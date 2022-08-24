Южный акцент: на Николаевском направлении началось наступление

ВС России в ходе наступления на Херсонско-Николаевском направлении освободили село Комсомольское, поселок Благодатовка и близлежащие населенные пункты. В результате российские силы взяли под контроль около 50 кв км в Николаевской и Херсонской областях. Параллельно в ДНР наступают союзные силы. Они уже контролируют 75 процентов территории Марьинки, а село Кодема блокировали с трех сторон, сообщили 23 августа в Минобороны РФ. Эксперты отмечают, что потери украинской группировки на Николаевском направлении большие и стоит ждать новых успехов.

На южном направлении

На Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки союзные войска уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады ВФУ и вышли к административной границе Николаевской области. Взято под контроль 36 кв км территории Херсонской области . Александровка находится на самом юге линии соприкосновения — на побережье Днепровского лимана.

Также освобожден населенный пункт Комсомольское Николаевской области, продвижение в глубину обороны противника на этом направлении — три километра. В результате установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 кв км .

— Кроме того, в районе Андреевки нанесены значительные потери 35-й бригаде морской пехоты и 46-й аэромобильной бригаде ВСУ. Противник выбит из поселка Благодатовка и близлежащих населенных пункто в, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

На Херсонско-Николаевском направлении в районе поселка городского типа Березнеговатое уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Кроме того, поражена радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей в районе села Дымовское.

Южный акцент Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Военный эксперт Дмитрий Болтенков считает, что успехи российских войск на Херсонско-Николаевском направлении подтверждают тезис о неготовности украинских формирований к контрнаступлению.

— Уже несколько месяцев на Украине только и разговоров о масштабном стратегическом контрнаступлении на Херсон и Новую Каховку, — напомнил эксперт «Известиям». — Ещё 10 июля президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ разработать план «освобождения» юга страны. В Киеве все надеялись, что поступление западных вооружений позволит получить преимущество перед российскими войсками. Но надежда на чудо-оружие оказалась пустой. А пока под Николаевым собирали резервы и накапливали силы, те сами стали жертвами российских ударов. Обещанное наступление так и не началось.

По-видимому, именно понесённые потери от российского высокоточного оружия и ударов авиации ослабили боеспособность противника и позволили добиться такого серьёзного продвижения российской группировки. Наступлению благоприятствует и более открытая местность, чем в ДНР, а также отсутствие крупных населённых пунктов там. Говорить о скором начале штурма Николаева ещё рано, но если потери украинской группировки были очень серьёзны, то мы вскоре услышим и о других успехах на этом направлении, резюмировал эксперт.

Продвижение есть и на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. Там завершается освобождение населенного пункта Марьинка, более 75% которого уже находится под контролем союзных войск. Продолжаются действия по окружению группировки ВФУ в районе Авдеевки.

— Населенный пункт Кодема блокирован с трех сторон и осуществляется планомерное уничтожение элитного подразделения ВСУ — 214-го батальона «ОПФОР», — сказал Игорь Конашенков.

Также в районе Артемовска (Бахмут) союзные силы в результате успешных наступательных действий вплотную продвинулись к селу Зайцево, ставшему важным узлом обороны города .

Сбитый Су-27

Вооруженные силы России 23 августа продолжили наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины.

— Высокоточным оружием ВКС России в районах населенных пунктов Славянск и Константиновка Донецкой Народной Республики поражены пункты временный дислокации 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригад. Уничтожено до 200 националистов и 18 единиц военной техники, — уточнил Игорь Конашенков.

Из-за больших потерь 2-й механизированный батальон 66-й механизированной бригады ВФУ утратил боеспособность. Военнослужащие оставили позиции и убыли в неизвестном направлении.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено 12 пунктов управления, семь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, четыре хранилища топлива для военной техники, самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей, радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США и 164 района сосредоточения войск.

Южный акцент Уничтожение зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено три взвода реактивных систем залпового огня «Град», четыре взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях и две американские гаубицы М777.

— Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты: самолет СУ-27 в районе Барвенково Харьковской области, а также шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Малые Проходы, Капитоловка, Кочубеевка, Бакалея Харьковской области и Широкий в Донецкой Народной Республике, — рассказал Игорь Конашенков.

Кроме того, перехвачены 15 украинских реактивных снарядов системы залпового огня в районах Вернополья Харьковской области, Антоновка, Дарьевка и Чернобаевка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 268 самолетов, 148 вертолетов, 1796 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4377 танков и других боевых бронированных машин, 818 РСЗО, 3335 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5024 единицы специальной военной автомобильной техники, подсчитали в российском военном ведомстве.

Полгода спецоперации

Шесть месяцев проведения специальной военной операции — это первый серьезный рубеж и уже можно подводить промежуточные итоги, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Мы начали огромную по своему масштабу военную операцию, но против нас развернули прокси третью мировую войну, — считает он. — В ней России на территории Украины противостоит весь блок НАТО во главе с США. Они ведут боевые действия руками украинцев , которых, конечно, совершенно не жалеют.

По словам эксперта, Россия гибко реагирует на изменения ситуации.

— За полгода мы изменили структуру вооружённых сил , — отметил он. — Эффективно себя показали армии ДНР и ЛНР, добровольческие объединения и частные военные компании. Невозможность использовать авиацию на всю глубину театра военных действий, мы компенсировали огромной мощью артиллерии и ракетных сил . И таких изменений много.

Южный акцент Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Также Владислав Шурыгин напомнил, что за полгода была освобождена пятая часть Украины.

— В этих боях противник потерял убитыми и раненными около 70% от численности своих вооруженных сил довоенного периода, — заметил он. — Сейчас эти потери он компенсируют огромными массами демобилизованных граждан, которыми закрывают дыры на фронте . Все попытки контрнаступления украинской стороны провалились.

Кроме того, эксперт считает, что теперь «мы четко формулируем задачи, которые стоят перед страной».

— Мы отлично понимаем, что Украина ни при каком развитии событий не должна представлять для нас угрозы , — объяснил он.

Противники, напомнил Владислав Шурыгин, были уверены, что Россию ждет военный, политический и экономический кризисы.

— Это не сбылось, — подчеркнул он, добавив, что политические и экономические институты России работают по-прежнему эффективно.

РСЗО на школьном дворе

За прошедшие сутки без участия киевских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию России эвакуированы 31 576 человек, в том числе 5 526 детей. В всего с начала специальной военной операции — более 3 млн 600 тысяч человек, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ — руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, ВФУ продолжают использовать гражданскую инфраструктуру в военных целях. Так, в Великой Балке Одесской области на территории школы военнослужащими ВФУ оборудован опорный пункт, на крыше учебного учреждения размещена зенитная установка, по периметру выставлены блокпосты, а подходы к зданию заминированы.

В школе села Нерубайское Одесской области дислоцированы боевики националистических батальонов, оборудованы склады боеприпасов и размещена бронетехника. При этом эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась.

Южный акцент Фото: РИА Новости/Сергей Батурин

В школе поселка Знобь-Новгородский Сумской области ВФУ оборудовали опорный пункт и разместили крупнокалиберные пулеметы.

В Харькове в подвальных помещениях многоэтажного дома на проспекте Победы украинские подразделения разместили склады вооружения и боеприпасов. Мирным жителям запрещено покидать свои дома , их используют в качестве «живого щита».

В поселке Берестовеньки Харьковской области в здании школы размещен личный состав ВФУ. По периметру учебного заведения и на прилегающей территории стоит большое количество военной техники, оборудованы позиции артиллерии и РСЗО, из которых националисты обстреливают позиции Вооруженных сил России. По словам Михаила Мизинцева, это делается не случайно. Украинские власти хотят спровоцировать ответный огонь и, по уже отработанному сценарию, обвинить российскую армию в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры, отметил он..

— Подобные действия украинских властей демонстрируют их полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами и принципами международного гуманитарного права, — завил генерал.

Борьба с диверсантами

В российском военном ведомстве рассказали о солдатах и офицерах ВС РФ и 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

Механик-водитель самоходной артиллерийской установки батареи 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Юрий Раченко служит с 2014 года. Сейчас артиллеристы бьют из пушек большой мощности «Малка» по укрепрайонам , скоплениям техники и местам сосредоточения пехоты противника.

При освобождении одного из населенных пунктов ЛНР артустановка Юрия попала под обстрел врага. Он быстро сориентировался и вывел самоходное орудие из-под артиллеристского огня, чем спас не только свою боевую машину, но и другие артиллерийские установки на замаскированных позициях , рассказали в Минобороны.

Южный акцент Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В ходе инженерной разведки маршрута рядовой Владимир Байгабулов обнаружил вооруженную группу украинских националистов. Он доложил об этом командиру и вступил в бой. В ходе него Владимир уничтожил диверсантов.

Выставив охранение, инженеры приступили к разминированию путей. Байгабулов лично обнаружил, обезвредил и уничтожил девять растяжек, два управляемых фугаса и более 10 взрывоопасных предметов .

— Благодаря решительным действиям Владимира Байгабулова было обеспечено оперативное и безопасное продвижение войск в заданный район, — отметили в военном ведомстве.

Рядовой Андрей Головко, выполняя ночью специальное задание в составе группы десантников, обнаружил группу украинских диверсантов. Завязался бой, Андрей был ранен, но взял в плен диверсанта. Группа противника была полностью ликвидирована.

Доставленный на командный пункт задержанный Андреем националист на допросе рассказал важную информацию о численности действующих в данном районе ДРГ, добавили в Минобороны.