Оставить без комплексов: военные РФ уничтожают западные боеприпасы на Украине
Вооруженные силы РФ нанесли точные ракетные удары по военной инфраструктуре вооруженных формирований Украины (ВФУ). В Одесской области уничтожен склад боеприпасов с ракетами к HIMARS и зенитным комплексам западного производства, а в Запорожской области — склад горючего, сообщили в Минобороны РФ. Глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу 21 августа заявил, что в ходе специальной военной операции успешно применяются истребители Су-57 и гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Эксперты отмечают, что самый надежный способ проверки техники — участие в боевых действиях. Также в Минобороны рассказали, что против российских солдат в Запорожской области было применено боевое отравляющее вещество — доказательства химического терроризма в ближайшее время будут официально направлены в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Ударные дни
Вооруженные силы Российской Федерации в выходные дни продолжили наносить массированные удары по военной инфраструктуре ВФУ.
— Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Майорское Одесской области уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским реактивным системам залпового огня HIMARS и зенитным комплексам западного производства, — сообщил 21 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Пуск крылатой ракеты «Калибр» с фрегата Черноморского флота
ВКС России в районе Гуляйполя в Запорожской области был уничтожен склад горючего 102-й бригады территориальной обороны, на котором хранилось более 100 т дизельного топлива для военной техники.
Командные пункты, склады с горюче-смазочными материалами противника всегда являются целью номер один для противоборствующих сторон, отметил военный эксперт Владислав Шурыгин.
— Своевременное уничтожение таких целей позволяет сорвать планы противника или одномоментно обнулить их возможности, — отметил эксперт. — Например, сорвать наступление — без горючего или боеприпасов, а уж тем более без командования оно невозможно.
Тройная проверка
В ходе специально военной операции (СВО) российские войска применяют новейшее вооружение — самолет Су-57 и гиперзвуковую ракету «Кинжал», которой наносили удары по особо важным целям, рассказал 21 августа министр обороны Сергей Шойгу.
— Она применялась у нас во время специальной военной операции трижды. И трижды показала свои блестящие характеристики. Характеристики, которых не имеет ни одна подобная ракета в мире, — сообщил глава военного ведомства.
Истребитель Су-57 на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022»
Сергей Шойгу напомнил, что скорость полета «Кинжала» достигает практически десяти скоростей звука. При этом ракета по пути следования меняет траекторию как в вертикальных, так и в горизонтальных плоскостях, поэтому ее невозможно ни обнаружить, ни перехватить, добавил он.
«Кинжалы» впервые применили 18 марта — тогда ракетой был уничтожен подземный склад боеприпасов в Делятине Ивано-Франковской области. Через пару дней ей ударили по крупной базе хранения горюче-смазочных материалов ВФУ в Николаевской области. Пуск производился из воздушного пространства над территорией Крыма. Наконец, 11 апреля «Кинжалами» ударили по заглубленному командному пункту украинских войск в Донбассе.
Также в ходе СВО «применялся и применяется» самолет Су-57, добавил глава военного ведомства.
— Самолет имеет очень высокую степень защиты от разных систем противовоздушной обороны, имеет защиту от ракет. Там много чего. И самое главное, очень и очень мощное вооружение. Это вооружение мы тоже попробовали, проверили, оно работает блестяще — я другого слова здесь не нахожу, — сказал Сергей Шойгу.
Эффективность техники по-настоящему проверяется во время боевых действий, объяснил Владислав Шурыгин.
Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал»
— В истории есть много примеров того, как та или иная техника, зарекомендовав себя на поле боя, становилась оружием победы, — напомнил он. — Это самый надежный способ проверки. После применения сразу становятся видны сильные или слабые стороны оружия. Надежные и эффективные системы по итогу идут в серию. Не все образцы вооружений, которые считались перспективными, оправдывали надежду, на многих ставили крест. То, что Су-57 и «Кинжалы» заслужили положительные отзывы, говорит о том, что у них есть хорошее будущее.
Химический терроризм
Российские военные, выполнявшие задачи в Запорожской области, были госпитализированы в конце июля с признаками сильного отравления, сообщило Минобороны в своем официальном Telegram-канале 20 августа. Во время обследования в их организмах было обнаружено отравляющее вещество ботулотоксин типа «В».
В ходе дополнительного анализа, проведенного специалистами Главного научно-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны РФ, было подтверждено наличие в организмах военнослужащих этого органического яда искусственного происхождения.
Глава временной администрации Херсонской области Владимир Сальдо
В Минобороны заявили, что таким образом режим Владимира Зеленского санкционировал теракты с применением химических отравляющих веществ против военных России. Также в ведомстве сообщили, что сейчас проводится дополнительное расследование отравления боевыми отравляющими веществами главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо.
Российской Федерацией готовятся документы с результатами всех проведенных анализов по фактам санкционированного Киевом химического терроризма. Доказательства в ближайшее время будут официально направлены в ОЗХО через постоянное представительство России, сообщили в Минобороны РФ.
«Кракен» теряет кадры
20 и 21 августа Вооруженные силы России продолжили наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины.
— В результате огневых ударов по позициям 2-го батальона 28-й механизированной бригады в районе населенного пункта Новогригоровка Николаевской области, а также 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Токарево Херсонской области, безвозвратные потери противника составили более 100 человек, а также семь единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники, — сообщил Игорь Конашенков.
ВКС России, нанеся удар по боевым позициям националистического формирования «Кракен» и подразделения иностранных наемников в Харьковской области, уничтожили более 100 боевиков, в том числе до 20 американских наемников.
В результате ударов самолетов и вертолетов ВКС России был полностью ликвидирован батальон 110-й бригады теробороны, не менее 200 боевиков было убито и более 150 ранено. После огневых ударов по боевым позициям танкового батальона 28-й механизированной бригады и 212-го стрелкового батальона ВФУ общие потери противника составили более 200 человек.
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Ударом высокоточного оружия наземного базирования по району сосредоточения войск 27-го батальона 127-й бригады теробороны ВФУ на севере Харькова уничтожено до 130 боевиков и восьми единиц специальной автомобильной техники.
Высокоточными ракетами воздушного базирования в 3-м и 12-м батальонах 25-й воздушно-десантной бригады ВФУ уничтожено более 200 националистов, два танка и семь специальных автомобилей.
В результате огневого поражения позиций 2-го батальона 66-й механизированной бригады ВФУ уничтожено более 30 националистов, танк и пять специальных автомобилей.
Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за двое суток было поражено 13 пунктов управления ВФУ, огневая установка зенитного комплекса «Бук-М1», четыре склада боеприпасов, пять складов горючего, РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, артиллерийская батарея, пункт временной дислокации националистического формирования «Правый сектор», две американские гаубицы М777 на боевых позициях и 354 района сосредоточения войск.
Подразделения ПВО России уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов и 14 снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха».
Работа расчетов реактивной системы залпового огня «Град» в ходе спецоперации на Украине на авдеевском направлении
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 267 самолетов, 148 вертолетов, 1785 беспилотных летательных аппаратов, 367 зенитных ракетных комплексов, 4359 танков и других боевых бронированных машин, 810 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3323 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4984 единицы специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.
Заминированный мост
ВФУ продолжают использовать гражданские объекты в военных целях, сообщил 20 августа начальник Национального центра управления обороной РФ — руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В Белицком (ДНР) украинскими националистами в школе №9 оборудованы опорный пункт, позиции артиллерии и РСЗО. При этом эвакуация мирных жителей из близлежащих домов не проводилась: их используют в качестве живого щита.
На территории школы на улице Севастопольская в Новодмитровке (ДНР) подразделения ВФУ оборудовали опорный пункт, казармы и склады боеприпасов, развернули блокпосты и огневые точки, подходы к учреждению заминировали.
Военнослужащий Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ проводит разминирование села Широкино
В Константиновке на территории школы №16 дислоцируются украинские вооруженные формирования, а на прилегающей территории размещены бронетехника и РСЗО, из которых систематически обстреливаются близлежащие населенные пункты.
В Николаеве на территории школ №36 и №64 дислоцированы боевики нацбатальонов, оборудованы склады боеприпасов и размещена бронетехника. Жители прилегающих жилых кварталов в безопасные места не эвакуированы.
Также Михаил Мизинцев сообщил, что в селе Воскресенском Николаевской области подразделениями ВФУ заминированы мост через реку Ингул и подходы к нему, а также обочины прилегающей автодороги.
— Боевики планируют мост взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские Вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры, — рассказал генерал.
Прямой наводкой
В российском военном ведомстве рассказали о солдатах и офицерах ВС РФ и 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.
Десантно-штурмовая бригада младшего сержанта Сергея Соловьева удерживала занятые позиции до прибытия основных сил, когда их атаковали. Завязался бой, в ходе которого Сергей лично уничтожил более 10 националистов и боевую машину пехоты противника. В результате боевики отступили, а в дальнейшем были уничтожены.
Рядовой Артем Иванов вместе с экипажем боевой машины десанта обеспечивал безопасность передвижения колонны, когда обнаружил оборудованную огневую точку противника. Артем максимально близко подобрался к ней, позволив экипажу вести прицельный огонь из орудия машины и пулемета. Также он лично ликвидировал трех националистов. Кроме того, стрельбой прямой наводкой был уничтожен миномет противника.
Военнослужащие гаубичной батареи ВДВ ВС РФ у гаубицы «Гиацинт» на позициях на южном направлении специальной военной операции на Украине
Расчет рядового Владислава Беляева прицельным артиллерийским ударом по опорному пункту боевиков ликвидировал четыре минометных расчета. Позднее при освобождении населенного пункта рядовой уничтожил двух националистов и еще одного взял в плен. В ходе допроса захваченный боевик выдал ценные сведения, которые позволили командованию скорректировать наступление и оперативно освободить поселок от врага.
Старший наводчик орудия батареи 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР ефрейтор Владислав Пудилин служит наводчиком буксируемой гаубицы «Мста-Б». В ходе освобождения населенного пункта республики батарея Владислава уничтожила укрепрайон ВФУ, колонну боевой техники врага, в том числе несколько танков.
Парашютно-десантная рота сержанта Геннадия Коротаева вытесняла украинских националистов с занимаемых ими территорий, когда Геннадий обнаружил вооруженную группу противника. Завязался бой, в ходе которого подчиненные Геннадия уничтожили боевую машину пехоты и до 13 националистов. Продвигаясь вглубь обороны, Геннадий прицельным огнем из пулемета ликвидировал еще до 10 боевиков. Грамотные и решительные действия сержанта Коротаева, а также профессионализм его подчиненных позволили российским военнослужащим выполнить поставленные перед ними задачи и продолжить наступление, отметили в Минобороны.
Парашютно-десантная рота рядового Владимира Лысенко двигалась в направлении одного из населенных пунктов. Ночью Владимир обнаружил вооруженную группу боевиков, планирующих напасть на российскую колонну. Лысенко сообщил об этом командиру и внезапно атаковал националистов, уничтожив двоих боевиков. В ходе боя вся вражеская группа была ликвидирована. Мужественные и самоотверженные действия Владимира Лысенко позволили сорвать нападение на российские подразделения, рассказали в Минобороны.