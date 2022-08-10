Северное влияние: разместят ли Финляндия и Швеция ядерное оружие НАТО

Хельсинки и Стокгольм оставляют за собой право не размещать на своей территории военные базы НАТО и его ядерное оружие (ЯО). Как рассказали «Известиям» в МИД Швеции, членство в альянсе не обязывает страны это делать. В самой организации отмечают, что этот вопрос пока не обсуждался. При этом гарантировать, что тема не окажется на повестке в будущем, в НАТО никто не берется. Россия в целом не против вступления северных стран в блок — по заявлениям Москвы, проблемой может стать военное присутствие альянса на их территориях. Тем временем протокол о приеме этих государств в альянс ратифицировали почти три четверти членов НАТО. В парламенте Финляндии уже называют срок завершения процесса — от 4 до 12 месяцев, то есть не позднее июня 2023 года.

Без обещаний

Вступление в НАТО не означает, что государство должно разместить на своей территории военную базу альянса и/или его ядерное оружие. Так в МИД Швеции ответили на вопрос «Известий», собирается ли Стокгольм разворачивать у себя соответствующую инфраструктуру.

— НАТО — это межправительственная организация. Ее страны-члены сохраняют свою политическую независимость, а все решения в альянсе принимаются консенсусом. Швеция сохранит за собой право решать, как действовать во время кризиса или войны — в частности, какие ее воинские части будут действовать под командованием НАТО, — отметили в ведомстве. — Пока существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным альянсом. <…> НАТО не угрожает остальному миру ядерным оружием и является оборонительным альянсом. Членство в НАТО не означает, что Швеции придется разместить ядерное оружие на своей территории.

В МИД Финляндии на аналогичный запрос «Известий» ответа не дали. Зато на него отреагировали в финском парламенте.

— Решение этих вопросов останется суверенным правом Финляндии, — сказал «Известиям» депутат эдускунты, бывший министр иностранных дел (2011–2015) Эркки Туомиоя. — В Финляндии есть общее согласие, что, как и в Норвегии, на нашей территории не будут размещены военные базы или ядерное оружие. Наше нынешнее законодательство запрещает ввоз ядерного оружия в Финляндию, и я не думаю, что военные базы или такие вооружения могли бы послужить интересам нашей безопасности — скорее, наоборот.

Северное влияние Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/MC2 Thomas Gooley

Исходя из информации, которая появилась в СМИ в 2019 году, американское ядерное оружие хранится на шести базах в пяти странах НАТО: Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Руководство альянса, говоря о перспективах размещения ЯО в Финляндии и Швеции, сообщило, что пока этот вопрос не обсуждается. Однако обещать, что в будущем этого не произойдет, там отказались.

«В данном контексте я не уверен, что стоит давать какие-то гарантии России насчет нашей военной стратегии в этом регионе», — заявил 7 июня в интервью швейцарскому телеканалу RTS помощник генсекретаря НАТО по оборонным инвестициям Камиль Гранд.

Позицию России по этому вопросу сформулировал президент Владимир Путин: по его словам, «таких проблем со Швецией и Финляндией, которые, к сожалению, есть с Украиной», у Москвы нет.

«Хочется им [вступить в НАТО] — пожалуйста. Только они должны ясно и четко себе представлять, что раньше не было никаких для них угроз, а теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда создаются угрозы нам», — заявил он 29 июня.

От 4 до 12 месяцев

До 24 февраля 2022 года Финляндия и Швеция придерживались нейтралитета и вступать в Североатлантический альянс отказывались. Однако после начала военной операции на Украине общественное мнение в этих странах стало склоняться к тому, что Хельсинки и Стокгольм должны стать частью НАТО: опрос финляндской гостелерадиокомпании Yle от 9 мая показал, что за членство в альянсе выступают 76% финнов; по информации шведской газеты Aftonbladet от 20 апреля, в организацию стремятся около 57% шведов.

Северное влияние Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи альянса с Финляндией и Швецией по их заявке о вступлении в НАТО, 28 июня 2022 года Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Henrik Montgomery

Заявки на членство Хельсинки и Стокгольм подали 18 мая. Казалось, проблем со вступлением не будет, однако процесс заблокировала Турция. Анкара потребовала от северных стран, чтобы они выдали ей членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция считает террористической, и закрыли связанные с РПК организации, предоставив на этот счет письменные гарантии.

28 июня, в начале трехдневного саммита НАТО в Мадриде, главы МИД Турции, Финляндии и Швеции подписали трехсторонний меморандум, который снял препятствия на пути Хельсинки и Стокгольма в альянс. В этом документе они договорились, что будут сотрудничать в сфере борьбы с террористами — в частности, с РПК; турецкое руководство также сообщало, что Швеция пообещала выдать 73 человек, причастных к террористической деятельности.

Процесс вступления завершится, когда все 30 стран НАТО ратифицируют протокол о вступлении. Это сделали уже более 20 государств.

— Примерно три четверти членов альянса уже ратифицировали протокол о приеме [Швеции]. МИД отслеживает процесс ратификации, — сообщили в шведском министерстве иностранных дел. — Мы с уважением относимся к тому факту, что в каждой стране процесс ратификации идет своим чередом и занимает разное количество времени. Во многих странах он прошел гораздо быстрее, чем это случалось ранее, поэтому трудно давать точный прогноз [, когда прием в альянс будет завершен].

Хоть вопрос с Турцией считается решенным, Анкара периодически заявляет, что, если Хельсинки и Стокгольм не выполнят условия меморандума, путь в НАТО для них будет закрыт. «Не следует ожидать от Турции положительного решения в вопросе поддержки [Швеции и Финляндии], пока они не сдержат свое слово», — сказал 7 августа министр юстиции Турции Бекир Боздаг, отметив, что Анкара пока не получила ответы на запросы по экстрадиции интересующих ее лиц. С таким же заявлением на следующий день выступил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Северное влияние Президент США Джо Байден подписывает ратификацию протоколов о присоединении к НАТО Финляндии и Швеции, 9 августа 2022 года Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

На этом фоне руководство Финляндии и Швеции рассчитывает провести с турецкими коллегами еще одни трехсторонние переговоры — с какой целью и когда они могут состояться, неизвестно.

«Мы еще не назначили дату [новой встречи], но надеемся, что правительство Турции передаст парламенту ратификацию шведской и финской заявок, — сказала 2 августа глава шведского МИДа Анн Линде. — Сейчас у них перерыв, и они вернутся к работе только в октябре. Так что до этого с членством мало что может произойти».

— Парламент ратифицирует протоколы о членстве этих стран, если они сдержат свое слово и выполнят трехсторонние договоренности, — сказал «Известиям» депутат Великого собрания Турции, президент Партии инноваций Озтюрк Йылмаз. — Если этого не произойдет, то процесс затянется. Однако в конце концов парламент примет положительное решение и откроет Финляндии и Швеции путь в альянс.

Эркки Туомиоя сообщил, что, по оценке парламента Финляндии, которую тот дал в июне, ратификация протоколов займет от 4 до 12 месяцев, то есть полноценными членами альянса Хельсинки и Стокгольм должны стать не позднее, чем в июне 2023 года. «Я по-прежнему считаю, что этот срок довольно точен», — отметил политик.