Зажаты в риски: перестраховщики ищут новых партнеров в СНГ и Азии

На фоне санкций страховые компании практически лишились возможности перестраховывать риски в западных организациях . Частично сейчас это делает Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), однако бизнес ищет и другие варианты, в том числе заключение договоров с организациями из дружественных стран , рассказали во Всероссийском союзе страховщиков. Участники рынка подтвердили эту тенденцию: сейчас рассматриваются рынки государств СНГ, Азии и Ближнего Востока . При этом остаются проблемы с расчетами даже с дружественными странами, а также с отзывом рейтингов у российских компаний и занесением их в санкционные списки. При этом эксперты видят риски концентрации перестрахования внутри России .

Новые рынки

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) назвали основные сложности для рынка на фоне санкций. Так, наши компании практически лишились возможности перестраховывать риски на Западе. Частично проблему решили за счет передачи рисков РНПК, однако страховщики ищут и другие варианты . Один из них — заключение договоров с организациями из дружественных стран, сообщил президент ВСС Игорь Юргенс.

Зажаты в риски Фото: Pexels/Anna Shvets

Среди других сложностей страхового рынка в условиях санкций — фактическая заморозка евробондов и проблемы с валютными переводами, добавил Игорь Юргенс.

По итогам 2021 года около 72% перестраховочных премий было передано на международный рынок, а 62% из них — в недружественные страны, на них пришлось порядка 100,9 млрд рублей , следует из данных ЦБ. Там отмечают: по таким рискам выросла вероятность проблем в получении возмещений из-за отказа со стороны международных страховщиков или банков. При крупном страховом событии отсутствие такой защиты способно негативно сказаться на финансовом положении страховщиков, а от них риски могли перейти на страхователей .

Справка «Известий» Перестрахование — это передача части рисков и ответственности страховщика другому участнику рынка. Это позволяет избежать банкротства организации при очень крупном страховом событии. Страховщики часто используют такую меру, когда размер обязательств перед клиентом больше той суммы, которой располагает компания. При этом перестраховываться по одному полису страховщик может сразу в нескольких организациях. На фоне санкций был установлен запрет на совершение сделок с перестраховщиками из недружественных стран.

Игроки рынка рассказали, что ищут альтернативные варианты перестрахования в странах СНГ и Азии из списка дружественных государств. «Согласие» уже предоставило ВСС перечень компаний, с которыми рассматривает работу. Переговоры с ними находятся в начальной стадии . Так, китайскому бизнесу небезразличны санкции, поэтому он внимательно оценивает риски, а другие игроки, например, из стран СНГ, не могут предоставить необходимые возможности, рассказал директор департамента андеррайтинга по корпоративным видам страхования «Согласия» Алексей Хуторянский.

По его мнению, в ближайший год альтернативы РНПК не появится. Сложность в том числе заключается в отзыве рейтингов у многих отечественных компаний и их попадании в санкционные списки. Кроме того, возникают проблемы с расчетами даже с дружественными странами — банки отказываются проводить платежи в пользу российских лиц.

Российские страховщики пристально рассматривают не только азиатский, но и ближневосточный рынок. Переговоры находятся в различных стадиях, однако введенные санкции, в том числе против «Росгосстраха», значительно осложняют ситуацию , сообщили в пресс-службе компании. Ранее она перестраховывала риски на европейском, американском и британском рынках, объемы достигали десятков миллиардов рублей. Однако взаиморасчеты с зарубежными перестраховщиками сейчас заблокированы, это делает невозможным также получение денег по уже состоявшимся убыткам . В договорах есть санкционное уточнение об отсутствии срока давности, однако деньги поступят только в будущем.

Зажаты в риски Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Проблемы с валютными переводами в условиях ограничений не решены — некоторые платежи «застревают» в банках и не доходят до адресатов, подтвердил заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов.

Санкционный ответ

Сейчас риски в основном перестраховываются на российском рынке и у компаний из стран СНГ и Азии. Однако ранее защита была обеспечена в европейских компаниях, в значительной мере — в Германии, рассказал руководитель департамента перестрахования СК «МАКС» Алексей Шелюбский.

Рынок в том виде, который существовал до февраля 2022 года, полностью исчез, риски взяла на себя РНПК . В отсутствии возможности перестрахования большинство рисков остались бы на собственном удержании компаний, что могло привести к тяжелым последствиям, объяснил заместитель директора департамента андеррайтинга и перестрахования компании «Абсолют Страхование» Михаил Черных. По его словам, организация сейчас рассматривает азиатские рынки.

Международные перестраховщики, находясь под давлением, или по своей воле, в одностороннем порядке прекращают действие договоров . За счет этого весь крупный убыток ложится на российского прямого страховщика, что может пошатнуть его финансовую устойчивость, поясняет руководитель юридической службы страхового маркетплейса «Страховка.Ру» Антон Алферов. По его мнению, заключение договоров даже с игроками из дружественных стран сейчас несет значительные риски неисполнения обязательств.

Зажаты в риски Фото: ТАСС/ZUMA Press Wire

Однако сохранение рисков внутри страны опасно их концентрацией, в том числе в отношении стихийных бедствий , сообщила старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина. Кроме того, отсутствие альтернативы ведет к росту стоимости перестрахования. По ее мнению, заменой могут стать также рынки стран Азии и Южной Америки.