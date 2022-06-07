 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
/

Трудовые дни: Путин сообщил о минимальной безработице в стране

Как президент оценил ситуацию в российской экономике и на какие риски он указал
Фото: Официальный сайт президента РФ
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Инфляцию в России удалось взять под контроль. При этом во второй половине мая рост цен в стране остановился. Об этом Владимир Путин заявил 7 мая во время совещания по экономическим вопросам. Президент также отметил улучшение ситуации на валютном рынке. Кроме того, он сообщил, что безработица в РФ достигла минимального значения. Какие задачи теперь стоят перед чиновниками — в материале «Известий.

На фоне спада

В последнее время Владимир Путин на регулярной основе проводит совещания по экономическим вопросам, а также по ситуации в отдельных отраслях. С начала специальной военной операции на Украине президент неоднократно встречался с членами правительства, представителями различных ведомств и предприятий. К примеру, глава государства вместе с коллегами занимался перспективами развития дорожного строительства, транспортного комплекса, нефтегазового сектора и авиастроения.

На этот раз в начале совещания Владимир Путин обратил внимание на необходимость доводить предыдущие решения до практической реализации, чтобы помогать отраслям преодолеть трудности. При этом президент отметил, что сейчас наблюдается заметный спад по целому ряду направлений, включая автомобильную промышленность и нефтепереработку. Риски существенного снижения производства в среднесрочной перспективе также наблюдаются в черной металлургии, предупредил он.

— Если в целом за первые четыре месяца текущего года промышленное производство в России прибавило 3,9%, то в апреле оно немного сократилось, — добавил Владимир Путин.

Трудовые дни
нефтеперерабатывающий завод
Фото: РИА Новости/Пресс-служба мэрии Москвы
Специнтеграция: Путин призвал ЕАЭС активизировать сотрудничество
С какими предложениями на заседание Высшего Евразийского экономического совета вышли лидеры других стран «пятерки»

Отрасли, которые в большей степени зависят от поставок импортных ресурсов (например, автомобилестроение), будут испытывать большее замедление в этом году, сказал «Известиям» доктор экономических наук Евгений Смирнов. Однако по мере того как будет налажен параллельный импорт, уже в 2023-м в этих областях следует ожидать частичного восстановления объемов производства. Хотя, конечно, параллельный импорт будет оказывать отрицательное давление как на издержки производителей, так и на цены, подчеркнул эксперт.

По его словам, страны ЕС также испытывают замедление во многих отраслях промышленности. В связи с этим они рано или поздно будут стремиться «обойти» собственные санкции, и, возможно, поставки для нужд российской промышленности будут частично восстановлены, считает Евгений Смирнов.

Нам предстоит протестировать принципиально новую модель внешнеэкономических связей, когда отрасли-партнеры разных стран, тесно связанные между собой поставками компонентов и комплектующих, оказались разъединенными. В сложившихся условиях жестких ограничений у российской промышленности более выгодное положение, поскольку она имеет доступ к сырью, тогда как у европейских производителей он будет существенно ограничен, — заметил экономист.

Однако отрасли российской промышленности, в большей степени зависящие от технологий, будут испытывать снижение производства даже в среднесрочной перспективе, считает он.

Трудовые дни1
автопром
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Санкционное гонение: почему 10 тыс. мер против РФ не обвалили экономику
Мишустин на конкурсе «Лидеры России» оценил результаты политики ограничений

Остановить инфляцию

В непростых для экономики условиях удалось добиться и некоторых позитивных результатов. Так, например, хорошая динамика отмечается в сельском хозяйстве и сфере строительства, отметил Владимир Путин. По данным Росстата, объем сельхозпроизводства в России по итогам I квартала вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го и составил 848,9 млрд рублей. За первые три месяца этого года было введено около 30 млн кв. м жилья. Это на 65% больше, чем за I квартал 2021-го.

Кроме того, президент отметил низкую безработицу. Ее уровень в апреле составил 4%. Владимир Путин подчеркнул, что это исторический минимум. В мае количество официально зарегистрированных безработных не только не выросло, но даже немного сократилось, добавил он. Помимо этого, властям удалось взять под контроль инфляцию, отметил президент. В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4%.

— При этом начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился, сейчас инфляция находится на нулевой отметке. Но мы-то с вами должны это иметь в виду: здесь есть и плюсы, есть и определенная, как в народе говорят, засада, поэтому нужно самым внимательным образом анализировать ситуацию и принимать своевременные решения, — подчеркнул Владимир Путин.

Сейчас, по словам главы государства, чрезвычайно важно поддержать потребительский спрос. В мае объем розничной торговли в номинальном выражении вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако в реальном выражении с учетом инфляции он все-таки сократился.

Трудовые дни2
розничная торговля
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Российская экономика сейчас никак не хочет демонстрировать обвал, на который рассчитывали инициаторы санкций, отметил в беседе с «Известиями» доцент Института экономики и финансов Государственного университета управления (ГУУ) Артем Савостицкий. По его словам, есть медленное и регулируемое снижение отдельных показателей, которое на фоне разгона кризиса во всем мире превращает Россию в «тихую гавань».

Ключевая правка: насколько снизится доходность в полисах страхования жизни
И помогут ли ИСЖ и НСЖ защитить деньги от инфляции

— Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности в России снизился всего на 2,5% в годовом измерении против падения на 9,2% в 2020 году. Промышленное производство снизилось всего на 1,6% против 7,7% в 2020-м. Продолжается рекордный строительный бум, который дает высокий мультипликативный эффект в экономике, динамика розницы также в два раза лучше, чем в 2020 году, — сказал эксперт.

Валютный рывок

Также сейчас сложилась стабильная ситуация на валютном рынке, сказал Владимир Путин. После 24 февраля санкционные ограничения в первую очередь ударили по финансовой системе России. Резкий скачок спроса на доллар и евро привел к экстремальному падению курса рубля. Причем негативную роль сыграли не только иностранные инвесторы, выводящие свои капиталы, но и наш российский бизнес, спешивший переложиться в, как тогда казалось, более надежные финансовые инструменты, отметил в беседе с «Известиями» врио завкафедрой статистики ГУУ Николай Кузнецов.

В этих условиях ЦБ РФ, лишенный из-за санкций возможности осуществления валютных интервенций, принял абсолютно правильное и, наверное, единственно возможное решение — ужесточил меры валютного контроля и ввел ограничения на движение капитала, считает эксперт.

Трудовые дни3
доллар и евро
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Классовый разрыв: разница доходов обеспеченных и малоимущих достигла 8,6 раза
Изменится ли ситуация в 2022 году

Ситуацию удалось стабилизировать. Это дало возможность начать постепенное смягчение регуляторных мер. В частности, была снижена ключевая ставка, увеличен лимит перевода денежных средств для населения, снижены требования по объему и срокам продажи валютной выручки экспортерами с 80 до 50%.

— Однако в настоящее время проявился обратный эффект, выразившийся в чрезмерном укреплении рубля. Причина этого в существенном дисбалансе экспорта и импорта. Наша страна продолжает продавать энергоресурсы, причем по достаточно высоким ценам, что обеспечивает поступление валюты в страну. По некоторым оценкам, за четыре первых месяца федеральный бюджет получил половину от запланированного годового дохода от поставок нефти и газа. При этом схема оплаты «газ за рубли» предполагает, по сути, продажу 100% валютной выручки, — отметил Николай Кузнецов.

Зажаты в риски: перестраховщики ищут новых партнеров в СНГ и Азии
С какими сложностями столкнулись российские компании и как им помогут дружественные страны

Такая ситуация, безусловно, выгодна импортерам, вот только ввозить оказывается практически нечего. Объемы импорта значительно упали. По некоторым оценкам, только за I квартал 2022-го разница между экспортом и импортом выросла в 2,6 раза в годовом выражении. В итоге спрос на валюту невысок, что и удерживает рубль на текущих уровнях.

— Но нынешний курс не очень выгоден с точки зрения наполнения бюджета. А следовательно, можно ожидать от регулятора дальнейших послаблений. Например, снижения ключевой ставки, снятия ограничений для населения, возможно, и еще большего смягчения требования по продаже валютной выручки. Однако ситуация останется разбалансированной до тех пор, пока не будут налажены и стабильно функционировать каналы импорта (пусть хотя бы и параллельного), — пояснил эксперт.

Между тем во время совещания также обсуждались меры, которые власти ранее приняли для поддержки россиян и отечественного бизнеса. С июня были на 10% повышены пенсии и МРОТ, а также прожиточный минимум. Для компаний ряда отраслей экономики предусмотрена отсрочка по уплате страховых взносов за II квартал.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022