Проехали установки: почему Киеву не помогают поставки стран НАТО

Попытка западных стран удержать свое доминирование ведет к стагнации для всего мира, заявил президент России Владимир Путин 16 августа на Х Московской конференции по международной безопасности. По словам главы государства, лишь многополярность позволяет бороться с современными глобальными вызовами. Министр обороны Сергей Шойгу добавил, что сейчас на Украине идет гибридная война Запада против России. Но при этом в рамках специальной военной операции нет необходимости в применении ядерного оружия, подчеркнул министр. Он отметил, что западная помощь не оказала существенного влияния на ход боевых действий. В Совете Федерации «Известиям» заявили, что странам НАТО придется пойти на диалог с Россией, чтобы разрешить конфликт на Украине.

Риски доминирования

В попытках удержать статус-кво и свое доминирование западные страны прибегают к грязным методам: разжигают старые и новые конфликты для подрыва любых альтернативных и суверенных путей развития стран, констатировал Владимир Путин , выступая перед гостями и участниками Х Московской конференции по международной безопасности.

— Их гегемония означает стагнацию для всего мира, для всей цивилизации, мракобесие и отмену культуры, неолиберальный тоталитаризм , — подчеркнул глава государства.

По словам Сергея Шойгу, 24 февраля 2022 года начало специальной военной операции на Украине «ознаменовало окончание однополярного мира, многополярность стала реальностью».

СВО развеяла миф о супероружии, которое Запад поставляет Украине , добавил министр. Последовательно надежды возлагались на противотанковые комплексы Javelin, ударные беспилотники, дальнобойные гаубицы, реактивные установки HIMARS. Но они не оправдались, и все эти вооружения «перемалываются» в боях, а трофейные образцы западного оружия внимательно изучаются.

Проехали установки Военнослужащий НМ ЛНР демонстрирует американский переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin Фото: РИА Новости/Максим Захаров

— Надежды на «чудо-оружие», которое позволит уничтожить противников, действительно сильны в современной Украине и очень напоминают аналогичные настроения в финальные месяцы существования Третьего рейха, — напомнил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Насколько такие надежды беспочвенны, говорит ситуация на земле. После массового получения западных вооружений ВФУ не только не перешли в громко анонсированное контрнаступление, но и продолжают утрачивать позиции. Только за последние дни взят укрепрайон в Песках, есть прорыв под Угледаром, продвигаются союзные войска и на бахмутском направлении. Во время штурма Северодонецка и Лисичанска нашим военным уже противостояли десятки иностранных артсистем, но их задавили огнем и города освободили . Сегодня часть таких захваченных орудий, а также обширную коллекцию иностранных противотанковых средств можно увидеть в экспозиции трофеев СВО в парке «Патриот», рассказал эксперт.

Во время конференции Сергей Шойгу назвал абсурдными распространяемые зарубежными источниками сведения о якобы готовящимся применении в ходе спецоперации российского тактического ядерного оружия. По словам министра, никакой необходимости в этом для достижения поставленных целей нет. Такое оружие необходимо нашей стране только для сдерживания ядерного нападения на нее.

Глава военного ведомства также заметил, что на Украине российским военнослужащим противостоят объединенные силы Запада, которые управляют руководством этой страны в гибридной войне против России.

Сергей Шойгу упомянул о потерях, которые несет в результате такого отношения личный состав украинских формирований. Военные операции планируются в Вашингтоне и Лондоне, а роль Киева при этом сведена к поставке живой силы, которая изначально рассматривается как расходный материал.

Проехали установки Фото: РИА Новости

— Пока реальные цифры погибших военнослужащих и мобилизованных так называемых сил территориальной обороны скрываются киевским руководством. Однако со временем эти данные станут достоянием общественности , — отметил министр обороны.

От одного к многим

Для достижения своих целей западные элиты уготовили народу Украины судьбу «пушечного мяса» и реализовали проект «анти-Россия», считает Владимир Пути н. При этом на Западе закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии и массовые убийства жителей Донбасса. Одновременно с этим киевский режим накачивался вооружениями.

— В этих условиях мы приняли решение о проведении на Украине специальной военной операции в полном соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Цели этой операции определены ясно и четко — это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида, — напомнил президент России, подчеркнув, что США пытаются затянуть этот конфликт.

При этом происходящее на Украине нельзя назвать единичным случаем. Как отметил Владимир Путин, точно так же Запад стремится разжечь конфликты в Азии, Африке и Латинской Америке. Отдельно президент остановился на недавнем инциденте со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

— Американская авантюра в отношении Тайваня — это не просто поездка отдельного безответственного политика, а часть целенаправленной, сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире, наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам, — сказал президент. В целом эту ситуацию он назвал тщательно спланированной провокацией.

Проехали установки Фото: РИА Новости

Запад, подчеркнул Путин, целенаправленно разваливает систему европейской безопасности и сколачивает всё новые военные альянсы. Блок НАТО двигается на восток и наращивает свою военную инфраструктуру — размещает системы противоракетной обороны и повышает ударные возможности наступательных сил.

В Совфеде РФ считают, что члены НАТО будут вынуждены пойти на диалог с Россией, от которого они отказались в декабре. Как заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, это будет необходимо после успешного завершения операции на Украине . Сторонам потребуется достигнуть договоренности в сфере безопасности для дальнейшего сосуществования.

— Им не уйти от диалога. Проблемы в странах НАТО накапливаются. Их дестабилизация в регионе направлена против самих себя. Они должны будут сесть за стол переговоров с Россией , чтобы сформулировать общие принципы безопасности, которые действительно будут работать, — сказал сенатор.

Выступая на конференции по безопасности, Владимир Путин заявил о важности укрепления многополярного мира, основанного на международном праве. Только такой мировой порядок позволит эффективно бороться с глобальными угрозами — терроризмом, распространением оружия массового уничтожения и другими вызовами, подытожил он.

Десятая Московская конференция по международной безопасности проходит в рамках форума «Армия-2022» 16 августа. В этом году на ней обсуждаются вопросы глобальной безопасности в условиях становления многостороннего мира, а также ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. В конференции принимают участие представители военного и политического руководства разных государств мира, международные организации, эксперты. В ходе встречи определяются также перспективные направления военно-технического сотрудничества.