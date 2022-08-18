К ним едет Эрдоган: президент Турции отправился на Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18 августа посетит Львов, где вместе с генсеком ООН Антониу Гутерришем встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским. До этого он часто разговаривал по телефону с украинским президентом. К тому же недавно летал в Сочи на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. На этот раз речь пойдет об условиях продуктовой сделки, заключенной в Стамбуле. Если часть соглашения, касающаяся Украины, выполняется легко, то вопросы, касающиеся экспорта российских удобрений и продовольствия, по-прежнему до конца не решены. Подробности — в материале «Известий».

Разные части соглашения

«По приглашению президента Владимира Зеленского генсек ООН Антониу Гутерриш приедет во Львов, где примет участие в трехсторонней встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и украинским лидером », — заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

На следующий день в Одессе он посетит один из трех портов, участвующих в зерновой сделке. Как сообщил «РИА Новости» дипломатический источник в Анкаре, стороны могут обсудить выход российской сельхозпродукции на рынки.

«Это может стать одной из тем переговоров в контексте обсуждений продуктовой сделки», — отметил собеседник агентства.

К ним едет Эрдоган Встреча президента Украины Владимира Зеленского с генсеком ООН Антониу Гутерришем Фото: Global Look Press/Ukraine Presidency

Россия и ООН ведут переговоры на эту тему на разных уровнях, а Турция неоднократно выражала желание помочь в решении вопроса. В конце июля в Стамбуле подписали два взаимосвязанных документа — «Инициативу по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины» и «Меморандум о взаимопонимании по российскому экспорту сельскохозяйственной продукции». Первое соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продовольствия и удобрений из украинских портов Черноморска, Одессы и Южного.

1 августа из порта Одессы вышло первое судно после заключения стамбульских договоренностей. Им стал сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне. Через несколько дней он прошел проверку в Совместном координационном центре в Стамбуле. С такой процедурой сталкиваются все суда, которые идут по этому транспортному коридору из украинских портов и обратно. Эксперты из России, Турции, Украины и ООН проверяют, что они перевозят лишь тот груз, который разрешено доставлять по условиям сделки.

«Мы обеспечили выполнение договоренностей по созданию зернового коридора. Тем самым внесли вклад в обеспечение продовольственной безопасности в период нахождения мира на пороге кризиса продовольствия», — заявил тогда Эрдоган.

К ним едет Эрдоган Фото: REUTERS/Press service of the Ukrainian Naval Forces Command

Главная задача второго документа — обеспечение беспрепятственных поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Напрямую они под санкции не попали, однако у российских судов возникли сложности с заходом в иностранные порты, со страхованием груза и приемом платежей за него. Так что необходимо в первую очередь устранить препятствия, которые создали западные страны в сфере логистики, финансов и страхования в отношении российской продукции.

Участники продовольственной сделки признают: украинская часть договоренностей работает успешно, практически ежедневно поступают новости о работе транспортного коридора с Украины. В то время как вопросы, касающиеся экспорта российских удобрений и продовольствия, по-прежнему до конца не решены.

Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен заявила, что «над вопросом упрощения торговли продовольствием и удобрениями из России усердно работают». «Мы стараемся устранить имеющиеся препятствия в сфере финансов, страхования, транспортировки», — добавила она. В частности, Соединенным Штатам и Евросоюзу уже представили необходимые разъяснения, добавила она.

Слишком тесное сотрудничество

К ним едет Эрдоган Фото: REUTERS/Turkish Defence Ministry

Как пишет турецкое издание Yeni Safak, помимо этого Эрдоган на двусторонних переговорах с Зеленским «обсудит турецко-украинские отношения, которые достигли уровня стратегического партнерства».

В Москве с настороженностью наблюдают за дружбой Анкары и Киева. Турцию и Украину объединяет позиция по статусу Крыма. Так, Эрдоган постоянно заявляет о поддержке территориальной целостности Украины.

Помимо этого, страны сотрудничают в экономической, туристической и культурной сферах. Между ними действует безвизовый режим, а также развиваются торговые отношения. Так, Турция закупает у Украины железо, уголь и сталь, продукцию химической промышленности, экспортируя промышленную продукцию, текстиль и продовольствие. На Украине много турецких магазинов, ресторанов и фирм.

Анкара и Киев активно сотрудничают в военной сфере: Турция поставляет беспилотники «Байрактар ТБ2» и другую технику. Стороны неоднократно проводили совместные морские учения, украинские военные проходили подготовку в турецких учебных центрах, где они работали с представителями НАТО. Не без помощи Анкары Украина добилась статуса особого партнера Североатлантического блока. Недавно стало известно, что к 2023 году турки планируют построить на Украине завод по производству беспилотников и специально для этого компания Baykar Makina купила на территории страны земельный участок. В России в ответ заявили, что тогда он «попадет под демилитаризацию».

К ним едет Эрдоган Реджеп Эрдоган и Владимир Зеленский Фото: ТАСС/SERGEY DOLZHENKO

— Турция стремится поддерживать свой статус центра притяжения, своеобразного хаба, в том числе и дипломатического. Не исключено, что на переговорах Эрдогана с Зеленским будут обсуждаться и вопросы военно-технического плана, в частности, это касается намерения Анкары возвести на территории Украины завод по производству беспилотников «Байрактар ТБ2». Хотя еще до начала специальной военной операции отношения Украины и Турции активно развивались. Лидеры постоянно летали на переговоры друг к другу, стороны подписывали множество соглашений, большая часть которых как раз касалась взаимодействия в военно-технической области. Сейчас Турция заинтересована как можно активнее развивать это сотрудничество, — пояснила научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Алина Сбитнева.

Однако современные политические реалии диктуют всё новые условия, подчеркнула тюрколог.

— Не так давно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков озвучил позицию России, что если завод построят, то он попадет под демилитаризацию. Это такой сигнал для Анкары, его, вероятно, приняли во внимание, но вот услышали или нет — станет понятно позднее. Этот вопрос турки должны обсудить и с украинскими коллегами. Так что это, вероятно, станет одной из тем переговоров. К тому же Турция ведет проактивную внешнюю политику и налаживает мосты между различными частями мира. Посредничество между Украиной и другими странами — неотъемлемая часть внешней политики Анкары, — полагает эксперт.

Доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков отметил при этом, что генсек ООН посетит всего один из трех портов, задействованных в реализации зернового коридора.

К ним едет Эрдоган Фото: Global Look Press/Yulii Zozuliaukrinform

— Ну а сколько еще нужно для галочки? Судьба АЭС его не так заботит, как пиар. Эрдоган тоже сидеть сложа руки не станет. Он будет занят обсуждением «стратегического партнерства» Турции и Украины. Наверное, будут решать, надо ли строить «байрактаровый» завод, который, по заверениям Москвы, тут же попадет под демилитаризацию, или все-таки не стоит, — отметил политолог.

— Эрдогану и Зеленскому предстоит обсудить множество вопросов: оборонную сферу, экономику, военный конфликт и то, как он отражается на регионе. Турция очень важна для Украины как одна из политических и военных держав на Черном море, как страна, которая закрыла проливы для России после начала специальной военной операции. Киев и Анкара активно сотрудничают в оборонной сфере. Так, дроны стали большим преимуществом Украины в этом военном противостоянии. К тому же с самого начала обострения украинского конфликта Турция пытается стать посредником между Москвой и Киевом. Что касается строительства завода для производства «Байрактаров» на территории Украины, то Анкара и Киев явно выбрали для этого неправильный момент, поскольку он станет целью для российской армии. Анкара явно не хотела бы построить что-то, что стало бы военной целью для России. Скорее всего, лидеры решат сместить фокус со строительства завода на сотрудничество в области танков: Турция хочет заполучить у Украины технологии танкового двигателя, — пояснил «Известиям» источник в турецких дипломатических кругах.