Классовый разрыв: разница доходов обеспеченных и небогатых достигла 8,6 раза

Разница в доходах наиболее и наименее обеспеченных россиян составила 8,6 раза , говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть у «Известий»). Аналитики разделили граждан на пять групп и подсчитали, что в первой — самой небогатой — доходы в среднем составляют около 10 тыс. рублей в месяц, а в последней — наиболее обеспеченной — они превышают 93 тыс . Эксперты отмечают: в подобных исследованиях богатейшие люди страны обычно не учитываются. Вместе с тем аналитики прогнозируют, что постепенно разрыв между богатыми и бедными будет снижаться . В том числе из-за ухода с российского рынка ряда зарубежных компаний, на которых трудилась существенная часть состоятельных граждан.

Не все равны перед доходом

В 2021 году ежемесячные доходы группы самых обеспеченных россиян в среднем составили 93,5 тыс. рублей, говорится в исследовании FinExpertiza. Расчеты основаны на данных Росстата. Для измерения аналитики использовали подход, при котором всё население разбивается на пять равных по численности групп . Статистический ряд выстраивается в зависимости от уровня доходов: в первую 20-процентную группу включаются граждане с наименьшим доходом, а в пятую — с наибольшим .

Так, первая, наименее обеспеченная, группа россиян в среднем в 2021 году заработала 10,8 тыс. рублей . Вторая — 20,3 тыс., третья — 30,3 тыс., четвертая — 45,4 тыс. В пятой — самой обеспеченной — средний доход составил 93,5 тыс. рублей . Среднемесячный доход всех групп в 2021 году — 40 тыс. рублей.

Вместе с тем на пятую группу приходилось 46,7% всех доходов населения. Граждане из первой получали лишь около 5,4% от всех денег. В 2020 году эти пропорции фактически были такими же.

Справка «Известий» Доходы населения включают зарплату, поступления от предпринимательской деятельности, собственности, а также социальные выплаты.

Директор ИНП РАН Александр Широв отметил, что богатейшие люди страны в подобных исследованиях в основном не учитываются . Всего, по данным эксперта, в России около 70 млн домохозяйств, тогда как доходы более 3 млн рублей в месяц получают менее 100 тыс. граждан.

При этом темпы роста доходов у наименее обеспеченных россиян в последние два года были больше, чем у самых богатых. Так, в 2020 году денежные поступления у первых увеличились на 4,7%, а у последних — лишь на 0,9% . В 2021 году рост составил 14,8% против 10,8% соответственно. Но если в 2020 году повышению доходов небогатых домохозяйств способствовали выплаты от государства в связи с пандемией коронавируса, то в 2021-м на это повлиял рост доли предпринимательских заработков (с 5,2% до 5,9%), а также доли зарплат (с 57,2% до 57,6%).

С началом пандемии традиционно высокая зависимость доходов российского населения от пенсий, пособий и других социальных выплат дополнительно усилилась , отметил член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян. Он считает, что в 2022 году из-за ожидаемого снижения реальных зарплат и предпринимательских доходов она может стать еще больше .

Сокращая разрыв

Разрыв в доходах между группами самых богатых и самых бедных в 2021-м составил 8,6 раза , говорится в исследовании. По сравнению с 2020 годом показатель практически не изменился (8,5 раза).

В некоторых регионах эта разница еще больше . Например, в Ямало-Ненецком автономном округе самые обеспеченные получали больше людей из группы с наиболее низкими доходами в 10,4 раза — 236,6 тыс. рублей против 22,7 тыс. в месяц. В Ненецком автономном округе и Москве — в 9,4 раза (203,9 тыс. против 21,7 тыс. и 210,6 тыс. против 22,4 тыс. соответственно). Также в десятку с наибольшим разрывом по доходам вошли Адыгея, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ, Якутия, Сахалинская и Ростовская области. В этих субъектах разрыв в диапазоне от 8,02 до 8,82 раза.

«Известия» направили запросы в пресс-службы правительств указанных регионов с просьбой прокомментировать результаты исследования.

По словам руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, примерно в 65 регионах средние доходы ниже, чем в целом по стране. Она считает, что такие показатели могут быть связаны с недостаточной развитостью экономического потенциала субъектов. Для выравнивания уровня жизни в России используется механизм межбюджетных трансфертов. Но стратегически важнее развивать производственный потенциал регионов , создавать необходимую инфраструктуру для лучшего использования их природных богатств и логистических преимуществ.

В целом разница между наиболее и наименее обеспеченными группами граждан по итогу 2022 года может сократиться. Согласно прогнозу эксперта группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Ильи Цыпкина, из-за разрыва внешнеэкономических связей с недружественными странами, а также из-за волатильности на международном рынке капитала и ухода из России иностранных компаний, не все из которых позаботились о своих сотрудниках, доходы более обеспеченного населения, скорее всего, снизятся . Параллельно государство продолжает помогать наименее обеспеченным гражданам , что стимулирует рост их доходов.

Сокращение неравенства прогнозирует и вице-президент, руководитель направления «Пространственное развитие» ЦСР Татьяна Караваева. По ее мнению, это будет происходить за счет создания комфортных условий ведения бизнеса, снижения бюрократической нагрузки и вовлечения всё большего числа людей в предпринимательскую деятельность, а также благодаря развитию компетенций отдельно взятого человека в ходе реализации специальных программ.