Силовое разрешение: российской военной техники на ЗАЭС нет

В Минобороны РФ 18 августа заявили об отсутствии на Запорожской АЭС российской боевой техники и привели доказательства, а также подробно рассказали о ее обстрелах украинскими вооруженными формированиями. По данным ведомства, Киев готов инициировать на ЗАЭС «незначительную аварию», чтобы добиться ввода международных войск на юг страны. Российские военные предупредили о радиационной опасности такого сценария. Эксперты отмечают, что украинские власти давно и последовательно готовятся к его реализации.

Провокация на АЭС

В Минобороны РФ 18 августа заявили, что г отовы представить МАГАТЭ снимки с очень сильным разрешением, на которых видно, что российского оружия, тем более тяжелого, на территории Запорожской АЭС нет. Там находятся только подразделения охраны.

— Мы знаем, что при наличии большого количества военных и коммерческих зарубежных спутников эту же информацию может представить мировой общественности и американская сторона, — заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

В Минобороны РФ привели доказательства Фото: REUTERS/Planet Labs PBC

Также он рассказал, что начиная с 18 июля ВФУ 12 раз обстреливали территории ЗАЭС и города Энергодара: зафиксировано более 50 разрывов артиллерийских снарядов и пяти дронов-камикадзе. Удары наносятся с направления городов Марганец и Никополь. Из-за обстрелов повреждены вспомогательные системы обеспечения станции и объекты жизнеобеспечения Энергодара.

По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, 19 августа планируются артиллерийские удары по территории ЗАЭС с украинских огневых позиций, находящихся в Никополе. Этот удар совпадет по времени с визитом на Украину генсека ООН Антониу Гутерриша.

— Вина за их последствия будет возложена на российские Вооруженные силы, — заявил Игорь Конашенков.

Как пояснил Игорь Кириллов, украинские власти рассчитывают достигнуть заметного пропагандистского эффекта, вызвав, как они считают, «незначительную аварию». Ее итогом должны стать утечка радиации, нарушение целостности хранилища ядерных отходов и выведение из строя реактора АЭС.

Поле этого в Киеве планируют создание вокруг станции 30-километровой зоны отчуждения, а также введение на территорию АЭС международных сил и иностранных наблюдателей.

В Минобороны РФ привели доказательства Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

По словам Игоря Кириллова, в итоге на ЗАЭС может возникнуть ситуация, аналогичная произошедшей на японской АЭС «Фокусима-1». Там при отказе резервных генераторов и мобильных насосов в активной зоне произошел перегрев, что закончилось разрушением реактора и выбросом радиоактивных веществ в атмосферу.

При таком сценарии на ЗАЭС произойдет разрушение реакторных установок и выброс радиоактивных веществ в атмосферу, которые разнесутся на сотни километров. При худшем сценарии развития катастрофы на ЗАЭС, по данным Минобороны РФ, заражение может распространиться не только на Украину, но и Белоруссию, Германию, Молдавию, Польшу, Румынию, Словакию и другие страны.

Игорь Кириллов напомнил, что после аварии в Чернобыле радиоактивными изотопами было загрязнено более 20 европейских стран. От облучения умерли около 4 тыс. человек. Не считая последствий принудительной эвакуации, более 5,5 млн человек получили повышенную дозу радиации.

Ядерный сценарий

На Украине и тем более в западных странах есть специалисты, которые знают, как воздействовать на АЭС, чтобы вызвать аварию , рассказал «Известиям» специалист в области химической и радиационной безопасности Олег Желтоножко.

— Сейчас они испытывают несколько способов технологического воздействия, — рассказал Олег Желтоножко. — На АЭС, как и на любом большом и сложном технологическом объекте, есть уязвимые места. Это и система электропитания, которая поддерживает ее жизнедеятельность, и другие технологические объекты. Постоянные обстрелы АЭС — это проверка сил и возможностей.

В Минобороны РФ привели доказательства Фото: Global Look Press/Cover Images

Воздействовать на саму АЭС слишком рискованно, отметил Олег Желтоножко, так как это может привести к непредсказуемым последствиям. По мнению эксперта, ВФУ проще нанести удар по открытому хранилищу с отработанными тепловыделяющими элементами (твэлами).

— Это небольшая площадка, — продолжил специалист. — Попадание в такой контейнер артиллерийских снарядов обеспечит локальное загрязнение — оно не затронет большой территории.

Дальше ядерный инцидент, по мнению Олега Желтоножко, будут раскручивать СМИ и политики.

— В этом им помогут украинские подразделения РХБЗ, которые разбросают некие радиоактивные источники в нужных местах, — уточнил он. — Радиационный фон окажется повышенным, что даст старт медийной кампании о том, как русские устроили и скрывают аварию на станции. Западные страны поддержат Украину — в подготовке операции, скорее всего, участвуют их кураторы.

Большие потери ВФУ

Вооруженные силы России 18 августа нанесли мощные удары по объектам военной инфраструктуры Украины.

— В результате применения оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Авдеевки 37-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность. Потери личного состава превысили 60%. Командованием оперативно-тактической группы «Донецк» остатки батальона выведены в тыл для переформирования , — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ударами высокоточного оружия ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВФУ уничтожено свыше 80 националистов, еще около 50 ранено.

В Минобороны РФ привели доказательства Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Высокоточным оружием наземного базирования поражен пункт временного размещения иностранных наемников в Харькове. Уничтожено более 90 боевиков.

Кроме того, в Николаевской области ударом армейской авиации по пункту временной дислокации 1-го батальона 28-й механизированной бригады ВФУ уничтожено около 60 националистов и восемь единиц специальной автомобильной техники , рассказали в военном ведомстве.

По боевым позициям 95-й десантно-штурмовой бригады ВФУ были нанесены сосредоточенные артиллерийские удары российских войск. В результате ликвидировано более 250 националистов.

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пять пунктов управления, в том числе 72-й механизированной бригады, 46-й аэромобильной бригады, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и 234 района сосредоточения войск.

Подразделения ПВО России сбили десять беспилотных летательных аппаратов и три снаряда реактивной системы залпового огня.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 267 самолетов, 148 вертолетов, 1757 беспилотных летательных аппаратов, 366 зенитных ракетных комплексов, 4340 танков и других боевых бронированных машин, 800 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3312 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4938 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

РСЗО на улице Дружбы

ВФУ продолжают использовать гражданские объекты в военных целях, сообщил 18 августа начальник Национального центра управления обороной РФ — руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В Кураховке в ДНР на территории школы № 23 украинские формирования оборудовали огневые позиции, разместили тяжелую технику, артиллерийские орудия и РСЗО . Подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом не предупреждено.

В Днепре на территории частных домовладений на улице Торговая украинские военнослужащие разместили тяжелую бронетехнику и склады боеприпасов . Эвакуация гражданского населения из этого района не проводилась.

В Николаеве в здании промышленного профессионального училища на улице Винграновского оборудована казарма и опорный пункт , на подступах к учреждению развернуты блокпосты.

В Харькове в общежитии университета на улице Отакара Яроша размещены подразделения ВФУ, оборудован склад боеприпасов , а на прилегающей территории находится большое количество бронетехники.

Кроме того, в городе Торецк в ДНР на улице Дружбы в помещениях музыкального училища и дворца культуры размещены опорные пункты и склады боеприпасов, на прилегающей территории оборудованы позиции артиллерии и РСЗО. Мирным жителям запрещено покидать свои дома.

— Подобные действия украинских властей демонстрируют полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права, — подчеркнул Михаил Мизинцев.

Дрон против минометов

В российском военном ведомстве рассказали о солдатах и офицерах ВС РФ и 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

Расчет БПЛА капитана Александра Самохина отвечал за поиск позиций противника во время боев в одном из городов. Капитан обнаружил минометы и передал их координаты на командный пункт. Все цели были уничтожены и боевики, лишившись минометной поддержки, отступили. Во время боев расчет БПЛА не раз оказывался под огнем. Так Александр получил тяжелое ранение руки .

Силовое разрешение Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

— Высокий профессионализм капитана Александра Самохина и его подчиненных способствовали стремительному освобождению населенного пункта от вооруженных формирований украинских националистов, — подчеркнули в Минобороны.

Минометная батарея, где служил старший сержант Сергей Клименков, выбивала противника с хорошо укрепленных позиций. В условиях массированного артиллерийского огня Сергей наносил прицельные удары по объектам боевиков, уничтожив два артиллерийских орудия с расчетами. Националисты, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, отступили.