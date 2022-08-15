Во все орудия: Путин рассказал о перспективном вооружении России

Многие образцы перспективных вооружений России на годы и десятилетия опережают зарубежные аналоги, заявил Владимир Путин 15 августа на открытии форума «Армия-2022» . При этом Москва готова предложить их своим союзникам и партнерам, сообщил президент. По его мнению, развитие военно-технического сотрудничества позволит обеспечить не только национальную, но также мировую безопасность и стабильность. Эксперты напоминают, что практически все образцы российского вооружения были проверены в боевых условиях, что немаловажно для потенциальных покупателей .

Перспективы сотрудничества

В подмосковной Кубинке с 15 по 21 августа проходит главная в России международная выставка в военно-технической сфере — форум «Армия-2022» . По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, в этом году планируется участие около 1,5 тыс. предприятий и организаций не только из России, но и из-за рубежа. Ожидается подписание 36 госконтрактов с предприятиями ОПК на общую сумму 522 млрд рублей . Всего за это время должно быть проведено 289 мероприятий на объектах подмосковного парка «Патриот», полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Среди наиболее интересных новинок, которые покажут на «Армии», — перспективные образцы бронетехники, ракетного вооружения и даже глубоководных аппаратов .



Основным событием первого дня форума стало выступление президента, который во время торжественной церемонии призывал к международному сотрудничеству. В частности, он напомнил, что Россия готова предложить своим союзникам самое разное вооружение. При этом многие перспективные российские образцы на годы и десятилетия опережают зарубежные аналоги , значительно превосходя их по характеристикам.

Путин рассказал о перспективном вооружении России Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Россия искренне дорожит исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными связями с государствами Латинской Америки, Азии, Африки, готова предложить союзникам и партнерам самые современные виды вооружений — от стрелкового до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов , — подчеркнул он.

Именно на форуме «Армия-2022» у зарубежных специалистов есть хорошая возможность познакомиться с развитием российского оборонно-промышленного комплекса . В нем используются искусственный интеллект, а также новейшие информационные и радиоэлектронные технологии, добавил президент. Продукция российского оборонно-промышленного комплекса хорошо известна во всем мире, рассказал «Известиям» военный эксперт Андрей Фролов.

— Мы поставляем много вооружения для сухопутных войск , — напомнил он. — На экспорт хорошо идет продукция концерна «Калашников» во всех калибрах — 7,62 мм, 5,45 мм, а также и под 5,56 мм патрон НАТО. В основном речь идет об автоматах Калашников 200-ой серии, ручных пулеметах ПКМ и ПКП «Печенег», снайперских винтовках СВД, целой линейке пистолетов. Есть спрос на отечественные гранатометы, которые тоже относятся к легкому стрелковому оружию .

Путин рассказал о перспективном вооружении России Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Кроме того, по его словам, продаются за границу новые танки Т-90. Также предлагаются на экспорт защищенные автомобили семейства «Тайфун», легкие тактические машины «Тигр-М» и бронетранспортеры БТР-82 . Хорошую репутацию имеют и отечественные комплексы ПВО, сообщил Андрей Фролов. Практически все образцы были проверены в боевых условиях, что немаловажно для потенциальных покупателей, подытожил он. Среди основных покупателей российского вооружения, к примеру, можно отметить Индию, Китай, Алжир, и Египет .

Между тем Москва заинтересована не только в экспорте своей оборонной продукции, но и в проведении командно-штабных и других военных учений с союзниками и партнерами.

— Такие тренировки, отработка сложных учебно-боевых задач важны для повышения воинского мастерства и качества военного управления, для совершенствования тактики и слаженности частей и соединений, — заявил Владимир Путин. — Убежден: развивая широкое военно-техническое сотрудничество, объединяя наши усилия и потенциалы, мы сможем обеспечить надежную безопасность и стабильность и наших стран, и мира в целом .

Это особенно важно в условиях уверенно формирующегося многополярного мира, добавил президент.

За мир

Впрочем, некоторые страны, по мнению Владимира Путина, пытаются всячески препятствовать налаживанию плотной кооперации в оборонной сфере. Однако, как заявил глава государства, у РФ есть много единомышленников на разных континентах.

— Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном. Их лидеры проявляют настоящий мужской характер и не прогибаются , — уточнил он.

Подтверждением того, что в XXI веке невозможно возводить стены между государствами, стали начавшиеся в РФ Международные армейские игры. На этот раз в них принимает участие свыше 6 тыс. солдат и офицеров из 37 государств.

Путин рассказал о перспективном вооружении России Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Владимир Путин обратил внимание и на Международный антифашистский конгресс, который проводится в рамках форума «Армия-2022» . Обсуждение событий прошлого века особенно важно на фоне попыток искажать исторические факты.