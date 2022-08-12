Смирный атом: смогут ли эксперты МАГАТЭ попасть на Запорожскую АЭС

Россия рассчитывает, что эксперты МАГАТЭ посетят Запорожскую АЭС (ЗАЭС) до конца августа . С таким заявлением на полях Совбеза ООН выступил постпред РФ при организации Василий Небензя. Вопрос в том, будут ли готовы специалисты агентства попасть на ЗАЭС через подконтрольные России территории . МАГАТЭ уже прорабатывала визит своих экспертов на станцию, однако поездка сорвалась по политическим причинам. Украина, западные страны и ООН призывают создать вокруг АЭС демилитаризованную зону . Отношение Москвы к этому пока неизвестно.

«Это наша общая ответственность»

11 августа в Нью-Йорке прошло заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Положение вокруг этой станции, которая с марта находится под контролем России, резко обострилось 5 августа — с того дня ЗАЭС подвергается обстрелам, которые уже вывели из строя ряд ее объектов. Радиационный фон там остается в норме , однако высок риск того, что очередной прилет приведет к взрыву и масштабному радиоактивному заражению. Российская и украинская сторона обвиняют в ударах друг друга.

Заседание СБ ООН прошло по запросу Москвы . На нем присутствовал и украинский представитель. Встреча в Нью-Йорке началась с брифинга генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Он рассказал, какой ущерб уже был нанесен АЭС, и призвал к немедленному прекращению боевых действий в зоне станции.

« Мы все согласны с тем, что любая ядерная катастрофа абсолютно неприемлема . Поэтому мы должны работать вместе над предупреждением такого события — это наша общая ответственность, — сказал глава агентства. — Поэтому я попросил обе стороны сотрудничать с МАГАТЭ и позволить миссии МАГАТЭ посетить ЗАЭС как можно скорее ».

Смирный атом Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступает во время заседания Совета Безопасности ООН по поводу вторжения России на Украину в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, 11 августа 2022 года Фото: REUTERS/Andrew Kelly

По словам Рафаэля Гросси, его организация запрашивает информацию у обеих сторон, однако эти данные зачастую противоречивы. Именно поэтому там необходимо личное присутствие экспертов МАГАТЭ — они должны провести независимую оценку физического ущерба и определить работу систем безопасности АЭС . Гендиректор напомнил, что специалисты агентства провели уже восемь миссий — в частности, на Чернобыльской и Южно-Украинской станциях. МАГАТЭ планировала приехать на ЗАЭС в июне, однако тогда, сказал Рафаэль Гросси, сделать этого не удалось «из-за политических условий». Он подчеркнул: МАГАТЭ — техническая организация, и рассмотрение политических разногласий не входит в ее мандат .

Справка «Известий» В марте 2022 года гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сформулировал семь принципов, которые должны обеспечить ядерную безопасность в контексте ситуации на Украине. Они сводятся к следующим пунктам: 1. Физическая целостность объектов — будь то реакторы, топливные бассейны или хранилища радиоактивных отходов. 2. Полная исправность всех систем оборудования и защиты. 3. Возможность оперативного персонала обеспечивать безопасность и принимать решения без чрезмерного давления. 4. Надежное внешнее электроснабжение ядерных объектов. 5. Бесперебойность цепочек поставок и перевозок на объекты и обратно. 6. Эффективность системы радиационного контроля на объектах и за их пределами, а также аварийная готовность и реагирование. 7. Надежная связь с регулятором.

Следом слово взял постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Он обвинил Украину в «преступных атаках на объекты ядерной инфраструктуры», которые «толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой по масштабам с Чернобыльской» .

«Мы с самого начала поддерживали усилия МАГАТЭ по обеспечению ядерной и физической ядерной безопасности ядерных объектов Украины, — сказал дипломат. — Предполагалось, что сформулированные гендиректором Рафаэлем Гросси семь принципов в этой сфере лягут в основу трехстороннего документа в формате Россия – Украина – МАГАТЭ. Однако киевский режим подписывать его отказался» .

По словам Василия Небензи, Москва тогда согласилась на два параллельных соглашения — России с МАГАТЭ и Украины с МАГАТЭ. «Киев отверг и такой вариант, не приведя никаких внятных доводов о причинах отказа», — резюмировал он.

Смирный атом1 Вид на Запорожскую атомную электростанцию Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Его украинский коллега Сергей Кислица выступил ближе к концу заседания. Он обвинил Россию в том, что это она продолжает атаковать объекты ЗАЭС и город Энергодар , где станция расположена, и заявил, что миссия МАГАТЭ на нее представляется невозможной — поскольку Москва выдвигает невозможные для этого условия.

«Единственный способ снять ядерные угрозы, связанные с незаконным присутствием России на АЭС, — это вывод российских войск и возвращение электростанции под законный контроль Украины. <…> Украина настаивает на необходимости направить миссию на этот объект и уже вела переговоры по путям и способам организации этой миссии с МАГАТЭ. Глубоко сожалеем, что этот визит так и не состоялся в связи с деструктивной позицией России», — сказал украинский посол.

За скобки боевых действий

Представители других стран в Совбезе говорили об угрозе, которые несут удары по ЗАЭС, но констатировать, кто атакует станцию, они не стали .

«Те, кто смотрел созванное нами заседание по атакам ВСУ на ЗАЭС, имели возможность убедиться, к какой дипломатический эквилибристике готовы прибегать наши западные коллеги, чтобы не называть вещи своими именами», — написал после встречи первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Чтобы решить вопрос Запорожской АЭС, Украина предлагала создать вокруг нее демилитаризованную зону . Эту идею поддержали США, призвав Россию «прекратить военные операции на территории украинских ядерных объектов или рядом с ними» и передать ее территорию под контроль Киева. Предложение о демилитаризованной зоне нашло отклик в ООН: как заявил генсекретарь Антониу Гутерриш, «объект не должен использоваться в рамках какой-либо военной операции».

Смирный атом2 Фото: РИА Новости

Пока на эту идею отреагировали только пророссийские власти Запорожья — официальных заявлений от высокопоставленных представителей РФ пока не было. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов ее категорически отверг, заявив: как только РФ выведет оттуда свои войска, на станцию зайдут украинские военные .

Еще один вопрос в том, как эксперты МАГАТЭ попадут на ЗАЭС — с украинской стороны или через территории, под контролем РФ . Наиболее наглядная параллель здесь — положение Крыма: после того как в 2014 году он вошел в состав России, представители международных организаций были готовы посетить его только с украинской стороны; по этой причине ни одной официальной миссии на полуострове за эти годы не было. «Известия» направили в пресс-службу МАГАТЭ вопросы, какими будут мандат миссии, ее состав и сроки работы на АЭС, а также с какой стороны эксперты намерены попасть на территорию станции.

В России о перспективах демилитаризованной зоны и миссии МАГАТЭ говорят со скепсисом.

— Цель этого предложения — прекратить спецоперацию в этом районе . Сейчас идет массированное давление со стороны различных стран и международных организаций, чтобы создать там какую-то особую зону, — сказал «Известиям» член Общественной палаты РФ, заместитель генсекретаря ООН с 2002 по 2011 год Сергей Орджоникидзе. — Думаю, ничего не получится. Эту территорию контролируют российские войска. ООН признает ее украинской. Наше предложение отправить инспекторов на ЗАЭС они воспринимают правильно. Но как они туда поедут? Через Украину. ООН говорит, что им нужна специальная охрана, а это значит, что всю территорию вокруг станции хотят поставить под международный контроль. А это невозможно.

Антониу Гутерриш действительно говорил, что необходимо заключить техническое соглашение «о безопасном периметре демилитаризации». Каким оно будет, непонятно. Единственное, что уточнил офис генсека, так это то, что о размещении миротворцев ООН на территории АЭС речь не идет.

Смирный атом3 Вид на Запорожскую атомную электростанцию Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

— Сейчас вопрос в том, можно ли договориться, чтобы вывести эту территорию за рамки конфликта между Россией и Украиной и обеспечить безопасность объекта, чтобы эксперты МАГАТЭ могли его осмотреть, — отметил в беседе с «Известиями» глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. — Украина с самого начала говорила об интернационализации ядерных объектов и, в частности, о создании бесполетной зоны над ними. Но сейчас, поскольку контроль над ЗАЭС перешел к России, позиция Украины изменилась .