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Средства ПВО сбили 7 ракет HIMARS в Херсонской области

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Фото: РИА Новости
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Херсонской области семь ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 10 августа сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Кроме того, были сбиты две ракеты «Точка-У» и девять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Российскими средствами ПВО за сутки уничтожены девять украинских БПЛА в Донецкой Народной Республике и на западной окраине города Донецк. Кроме того, над населенным пунктом Крынки Херсонской области сбиты в воздухе две баллистические ракеты «Точка-У», а в районах Новая Каховка, Любимовка и Червоный Маяк Херсонской области – семь снарядов РСЗО HIMARS», — заявил Конашенков.

Также в районе населенного пункта Веселый Кут Николаевской области были перехвачены четыре снаряда РСЗО «Смерч».

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Накануне Вооруженные силы России нанесли удар по складу боеприпасов в районе населенного пункта Умань. В результате было уничтожено свыше 300 снарядов РСЗО HIMARS. Также в период с 8 по 9 августа было перехвачено 17 таких снарядов в районах городов Херсон, Новая Каховка и Мелитополь.

9 августа заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Каль во время брифинга указал на то, что Вашингтон считает достаточным количество переданных Киеву РСЗО HIMARS.

Каль отметил, что всего Киев получил 16 РСЗО HIMARS от Вашингтона. Кроме того, Украина получила три аналогичные установки M270 от Великобритании и ожидает передачи еще трех комплексов от Германии, добавил он.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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