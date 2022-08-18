Покоренная Вершина: ВС России освободили село под Артемовском

ВС России совместно с подразделениями Народной милиции продолжили наступление на Артемовском направлении и освободили село Вершина , сообщили в штабе ДНР. Этот населенный пункт находится менее чем в 7 км от города Артемовска. В соседнем Соледаре в 10-й горно-штурмовой бригаде ВФУ дезертировало больше трети недавно мобилизованных солдат. Эксперты отмечают, что украинская оборона в Донбассе буквально «трещит в нескольких местах». Темп наступления мог бы быть выше, но союзные силы берегут мирных жителей и свой личный состав.

Треск обороны

Вооруженные силы России, а также подразделения Народных милиций ДНР и ЛНР освободили село Вершина, сообщили 17 августа в штабе Территориальной обороны ДНР. Оно находится всего на 7 км юго-восточнее Артемовска (Бахмута) — крупного регионального транспортного узла. После удачного штурма Вершины количество освобожденных пунктов в ДНР выросло до 268.

В Минобороны России рассказали об отдельных эпизодах боевых действий на территории ДНР.

— В результате поражения высокоточным оружием склада боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Славянска Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 3 тыс. 122-мм артиллерийских снарядов, мин, а также более 30 националистов , — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Покоренная Вершина1 Фото: РИА Новости

По его словам, украинские военнослужащие из-за больших потерь самовольно оставляют боевые позиции в Донбассе.

— В Соледаре в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили свои подразделения , убыв в неизвестном направлении. Укомплектованность бригады личным составом из-за больших потерь остается менее 50%, — отметил Игорь Конашенков.

Похожий случай произошел с военнослужащими 3-го батальона 66-й механизированной бригады в районе Марьинки в ДНР. Более половины его личного состава покинули район боевых действий , сообщили в военном ведомстве.

Оборона противника на линии Северск, Соледар, Артемовск серьезно потрепана и трещит в нескольких местах , рассказал «Известиям» посол ЛНР в России Родион Мирошник.

— В районе Артемовска наблюдается значительное продвижение наших войск, — отметил он. — Сейчас берут населенные пункты, которые окружают город. Часть из них находятся на доминирующих высотах, с которых можно вести обстрел, поэтому штурм города последует после их освобождения. Там сейчас перемалывается огромное количество украинского личного состава и военной техники. Нас это устраивает. Иначе мы столкнемся с этими силами на новой линии — в районе Краматорска, Славянска и Дружковки.

Покоренная Вершина Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

По словам дипломата, темп наступления мог бы быть выше, но союзные силы стараются беречь мирных жителей и свой личный состав. Родион Мирошник добавил, что есть значительные успехи и на других направлениях.

— Внутри Соледара промзона уже контролируется нашими войсками, — сообщил он. — Есть хорошее продвижение у Углегорска. На линии Пески, Марьинка, Авдеевка союзные силы тоже уверенно идут вперед. Авдеевку, где еще остались мощные укрепления, брать, скорее всего, не будут, а обойдут и лишат ее гарнизон снабжения . После этого там нельзя будет удержаться.

Станция Калининдорф

Вооруженные силы России 17 августа нанесли несколько мощных ударов по объектам военной инфраструктуры Украины и на других стратегических направлениях.

Так, ВКС в Херсонской области уничтожили более 40 националистов и 10 единиц специальной автомобильной техники. Также ударами оперативно-тактической, армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено девять пунктов управления, в том числе 46-й аэромобильной бригады, 56-й мотопехотной бригады и 28-й мотопехотной бригады ВФУ, девять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, три склада топлива.

Покоренная Вершина2 Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

На железнодорожной станции Калининдорф Херсонской области под авиаудары попало большое число украинских резервистов, в ооружения и военной техники, прибывших для разгрузки.

Российские ПВО за сутки перехватили четыре беспилотных летательных аппарата, баллистическую ракету «Точка-У» и семь снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 267 самолетов, 148 вертолетов, 1747 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4334 танка и других боевых бронированных машин, 799 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3310 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4922 единицы специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Заминированные мосты

Вблизи населенного пункта Старое село Сумской области подразделениями ВФУ заминирован мост через реку Псел и подходы к нему, а также обочины прилегающей автомобильной дороги. Местное население никто не оповестил, сообщил 17 августа начальник Национального центра управления обороной РФ — руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.

— Боевики планируют мост взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские Вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры, — уточнил генерал.

Также он сообщил, что украинские формирования продолжают использовать гражданскую инфраструктуру на территории ДНР в военных целях. В частности, в Артемовске боевики националистических батальонов оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов в детском саду № 58, а на прилегающей территории разместили артиллерийские орудия и минометы. При этом эвакуация мирных жителей из близлежащих домов не проводилась, их используют их в качестве «живого щита».

Покоренная Вершина3 Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

В Славянске украинские вооруженные формирования в детском саду № 20 разместили бронетехнику и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты.

В Соледаре в детском саду № 59 ВФУ оборудованы опорный пункт, казармы и склады боеприпасов, развернуты блокпосты и огневые точки.

-— Подобные преступные действия украинских властей демонстрируют полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права, — считает Михаил Мизинцев.

Атака с ходу

В российском военном ведомстве рассказали о солдатах и офицерах Вооруженных сил РФ и 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

Наводчик минометной батареи 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР гвардии рядовой Иван Сидоров работал на энергетическом предприятии Луганска. Был призван по мобилизации в феврале этого года. Иван стал наводчиком 152-мм буксируемой пушки-гаубицы Д-20. По отзывам командиров, с первых дней службы он зарекомендовал себя как хороший специалист, исполнительный военнослужащий и надежный товарищ.

Покоренная Вершина: Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Сегодня за плечами Ивана Сидорова участие в освобождении десятков населенных пунктов Донбасса и уже значительный боевой опыт. Артиллеристы успешно ведут контрбатарейную борьбу, поддерживая наступающие союзные силы, точно бьют по укрепленным огневым позициям врага, жгут бронетехнику и уничтожают живую силу ВФУ.

Сержант Руслан Волченков, действуя в составе батальонно-тактической группы десантников, участвовал в освобождении населенного пункта. Продвигаясь по городским кварталам, Руслан обнаружил замаскированную вражескую позицию.

Мгновенно оценив ситуацию, он открыл огонь по превосходящему противнику. В ходе скоротечного боя Руслан лично уничтожил восьмерых боевиков . Оставшиеся в живых спешно покинули позиции и отступили.

— Смелые и решительные действия Руслана Волченкова, проявленные им мужество и героизм позволили сломить сопротивление противника, что привело к освобождению населенного пункта, — отметили в Минобороны РФ.