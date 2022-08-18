Покоренная Вершина: ВС России освободили село под Артемовском
ВС России совместно с подразделениями Народной милиции продолжили наступление на Артемовском направлении и освободили село Вершина, сообщили в штабе ДНР. Этот населенный пункт находится менее чем в 7 км от города Артемовска. В соседнем Соледаре в 10-й горно-штурмовой бригаде ВФУ дезертировало больше трети недавно мобилизованных солдат. Эксперты отмечают, что украинская оборона в Донбассе буквально «трещит в нескольких местах». Темп наступления мог бы быть выше, но союзные силы берегут мирных жителей и свой личный состав.
Треск обороны
Вооруженные силы России, а также подразделения Народных милиций ДНР и ЛНР освободили село Вершина, сообщили 17 августа в штабе Территориальной обороны ДНР. Оно находится всего на 7 км юго-восточнее Артемовска (Бахмута) — крупного регионального транспортного узла. После удачного штурма Вершины количество освобожденных пунктов в ДНР выросло до 268.
В Минобороны России рассказали об отдельных эпизодах боевых действий на территории ДНР.
— В результате поражения высокоточным оружием склада боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Славянска Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 3 тыс. 122-мм артиллерийских снарядов, мин, а также более 30 националистов, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, украинские военнослужащие из-за больших потерь самовольно оставляют боевые позиции в Донбассе.
— В Соледаре в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили свои подразделения, убыв в неизвестном направлении. Укомплектованность бригады личным составом из-за больших потерь остается менее 50%, — отметил Игорь Конашенков.
Похожий случай произошел с военнослужащими 3-го батальона 66-й механизированной бригады в районе Марьинки в ДНР. Более половины его личного состава покинули район боевых действий, сообщили в военном ведомстве.
Оборона противника на линии Северск, Соледар, Артемовск серьезно потрепана и трещит в нескольких местах, рассказал «Известиям» посол ЛНР в России Родион Мирошник.
— В районе Артемовска наблюдается значительное продвижение наших войск, — отметил он. — Сейчас берут населенные пункты, которые окружают город. Часть из них находятся на доминирующих высотах, с которых можно вести обстрел, поэтому штурм города последует после их освобождения. Там сейчас перемалывается огромное количество украинского личного состава и военной техники. Нас это устраивает. Иначе мы столкнемся с этими силами на новой линии — в районе Краматорска, Славянска и Дружковки.
По словам дипломата, темп наступления мог бы быть выше, но союзные силы стараются беречь мирных жителей и свой личный состав. Родион Мирошник добавил, что есть значительные успехи и на других направлениях.
— Внутри Соледара промзона уже контролируется нашими войсками, — сообщил он. — Есть хорошее продвижение у Углегорска. На линии Пески, Марьинка, Авдеевка союзные силы тоже уверенно идут вперед. Авдеевку, где еще остались мощные укрепления, брать, скорее всего, не будут, а обойдут и лишат ее гарнизон снабжения. После этого там нельзя будет удержаться.
Станция Калининдорф
Вооруженные силы России 17 августа нанесли несколько мощных ударов по объектам военной инфраструктуры Украины и на других стратегических направлениях.
Так, ВКС в Херсонской области уничтожили более 40 националистов и 10 единиц специальной автомобильной техники. Также ударами оперативно-тактической, армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено девять пунктов управления, в том числе 46-й аэромобильной бригады, 56-й мотопехотной бригады и 28-й мотопехотной бригады ВФУ, девять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, три склада топлива.
На железнодорожной станции Калининдорф Херсонской области под авиаудары попало большое число украинских резервистов, вооружения и военной техники, прибывших для разгрузки.
Российские ПВО за сутки перехватили четыре беспилотных летательных аппарата, баллистическую ракету «Точка-У» и семь снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 267 самолетов, 148 вертолетов, 1747 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4334 танка и других боевых бронированных машин, 799 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3310 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4922 единицы специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.
Заминированные мосты
Вблизи населенного пункта Старое село Сумской области подразделениями ВФУ заминирован мост через реку Псел и подходы к нему, а также обочины прилегающей автомобильной дороги. Местное население никто не оповестил, сообщил 17 августа начальник Национального центра управления обороной РФ — руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.
— Боевики планируют мост взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские Вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры, — уточнил генерал.
Также он сообщил, что украинские формирования продолжают использовать гражданскую инфраструктуру на территории ДНР в военных целях. В частности, в Артемовске боевики националистических батальонов оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов в детском саду № 58, а на прилегающей территории разместили артиллерийские орудия и минометы. При этом эвакуация мирных жителей из близлежащих домов не проводилась, их используют их в качестве «живого щита».
В Славянске украинские вооруженные формирования в детском саду № 20 разместили бронетехнику и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты.
В Соледаре в детском саду № 59 ВФУ оборудованы опорный пункт, казармы и склады боеприпасов, развернуты блокпосты и огневые точки.
-— Подобные преступные действия украинских властей демонстрируют полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права, — считает Михаил Мизинцев.
Атака с ходу
В российском военном ведомстве рассказали о солдатах и офицерах Вооруженных сил РФ и 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.
Наводчик минометной батареи 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР гвардии рядовой Иван Сидоров работал на энергетическом предприятии Луганска. Был призван по мобилизации в феврале этого года. Иван стал наводчиком 152-мм буксируемой пушки-гаубицы Д-20. По отзывам командиров, с первых дней службы он зарекомендовал себя как хороший специалист, исполнительный военнослужащий и надежный товарищ.
Сегодня за плечами Ивана Сидорова участие в освобождении десятков населенных пунктов Донбасса и уже значительный боевой опыт. Артиллеристы успешно ведут контрбатарейную борьбу, поддерживая наступающие союзные силы, точно бьют по укрепленным огневым позициям врага, жгут бронетехнику и уничтожают живую силу ВФУ.
Сержант Руслан Волченков, действуя в составе батальонно-тактической группы десантников, участвовал в освобождении населенного пункта. Продвигаясь по городским кварталам, Руслан обнаружил замаскированную вражескую позицию.
Мгновенно оценив ситуацию, он открыл огонь по превосходящему противнику. В ходе скоротечного боя Руслан лично уничтожил восьмерых боевиков. Оставшиеся в живых спешно покинули позиции и отступили.
— Смелые и решительные действия Руслана Волченкова, проявленные им мужество и героизм позволили сломить сопротивление противника, что привело к освобождению населенного пункта, — отметили в Минобороны РФ.
В ходе освобождения одного из населенных пунктов заместитель командира роты старший лейтенант Василий Тяпкин обнаружил группу противника, занимающую заранее подготовленные позиции. Он принял решение атаковать с ходу. Противник, застигнутый врасплох, отступил, понеся потери. Василий Тяпкин, ведя подразделение за собой, лично уничтожил четырех националистов. Был ранен, но, самостоятельно оказав себе медицинскую помощь, продолжил руководить подразделением, сообщили в Минобороны России.