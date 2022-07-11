Кодить вокруг да около: что на самом деле происходит на рынке кадров в IT

Новое исследование рынка труда в IT-индустрии ставит точку в вопросе, где именно предпочитают работать российские айтишники — дома или за рубежом. Согласно аналитике Jobby, только для 17% респондентов отрасли возможность покинуть Россию является главным приоритетом. Большинство специалистов делают более рациональный выбор — в пользу интересных задач, динамичного карьерного роста и справедливой материальной компенсации. О том, почему в отрасли по-прежнему стремительно повышаются зарплаты, какие специальности наиболее востребованы и как российские компании борются за талантливых специалистов, — в материале «Известий».

Долгая дорога, да и то не моя

Согласно данным свежего исследования HR-практик в IT-отрасли, проведенного консалтинговым агентством Jobby (есть в распоряжении «Известий»), 42% респондентов из этой сферы хотят сменить работу до конца года, при этом всего для 17% возможность покинуть страну является приоритетной. Остальные айтишники, как показал опрос, относятся к вопросу перехода в другую компанию более рационально: для 43% главным является уровень заработка, при этом в общем числе респондентов для 75% важно работать с интересными проектами, для 71% — делать это удаленно, для 68% весомую роль играет качество корпоративной культуры.

В беседе с «Известиями» большинство представителей крупнейших российских IT-компаний подтвердили достоверность результатов этого исследования. В частности, управляющий партнер группы компаний IT Expert Михаил Грибов отметил, что доля желающих уехать айтишников сейчас настолько низка просто потому, что львиная доля специалистов, покинувших страну в результате первой волны релокации, состояла из сотрудников стартапов или компаний, которые получали инвестиции из-за границы. Проще говоря, для них переезд был в большей степени обусловлен осмысленной необходимостью сохранить финансирование своих проектов. Такие решения некоторые компании продолжают принимать и сейчас. Из недавних примеров — Group-IB, сообщившая об отделении российских активов от международного бизнеса.

Кодить вокруг да около4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Чтобы сохранить приток иностранных инвестиций, компании перевозили людей в страны, где можно свободно распоряжаться этими деньгами и выплачивать зарплаты. То же про российские компании (или с российскими корнями), чьи бизнесы генерировали 80% прибыли за рубежом, — говорит Грибов.

Правдивость этой гипотезы подтвердил и генеральный директор резидента фонда «Сколково» Security Vision Руслан Рахметов. По его наблюдениям, которыми он поделился с «Известиями», релокация ИТ-специалистов разделилась на две волны. Первая прошла весной, когда, поддавшись эмоциям, страну покинули в основном молодые сотрудники, работавшие на ставших недоступными западных рынках. Вторая наступила ближе к лету, когда за границу начали перемещаться высококвалифицированные зрелые сотрудники, тщательно спланировавшие процесс эмиграции.

Его коллега, заместитель генерального директора группы QIWI Мария Шевченко в беседе с «Известиями» отметила, что первая волна тревоги уже прошла и многие специалисты, наиболее чувствительно воспринявшие весеннюю экономическую турбулентность, уже вернулись обратно. Те же, кто покинут российский рынок в нынешнюю вторую волну, за это время тщательно изучили зарубежные предложения, получили устраивающие их оферы и приняли взвешенные решения — их возвращения ждать не стоит.

Но эта потеря будет компенсирована за счет ресурсов внутреннего рынка: отъезд кадров, ранее занимавших самые высокие должности в отечественных IT-компаниях, открывает оставшимся в стране и засидевшимся в средних должностях специалистам новые карьерные перспективы. И важно, что реализация этих перспектив будет проходить в привычной и знакомой им обстановке.

— Результаты опроса в целом соответствуют нашим наблюдениям: специалисты предпочитают скорее интересные проекты и достойную компенсацию вкупе с прогнозируемыми затратами и стабильным бытом, нежели кардинальную смену обстановки с необходимостью срочного поиска работы, жилья, друзей в новой стране, — уверен Руслан Рахметов.

Кодить вокруг да около1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Ребятам о деньжатах

Учитывая общую ситуацию на рынке труда в IT-сфере, возникает резонный вопрос: почему тогда почти половина участников опроса хочет сменить работу до конца года? Ответ на него очень простой. Несмотря на вновь открывшиеся карьерные перспективы, формат горизонтального роста, подразумевающего в том числе увеличение зарплаты, никто не отменял.

Дело в том, объясняет Михаил Грибов из IT Expert, потребность в ИТ-специалистах сейчас очень высокая, и это совершенно очевидно: на рынке значительно резко выросло количество проектов. Те из них, которые планировалось сделать только через год-два в том числе из-за возросшей потребности в импортозамещении программного обеспечения, запустились уже сейчас.

— Число проектов в целом удвоилось, и, если по итогам 2020 года не хватало порядка 300–400 тыс. человек, сегодня эта цифра как минимум удвоилась, — объясняет Грибов.

Именно поэтому и бизнес, и государство, превратившееся по сути в одну большую IT-компанию, учитывая растущее число национальных цифровых сервисов, заинтересованы в удержании айтишников. Основной инструмент удержания, говорит Грибов, увеличение зарплаты. Специалистов перекупают, поднимая ее на 10 – 20%. При этом сами компании, чтобы найти ресурсы для параллельного ведения нескольких проектов, привлекают дополнительные кредиты и инвестиции.

И хотя в этом им помогают и различные государственные программы вроде льготного налогового режима, и преимуществ для самих IT-специалистов (льготная ипотека, отсрочка от службы в ВС и так далее), кадров все равно очень сильно не хватает. Из-за этого IT-бизнес буквально идет на крайние меры, выкупая целые компании и интегрируя их в свои внутренние процессы, переманивая штат целыми командами и так далее. В этом смысле показателен пример «Авито»: HR-директор компании Ольга Ким рассказала «Известиям», что в сравнении с прошлым годом компания нарастила штат на 50%, до 5 тыс. человек, и планирует сохранить активную динамику найма. Разумеется, все это приводит к росту зарплат в отрасли.

Кодить вокруг да около3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— У всех растут заработные платы — у программистов, аналитиков, разработчиков, тестировщиков и руководителей проектов. Все остальные на автомате тоже получают небольшую индексацию. В совокупности зарплаты растут у кого-то на 100%, у кого-то — на 50%, минимальное повышение — 20% , — делится Михаил Грибов.

На рост заработков российских айтишников косвенно, но очень сильно влияет и динамика валютных курсов, отмечают собеседники «Известий», ведь раньше многие фрилансеры в этой области с особым пиететом относились к валютной составляющей своих доходов. Сейчас же те из них, кто продолжает получать зарплату в рублях, даже без ее номинального роста получают существенно больше в валютном выражении: с начала года рубль укрепился к доллару на 15,2% и на 48% к пиковому курсу, зафиксированному этой весной (нынешние 63,17 рубля за доллар против 74,54 рубля в начале года и 121,52 рубля 10 марта).

Выгода от рублевых заработков связана еще и со сложностью получения зарплат, прямо номинированных в валюте, уверена директор по ED2 EdTech-акселерации кластера информационных технологий фонда «Сколково» Наталья Царевская-Дякина.

— IT-специалисты рассматривали бы переезд в другие страны, если была бы возможность. Например, при сохранении простой системы выплат валютных заработков на российские счета, живя практически в любой стране. Также важно отметить, что в валюте зарабатывать невыгодно из-за изменения курса рубля. Некоторые специалисты потеряли до 40% дохода и теперь вынуждены смотреть работу в найме , — говорит собеседница «Известий».

Это, кстати, открыло путь к весьма значительным структурным изменениям на рынке, отмечает Царевская-Дякина. Если раньше специалисты уровня middle и senior, как правило, выбирали компанию, которая предоставляет возможность работы на удаленке или part-time, сейчас ситуация обстоит с точностью до наоборот: даже очень серьезные IT-специалисты готовы выходить в офлайн и встраиваться в корпоративные требования, а также в стандартный рабочий день.

Кодить вокруг да около Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Изменилась конъюнктура рынка. Во-первых, часть айтишников, работавших на зарубежных заказчиков, сейчас лишилась этой возможности. Во-вторых, из-за нестабильной экономической ситуации все специалисты, включая и IT, стали тяготеть к работе в найме как более гарантированной и с наименьшим риском, — объясняет Царевская-Дякина. — Эти два фактора повлияли на то, что для IT-фрилансеров всех уровней полноценное трудоустройство стало приоритетной формой отношений с работодателем.

Айтишник, тебя ждут дома

Собеседники «Известий» уверены, что внутренний спрос на услуги высококвалифицированных IT-специалистов сохранится в достаточно длительной перспективе хотя бы из-за необходимости практически полного импортозамещения цифровых продуктов и платформ как на пользовательском, так и на государственном уровне.

Руслан Рахметов из Security Vision объясняет, что при повышении спроса на отечественные продукты прямо пропорциональным образом растет и нагрузка на отделы разработки, внедрения, сопровождения, и это приводит к необходимости увеличивать штат и предпринимать меры для удержания квалифицированных сотрудников . При этом в сложившихся обстоятельствах спрос на специалистов с компетенциями в сфере отечественных решений растет везде, не только в компаниях-интеграторах и вендорах. Поэтому IT-компании вынуждены предлагать конкурентную оплату и предпринимать стимулирующие меры для удержания своих работников.

— В настоящий момент российские компании, занимающие устойчивую позицию, смогут позволить и далее повышать уровень компенсации сотрудников, тем более что для реализации проектов по оперативному импортозамещению требуются расширенные компетенции, например администрирование ОС Linux, настройка отечественных средств защиты информации, и такие спецы на рынке всегда стоят дороже, — говорит он.

Кодить вокруг да около2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Поэтому наиболее востребованными направлениями сейчас и в обозримом будущем считаются те, в которых особенно заметен рост спроса на ценные кадры. В этот список входят Data Science, разработки в области искусственного интеллекта, информационная безопасность, администрирование отечественных операционных систем и прочего российского ПО.

При этом конкурентная борьба корпораций за наем таких сотрудников в штат будет и дальше приводить к росту числа различных инструментов удержания специалистов, говорят опрошенные «Известиями» эксперты.

— Многие компании предпочитают немонетарный метод удержания специалистов. Ему могут предложить перейти в другую область. Когда человек находится внутри корпорации, он уже знает культуру и требования внутри. Для компании выгоднее предложить что-то дополнительно, чем позволить сотруднику уволиться. Также есть любые специальные предложения (возможность работать частично на удаленке) или различные офисные преференции, а также обучение, в том числе и для детей , — говорит Наталья Царевская-Дякина из «Сколково».

В QIWI отмечают, что подобные инструменты играют очень значительную роль в удержании сотрудников, и благодаря этому отток IT-специалистов в компании в условиях экономической турбулентности вырос совсем незначительно.

— Наши основные инструменты удержания — инвестиции в развитие сотрудников, драйвовая культура и индивидуальный подход. Кроме того, с начала весны мы усилили фокус на физическое и ментальное здоровье сотрудников и доработали well-being программу. Мы также не ограничиваем наших сотрудников в рабочей локации: если им комфортно работать удаленно и даже временно из другой страны, мы даем им эту возможность, — подытожила Мария Шевченко из QIWI.