Южный акцент: на Николаевском направлении началось наступление
ВС России в ходе наступления на Херсонско-Николаевском направлении освободили село Комсомольское, поселок Благодатовка и близлежащие населенные пункты. В результате российские силы взяли под контроль около 50 кв км в Николаевской и Херсонской областях. Параллельно в ДНР наступают союзные силы. Они уже контролируют 75 процентов территории Марьинки, а село Кодема блокировали с трех сторон, сообщили 23 августа в Минобороны РФ. Эксперты отмечают, что потери украинской группировки на Николаевском направлении большие и стоит ждать новых успехов.
На южном направлении
На Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки союзные войска уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады ВФУ и вышли к административной границе Николаевской области. Взято под контроль 36 кв км территории Херсонской области. Александровка находится на самом юге линии соприкосновения — на побережье Днепровского лимана.
Также освобожден населенный пункт Комсомольское Николаевской области, продвижение в глубину обороны противника на этом направлении — три километра. В результате установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 кв км.
— Кроме того, в районе Андреевки нанесены значительные потери 35-й бригаде морской пехоты и 46-й аэромобильной бригаде ВСУ. Противник выбит из поселка Благодатовка и близлежащих населенных пунктов, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
На Херсонско-Николаевском направлении в районе поселка городского типа Березнеговатое уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Кроме того, поражена радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей в районе села Дымовское.
Военный эксперт Дмитрий Болтенков считает, что успехи российских войск на Херсонско-Николаевском направлении подтверждают тезис о неготовности украинских формирований к контрнаступлению.
— Уже несколько месяцев на Украине только и разговоров о масштабном стратегическом контрнаступлении на Херсон и Новую Каховку, — напомнил эксперт «Известиям». — Ещё 10 июля президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ разработать план «освобождения» юга страны. В Киеве все надеялись, что поступление западных вооружений позволит получить преимущество перед российскими войсками. Но надежда на чудо-оружие оказалась пустой. А пока под Николаевым собирали резервы и накапливали силы, те сами стали жертвами российских ударов. Обещанное наступление так и не началось.
По-видимому, именно понесённые потери от российского высокоточного оружия и ударов авиации ослабили боеспособность противника и позволили добиться такого серьёзного продвижения российской группировки. Наступлению благоприятствует и более открытая местность, чем в ДНР, а также отсутствие крупных населённых пунктов там. Говорить о скором начале штурма Николаева ещё рано, но если потери украинской группировки были очень серьёзны, то мы вскоре услышим и о других успехах на этом направлении, резюмировал эксперт.
Продвижение есть и на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. Там завершается освобождение населенного пункта Марьинка, более 75% которого уже находится под контролем союзных войск. Продолжаются действия по окружению группировки ВФУ в районе Авдеевки.
— Населенный пункт Кодема блокирован с трех сторон и осуществляется планомерное уничтожение элитного подразделения ВСУ — 214-го батальона «ОПФОР», — сказал Игорь Конашенков.
Также в районе Артемовска (Бахмут) союзные силы в результате успешных наступательных действий вплотную продвинулись к селу Зайцево, ставшему важным узлом обороны города.
Сбитый Су-27
Вооруженные силы России 23 августа продолжили наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины.
— Высокоточным оружием ВКС России в районах населенных пунктов Славянск и Константиновка Донецкой Народной Республики поражены пункты временный дислокации 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригад. Уничтожено до 200 националистов и 18 единиц военной техники, — уточнил Игорь Конашенков.
Из-за больших потерь 2-й механизированный батальон 66-й механизированной бригады ВФУ утратил боеспособность. Военнослужащие оставили позиции и убыли в неизвестном направлении.
Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено 12 пунктов управления, семь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, четыре хранилища топлива для военной техники, самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей, радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США и 164 района сосредоточения войск.
Уничтожение зенитного ракетного комплекса «Бук-М1»
В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено три взвода реактивных систем залпового огня «Град», четыре взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях и две американские гаубицы М777.
— Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты: самолет СУ-27 в районе Барвенково Харьковской области, а также шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Малые Проходы, Капитоловка, Кочубеевка, Бакалея Харьковской области и Широкий в Донецкой Народной Республике, — рассказал Игорь Конашенков.
Кроме того, перехвачены 15 украинских реактивных снарядов системы залпового огня в районах Вернополья Харьковской области, Антоновка, Дарьевка и Чернобаевка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 268 самолетов, 148 вертолетов, 1796 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4377 танков и других боевых бронированных машин, 818 РСЗО, 3335 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5024 единицы специальной военной автомобильной техники, подсчитали в российском военном ведомстве.
Полгода спецоперации
Шесть месяцев проведения специальной военной операции — это первый серьезный рубеж и уже можно подводить промежуточные итоги, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.
— Мы начали огромную по своему масштабу военную операцию, но против нас развернули прокси третью мировую войну, — считает он. — В ней России на территории Украины противостоит весь блок НАТО во главе с США. Они ведут боевые действия руками украинцев, которых, конечно, совершенно не жалеют.
По словам эксперта, Россия гибко реагирует на изменения ситуации.
— За полгода мы изменили структуру вооружённых сил, — отметил он. — Эффективно себя показали армии ДНР и ЛНР, добровольческие объединения и частные военные компании. Невозможность использовать авиацию на всю глубину театра военных действий, мы компенсировали огромной мощью артиллерии и ракетных сил. И таких изменений много.
Также Владислав Шурыгин напомнил, что за полгода была освобождена пятая часть Украины.
— В этих боях противник потерял убитыми и раненными около 70% от численности своих вооруженных сил довоенного периода, — заметил он. — Сейчас эти потери он компенсируют огромными массами демобилизованных граждан, которыми закрывают дыры на фронте. Все попытки контрнаступления украинской стороны провалились.
Кроме того, эксперт считает, что теперь «мы четко формулируем задачи, которые стоят перед страной».
— Мы отлично понимаем, что Украина ни при каком развитии событий не должна представлять для нас угрозы, — объяснил он.
Противники, напомнил Владислав Шурыгин, были уверены, что Россию ждет военный, политический и экономический кризисы.
— Это не сбылось, — подчеркнул он, добавив, что политические и экономические институты России работают по-прежнему эффективно.
РСЗО на школьном дворе
За прошедшие сутки без участия киевских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию России эвакуированы 31 576 человек, в том числе 5 526 детей. В всего с начала специальной военной операции — более 3 млн 600 тысяч человек, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ — руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, ВФУ продолжают использовать гражданскую инфраструктуру в военных целях. Так, в Великой Балке Одесской области на территории школы военнослужащими ВФУ оборудован опорный пункт, на крыше учебного учреждения размещена зенитная установка, по периметру выставлены блокпосты, а подходы к зданию заминированы.
В школе села Нерубайское Одесской области дислоцированы боевики националистических батальонов, оборудованы склады боеприпасов и размещена бронетехника. При этом эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась.
В школе поселка Знобь-Новгородский Сумской области ВФУ оборудовали опорный пункт и разместили крупнокалиберные пулеметы.
В Харькове в подвальных помещениях многоэтажного дома на проспекте Победы украинские подразделения разместили склады вооружения и боеприпасов. Мирным жителям запрещено покидать свои дома, их используют в качестве «живого щита».
В поселке Берестовеньки Харьковской области в здании школы размещен личный состав ВФУ. По периметру учебного заведения и на прилегающей территории стоит большое количество военной техники, оборудованы позиции артиллерии и РСЗО, из которых националисты обстреливают позиции Вооруженных сил России. По словам Михаила Мизинцева, это делается не случайно. Украинские власти хотят спровоцировать ответный огонь и, по уже отработанному сценарию, обвинить российскую армию в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры, отметил он..
— Подобные действия украинских властей демонстрируют их полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами и принципами международного гуманитарного права, — завил генерал.
Борьба с диверсантами
В российском военном ведомстве рассказали о солдатах и офицерах ВС РФ и 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.
Механик-водитель самоходной артиллерийской установки батареи 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Юрий Раченко служит с 2014 года. Сейчас артиллеристы бьют из пушек большой мощности «Малка» по укрепрайонам, скоплениям техники и местам сосредоточения пехоты противника.
При освобождении одного из населенных пунктов ЛНР артустановка Юрия попала под обстрел врага. Он быстро сориентировался и вывел самоходное орудие из-под артиллеристского огня, чем спас не только свою боевую машину, но и другие артиллерийские установки на замаскированных позициях, рассказали в Минобороны.
В ходе инженерной разведки маршрута рядовой Владимир Байгабулов обнаружил вооруженную группу украинских националистов. Он доложил об этом командиру и вступил в бой. В ходе него Владимир уничтожил диверсантов.
Выставив охранение, инженеры приступили к разминированию путей. Байгабулов лично обнаружил, обезвредил и уничтожил девять растяжек, два управляемых фугаса и более 10 взрывоопасных предметов.
— Благодаря решительным действиям Владимира Байгабулова было обеспечено оперативное и безопасное продвижение войск в заданный район, — отметили в военном ведомстве.
Рядовой Андрей Головко, выполняя ночью специальное задание в составе группы десантников, обнаружил группу украинских диверсантов. Завязался бой, Андрей был ранен, но взял в плен диверсанта. Группа противника была полностью ликвидирована.
Доставленный на командный пункт задержанный Андреем националист на допросе рассказал важную информацию о численности действующих в данном районе ДРГ, добавили в Минобороны.