Найти для IT: отрасли добавили налоговую поддержку

Закон о налоговой поддержке IT-отрасли был принят Госдумой в третьем чтении. Данная мера поможет увеличить использование российского ПО в отечественных компаниях, даст рабочие места российским IT-специалистам и не только. Эксперты, опрошенные «Известиями», считают, что новые законодательные инициативы в сфере IT помогут не только сократить отъезд российских специалистов за рубеж, но и ускорить технологическое развитие российской экономики.

Стратегическое направление

Закон принят в соответствии с планом действий по обеспечению развития экономики в условиях санкционного давления и дорожной картой по созданию дополнительных условий для развития IT-отрасли, рассказала руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

— Для IT-сферы предоставляется повышенный коэффициент (1,5) по расходам на покупку российского оборудования и программ, если они относятся к сфере искусственного интеллекта. При закупках таких программ и оборудования предусмотрен инвестиционный налоговый вычет — сумму таких расходов можно будет не учитывать при определении размера налога на прибыль. При этом документ содержит меры налоговой поддержки не только для IT-сферы, но и для нефтяной отрасли, инвестиционной деятельности и других сфер, — отмечает эксперт.

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Управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева считает, что в целом движение в сторону ослабления препятствий для IT-отрасли — это стратегически важное направление в нынешней экономической ситуации.

С ней согласна партнер адвокатского бюро города Москвы «Соколов, Трусов и партнеры» Галина Иванова. По словам юриста, новые законодательные инициативы в этой сфере помогут не только сократить отъезд российских специалистов за рубеж, но и ускорить технологическое развитие российской экономики.

— С юридической точки зрения есть еще направления, в которых можно работать в части развития IT-сферы. Интересные предложения в рамках законотворческой деятельности были об установлении минимальных зарплат в IT-отрасли, а также о компенсации затрат на аренду жилья, — добавила Галина Иванова.

В любом случае, считает Екатерина Косарева, господдержка обеспечит условия для создания новых рабочих мест в этой сфере.

Подводные камни

По словам Антонины Левашенко, подводных камней в этом законе может быть несколько.

— Во-первых, российское оборудование и программы должны быть внесены в специальные реестры (российской радиоэлектронной продукции и российских программ для ЭВМ и баз данных) и обладать соответствующим «специальным признаком», который будет подтверждать их принадлежность к искусственному интеллекту, — отметила эксперт.

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— Во-вторых, например, чтобы применять повышенный коэффициент при учете амортизационных расходов на такое оборудование, необходимо, чтобы оно было классифицировано именно как оборудование, относящееся к искусственному интеллекту, — подчеркнула Антонина Левашенко.

Сама по себе мера положительна для тех компаний, которые уже используют или приобретают российское оборудование и ПО, однако сохраняется проблема отсутствия специфических российских программ и оборудования в IT-отрасли, разработку и изобретение которых такие меры не стимулируют, считает она.

Как поддержать ИИ

— Для развития разработок в сфере искусственного интеллекта (ИИ) можно расширить поддержку российских компаний-разработчиков, например, устанавливая целевые гранты на разработку систем ИИ, выполняющих определенные задачи, и коммерциализацию таких разработок, — говорит Антонина Левашенко.

По ее словам, грантовая поддержка последних уже реализуется в рамках программы «Коммерциализация-ИИ» и может быть расширена за счет возобновления приема заявок и внедрения новых направлений — сейчас поддержку получают проекты по направлениям компьютерного зрения, обработки естественного языка, распознавания и синтеза речи, интеллектуальных систем поддержки принятия решений и перспективных методов искусственного интеллекта.

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— Государство пробует регулировать развитие ИИ при помощи своего традиционного инструмента — налогового законодательства. По-видимому, сильное влияние оказывает китайская политика в отношении ИИ, не говоря уже об американской. Там сенатор Том Коттон два года назад высказался открытым текстом, мол, пусть китайские студенты изучают в США Шекспира и тексты федералистов, но нежелательно обучать их квантовым компьютерам и ИИ. Иными словами, политики понимают важность ИИ, важность развития этого направления внутри своей страны и нежелательность делиться достижениями с чужими, — рассказал «Известиям» аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

Поэтому вполне правильно принять меры, способствующие внедрению на предприятиях собственных разработок в сфере ИИ, а не готовых американских решений, которые в любой момент могут отключить, отметил аналитик.

Усиление мер поддержки

По его словам, налоговые изменения выглядят правильными и должны вести в нужном направлении, но достаточны ли они, чтобы достичь ускорения развития отрасли, может показать только практика.

— Это поможет, но для ускорения развития IT нужны более сильные меры и, главное, адекватные способы измерения результата. В первую очередь это отразится на решениях предприятий о внедрении отечественных разработок в сфере ИИ и отечественных СУБД (систем управления базами данных). Кроме того, это будет стимулировать инвесторов вкладываться в эти направления. Спрос на специалистов значительно вырастет, тем более что специалистов именно по российским разработкам немного, — заявил Леонид Делицын.

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— Мы видим курс на поддержку IT-отрасли в России. Это настолько очевидно, что многие компании регистрируются как IT, чтобы получить налоговые льготы или льготы для сотрудников, — подчеркнул для «Известий» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. По его словам, эту поддержку можно оценить исключительно положительно.

По мнению Екатерины Косаревой, несмотря на то что компании могут быть зарегистрированы в IT-сфере, это не значит, что им будут положены льготы. «Всё-таки нужно иметь не только подходящие ОКВЭД, но и реально заниматься этой деятельностью, а иногда еще и входить в определенные списки компаний», — отметила эксперт.

— Остается надеяться, что аналогичные льготы правительство введет и для других отраслей. Например, станкостроения, машиностроения и самолетостроения, — резюмировал Артем Тузов.