым оценкам, за четыре первых месяца федеральный бюджет получил половину от запланированного годового дохода от поставок нефти и газа. При этом схема оплаты «газ за рубли» предполагает, по сути, продажу 100% валютной выручки, — отметил Николай Кузнецов.

Такая ситуация, безусловно, выгодна импортерам, вот только ввозить оказывается практически нечего. Объемы импорта значительно упали. По некоторым оценкам, только за I квартал 2022-го разница между экспортом и импортом выросла в 2,6 раза в годовом выражении. В итоге спрос на валюту невысок, что и удерживает рубль на текущих уровнях.

— Но нынешний курс не очень выгоден с точки зрения наполнения бюджета. А следовательно, можно ожидать от регулятора дальнейших послаблений. Например, снижения ключевой ставки, снятия ограничений для населения, возможно, и еще большего смягчения требования по продаже валютной выручки . Однако ситуация останется разбалансированной до тех пор, пока не будут налажены и стабильно функционировать каналы импорта (пусть хотя бы и параллельного), — пояснил эксперт.

Между тем во время совещания также обсуждались меры, которые власти ранее приняли для поддержки россиян и отечественного бизнеса. С июня были на 10% повышены пенсии и МРОТ, а также прожиточный минимум. Для компаний ряда отраслей экономики предусмотрена отсрочка по уплате страховых взносов за II квартал.