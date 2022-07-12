Ни в какие льготы: часть айтишников могут лишиться отсрочки от армии

Число IT-специалистов, которые смогут рассчитывать на отсрочку от призыва в армию, вероятно, сократится. До 1 августа Минцифры рассмотрит вопрос об ужесточении условий получения статуса технологических компаний (аккредитации), предполагающего эту льготу для сотрудников, и другие преференции, рассказали «Известиям» в министерстве. Вероятно, теперь претендентам на них придется, в частности, доказывать, что на продажу IT-разработок приходится значительная часть их выручки, предположили в ведомстве. Хотя четких критериев, по которым высокотехнологичные компании будут отличать от всех остальных, пока не выработано, отметили эксперты. По их мнению, упорядочить правила получения преференций в IT-отрасли действительно нужно, чтобы избежать их недобросовестного применения.

Аккредитация льготников

К 1 августа Минцифры может изменить правила аккредитации IT-компаний, которая дает их сотрудникам право на отсрочку от призыва в армию . Ведомство вырабатывает их вместе с отраслью, чтобы избежать недобросовестного применения льгот, рассказали «Известиям» в пресс-службе министерства. Сейчас, чтобы получить аккредитацию, компания может просто подать заявление через «Госуслуги», подтвердив деятельность в сфере IT соответствующим ОКВЭД (код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности).

— Среди дополнительных критериев, которые предлагается ввести для прохождения аккредитации, рассматриваются следующие: доля сотрудников, занимающихся IT, и доля выручки от разработки и внедрения IT , — рассказали в пресс-службе Минцифры.

Ни в какие льготы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Пока точных критериев отделения высокотехнологичных компаний от остальных нет, это нетривиальная задача, сказал «Известиям» источник в IT-отрасли, знакомый с ходом обсуждения вопроса. Новые параметры для аккредитации IT-компаний еще не определены — разработка ведется, различные варианты обсуждаются с отраслью , утверждает чиновник Минцифры.

Сама по себе аккредитация дает только право на отсрочку от призыва в армию для сотрудников компаний , разъяснили в пресс-службе ведомства. На другие преференции (снижение налоговых платежей и ставок по кредитам, в том числе ипотеке для работников), только получив аккредитацию, претендовать компания не сможет — для этого требуется подтверждение ФНС доли выручки от продажи IT-продуктов и услуг в общих доходах организации , сказали в Минцифры.

Какой должна быть доля IT-выручки в общих доходах компании и сколько программистов должно быть зачислено в штат для получения аккредитации, в ведомстве не уточнили.

Сейчас на налоговые и кредитные льготы (сокращенный до 3% налог на прибыль, займы под 3% на развитие бизнеса, ипотека для сотрудников под 5% и другие) могут претендовать компании, доля IT-выручки в общем обороте которых не менее 90% , уточнил эксперт Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян. Доля сотрудников, занятых в IT-разработках, сейчас нигде не оговорена, отметил он.

Ни в какие льготы Фото: Global Look Press/Rene Fluger

— Система аккредитации IT-компаний действительно нуждается в корректировке. Сейчас ее можно получить и подавать заявления на получение отсрочек от армии сотрудников фактически в уведомительном режиме . Этим активно пользуются, в частности, банки и госкомпании , где IT-отделы действительно очень велики, — рассказал эксперт.

Правда, по словам Карена Казаряна, критерии, отличающие высокотехнологичную компанию от непрофильной, весьма зыбкие — IT-сейчас присутствует во всех сферах жизни и экономики.

— При этом непонятно, как и какие льготы предоставлять стартапам. Если компания живет на деньги инвесторов, занимается исключительно разработками и не генерирует выручки, достойны ли ее сотрудники отсрочки от армии и льготной ипотеки? — задался вопросом эксперт.

Отсрочка по справедливости

С идеей сузить круг компаний и специалистов, которые могут претендовать на получение персональных и корпоративных льгот, согласны не все . Господдержку стоит оказывать не только разработчикам, которые трудятся в IT-компаниях, но и специалистам всех должностей отрасли информационных технологий, занятых в любых российских структурах. С такой инициативой в Минцифры обратился «Ростех» . Также госкорпорация предложила распространить меры поддержки для технологических компаний, в том числе налоговые льготы и освобождение от проверок, на фирмы, занимающиеся оптовой торговлей компьютерным оборудованием и софтом, деятельностью по обследованию и экспертизе компьютерных систем, обучением пользователей и многим другим . Сейчас такие структуры не могут получать льготы, поскольку доходы от разработки ПО в их выручке занимают 20–40%, а требуемый уровень — 90%, отмечено в обращении в Минцифры.

Ни в какие льготы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Сейчас государственную аккредитацию в качестве IT-компаний могут получить структуры, деятельность которых можно отнести к одному из пяти релевантных кодов ОКВЭД: в пяти из них используется слово «компьютер», в шестой — «вычислительная техника». А если компания перешла на облачные технологии и не держит собственных серверов, а, например, создает веб-сайты, то есть седьмой пункт, упоминающий информационные ресурсы и базы данных, — отметил аналитик «Финама» Леонид Делицын. — Поэтому некоторые крупные корпорации уже выделили и перерегистрировали IT-отделы в самостоятельные дочерние компании, указывая при регистрации, что ведут деятельность по тем пунктам ОКВЭД, которые позволяют получить аккредитацию .

Новые правила оформления статуса технологической компании сделают распределение льгот более прозрачным, считает гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов.

— Это позволит оказывать поддержку компаниям, которые действительно занимаются развитием высоких технологий, — выразил надежду специалист.

По мнению эксперта, оказывать поддержку банкам и другим структурам, основные доходы которых не связаны с IT, было бы нелогично. Но было бы целесообразно предоставлять льготы, в том числе отсрочки от призыва, сотрудникам дочерних компаний кредитных и других организаций, которые целиком и полностью сосредоточены на IT-разработках, уверен он.