Равноценный обмен: как перейти на российский софт

Согласно исследованию сервиса ЮKassa и Rambler&Co, 60% российских пользователей используют российский софт уже на протяжении нескольких лет. Около половины россиян довольны его качеством, а чаще всего на компьютерах установлены отечественные браузеры и антивирусы. Однако пока эти цифры не соответствуют реальной потребности в российском ПО, сложившейся на фоне санкционного давления — спрос на него вырос в 10 раз. В каких сферах собственный софт особенно необходим, и что поможет поддержать его разработку, разбирались «Известия».

Как россияне относятся к отечественному ПО

В исследовании ЮKassa и Rambler&Co, предоставленном «Известиям», указывается, что 29% россиян использует на рабочем компьютере отечественные браузеры и антивирусы. Российские офисные пакеты и почту выбирают 18%, бухгалтерию — 16% опрошенных. Кроме того, 9% используют операционные системы отечественной разработки, 4% — облачные сервисы и CRM-системы, а также системы видео-конференц-связи.

На домашних компьютерах российские браузеры и антивирусы используют 24%, офисные пакеты и почту — 12%, операционные системы — 10%. На фото- и видеоредакторы, программы для работы с PDF-файлами и облачные сервисы приходится по 2–3%. Остальные участники опроса заявили, что российским софтом пока не пользовались, но готовы перейти на него, если вырастет качество и выбор программ. На это указали 67% респондентов. 21% выберет российский софт по рекомендации друзей и коллег, еще 12% — если на них будет ниже цена.

При этом качеством отечественного ПО довольны 49% респондентов, 41% считает, что оно могло бы быть лучше, а 10% остались им недовольны. При этом в течение нескольких лет российский софт используют 60% опрошенных, больше года — 17%, меньше года — 10%. Совсем недавно на него перешли 13%.

Все на одного Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Также 64% опрошенных заявили, что стимулировать российских разработчиков создавать больше софта могла бы государственная и коммерческая поддержка IT-стартапов . 15% полагают, что для этого нужно улучшение условий труда, 11% говорят о допобразовании как о способе развития отечественного софта, 5% указывают на необходимость свободного графика работы и социальных льгот.

Российские компании в целом чаще стали покупать программное обеспечение для сотрудников — с 1 января по 31 мая 2022 года работодатели в 39 раз чаще совершали покупки софта в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — так, обороты B2B-платежей интернет-магазинов, продающих ПО через ЮKassa, увеличились в 8,7 раза. Наибольшая доля покупок (60%) — на сумму от 1 тыс. руб. до 5 тыс. рублей. Пользователи в этом году также стали чаще тратиться на софт: за пять месяцев 2022 года они купили на 28% софта больше, чем за аналогичный период прошлого года . Обороты онлайн-площадок выросли на 41%, плательщиков стало на 74% больше.

В опросе Rambler&Co приняли участие 7 286 пользователей, 66% из них — мужчины в возрасте от 31 до 45 лет. В исследовании ЮKassa учитывались платежи между компаниями с 1 января по 31 мая 2022 и 2021 годов и покупки пользователей в интернет-магазинах.

Равноценный обмен Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Процесс импортозамещения в IT-сфере идет не первый год, — прокомментировал коммерческий директор финтех-компании ЮMoney Дмитрий Кармишин. — Создан реестр отечественного программного обеспечения, который сегодня насчитывает более 13 тыс. позиций. Есть государственная поддержка, в рамках которой предприниматели могут приобрести российское ПО со скидкой 50%.

Как меняется спрос на отечественный софт

Импортозамещение программного обеспечения — задача теперь государственная. 30 марта президент Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры России. По этому указу запрещено без согласования с уполномоченным органом исполнительной власти приобретение иностранного ПО, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, для объектов критической информационной инфраструктуры.

Создан информационный каталог «Российское ПО для импортозамещения» Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» , где размещены российские решения, заменяющие иностранные продукты. Этот каталог рекомендовано использовать госсектору.

Кроме того, есть задача по переходу на отечественный софт к 2025 году — и глава Минцифры Максут Шадаев называл выполнимой эту задачу.

Исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин замечает, что сложившаяся ситуация — это «огромное окно возможностей для российских вендоров».

Равноценный обмен Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

— С февраля 2022 года, по нашим оценкам, спрос на отечественное ПО вырос в целом до 10 раз , — рассказал он «Известиям». — До этого периода рост спроса на отечественные решения был не таким высоким и наблюдался преимущественно среди госсектора и госкомпаний.

Дмитрий Кармишин считает, что и раньше спрос на отечественный софт был серьезен.

— По данным ЮKassa, в 2021 году пользователи совершили на 33% больше покупок различного софта, чем в 2020-м, а у компаний число покупок выросло в шесть раз , — рассказал он «Известиям». — Рост спроса влияет на скорость перехода на отечественные решения и создает хорошие перспективы для развития российского IT-рынка.

Замдиректора по продажам и развитию компании BSS Станислав Шилов указывает, что процесс перехода на отечественный спрос шел и до февраля 2022 года в свете требований к критической информационной инфраструктуре, которые включают в себя и использование отечественного ПО, но теперь эта задача из области выполнения регуляторных требований на среднесрочном интервале превратилась в задачу высочайшего приоритета .

Основатель компании Б-152 Максим Лагутин отмечает, что сейчас пользование российским софтом — необходимость, так как, например, компании, находящиеся под санкциями, попросту не могут воспользоваться зарубежным ПО.

Равноценный обмен Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— И если даже западный разработчик сейчас не ушел с российского рынка, он сделает это в ближайшее время , — отметил он в беседе с «Известиями». — Некоторые уходят вовсе некрасиво, когда блокируют сервисы без возможности бэк-апа . Например, в области систем управления и защиты персональных данных есть крупный западный игрок One Trust. Многие компании, которые им пользовались во всем мире, сейчас переходят в отношении России на решения, аналогичные нашему Privacy Box.

Руководитель направления цифрового развития Центра стратегических разработок Александр Малахов описывает несколько других неприятных ситуаций.

— Известен случай, когда разработчик одного небольшого решения, будучи родом с Украины, в свою библиотеку встроил вредоносный код, который просто удалял все файлы жесткого диска, — рассказал он «Известиям». — Его решение использовал другой популярный пакет — и при очередном обновлении часть пользователей просто потеряла с жесткого диска всю свою информацию.

Второй пример, о котором говорит Малахов, когда украинский сервис, занимавшийся рассылками, от имени различных коммерческих организаций по всей их базе контактов разослал текст с военно-политическими призывами.

— Ситуация крайне неприятная, а таких сервисов много, и очевидно, что их использовать становится опасно, — говорит Малахов. — Это создает нишу для отечественных разработчиков, которые могут эти сервисы заместить.

Равноценный обмен Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Руководитель отдела аналитики «СёрчИнформ» Алексей Парфентьев отмечает, что возник объективный запрос на безопасность, так как риски выросли в разы.

— Но вот что касается конечных пользователей, их массового перехода на десктопное отечественное ПО мы не видим, так как подавляющее большинство пользуется комплектом программ и приложений из иностранной операционной системы либо продолжает использовать иностранное ПО по пиратской модели, — рассказал он «Известиям».

В каких сферах отечественного софта недостаточно

Александр Малахов из ЦСР указывает, что софт нужно разделять на несколько категорий. В первой из таких категорий — специализированном промышленном программном обеспечении — больше всего проблем .

— Там традиционно есть зависимость от софта производителя оборудования , — говорит Малахов. — Например, тот же самый KOMATSU поставляет специализированный софт, и он, как правило, закрытый. Минпром этой задачей в последние годы занимался, но полностью уйти от зависимости за последние месяцы не удалось. Тем более что сам по себе софт сложный, он управляет производственными процессами, и любая ошибка потенциально очень дорого стоит.

Вторая категория — пользовательский софт, и здесь, говорит он, дела обстоят лучше: российские качественные браузеры есть, российские антивирусы конкурентоспособны на мировом рынке, есть офисные пакеты, облачные сервисы. Третья категория — системное ПО , и здесь проблемы есть, так как решения по операционным системам, системам управления базами данных и так далее, говорит Малахов, изначально были построены на других решениях, которые нельзя разом заместить.

Малахов выделяет и четвертую группу — различные прикладные сервисы: средства для рассылок, автоматического размещения рекламы или постов в соцсетях — ПО, которое не является необходимым, но сильно упрощает жизнь. Здесь импортозамещение возможно произвести быстро, и оно необходимо, так как очень много сервисов отказываются от работы с российскими компаниями по национальному признаку.

Равноценный обмен Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков считает, что сейчас российский софт еще недостаточно представлен в сфере бухгалтерского учета, информационной безопасности и сфере обслуживания — не хватает офисных пакетов и утилит для документооборота. Также особой актуальностью, рассказал он «Известиям», пользуются цифровые экосистемы в различных нишах и рынках: в сфере строительного рынка, металлургии, дикоросов, микроэлектроники.

Ренат Лашин говорит, что российский софт пока недостаточно представлен в сфере промышленного, инженерного ПО, управления производством.

— Причины понятны — в этом сегменте исторически преобладало использование иностранного софта, — отмечает он. — Тем не менее у нас в стране есть ряд достойных продуктов, способных заменить в этом направление зарубежное ПО. Например, это 1С, «Галактика», КОМПАС, nanoCAD и другие. Думаю, что в ближайшей перспективе количество используемого российского инженерного и промышленного ПО будет уверенно расти.

Руководитель практики цифрового консалтинга «Рексофт», координатор комитета по импортозамещению ассоциации «Руссофт» Виталий Баланда замечает, что почти в каждом сегменте есть отечественные решения, которые могут стать заменой, но и нет такой отрасли, которая не нуждается в импортозамещении ПО.

— Сложности связаны прежде всего с совместимостью нового решения с существующим у заказчика ИТ-ландшафтом, полнотой функционала новой системы и самим процессом перехода, — рассказал он «Известиям». — Замена работающей системы на крупном предприятии — это непростой процесс, связанный в том числе с переобучением сотрудников, переносом массива данных, вложениями в новый инструмент и другими факторами.

Равноценный обмен Фото: РИА Новости/Александр Поготов

По его словам, вопрос здесь надо рассматривать для каждой конкретной индустриальной вертикали. Например, в промышленности активно обсуждается импортозамещение ERP-систем по управлению предприятием и PLM-систем по управлению жизненным циклом производства и изделий. В России есть аналоги этих решений, но их функционал отличается от привычного и требует существенной доработки. Кроме того, нет единых стандартов передачи данных, соответственно, появилась дополнительная задача по их интеграции. Еще одна зона риска в промышленности — это производственное ПО и ПО для инжиниринга и производства — САПР, CAD, АСУТП, ПО для программирования станков, говорит Баланда. Здесь качественных аналогов в России крайне мало.

Заместитель технического директора компании «Информзащита» Александр Кузнецов отмечает, что также отечественный софт плохо представлен в операционных системах — есть Astra Linux и прочие ОС, но популярности, как у «Майрософта» или Apple, они не снискали даже внутри России, так как люди просто привыкли работать с этими системами .

Директор по развитию web-технологий Artezio Сергей Матусевич замечает, что желательно получить максимум отечественных решений во всех сферах, однако реалии таковы, что рынок ПО не заполняется однородно.

— Чтобы разработка ПО окупилась, она должна либо иметь конкретного заказчика, либо создаваться с фокусом на группу потребителей , — рассказал он «Известиям». — Сейчас успешность разработки не определяется тем, является оно отечественным или нет. Программные решения должны быть в первую очередь качественными и обеспечивать функциональность, которая ожидается пользователем или заказчиком.

Алексей Парфентьев замечает, что для российских ОС и баз данных недостаточно так называемого прикладного ПО — привычных программ, которые все используют в обычной жизни.

Равноценный обмен Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

— Причина в том, что нет единого стандарта ОС и баз данных, в связи с этим операционок много, прикладным вендорам нужно писать ПО под каждую , — говорит он.

Как государство может помочь развитию софта

Виталий Баланда замечает, что меры, которые предпринимает правительство для поддержки IT-индустрии, уже беспрецеденты . Однако сейчас, говорит директор по разработке и развитию продуктов «МойОфис» Дмитрий Комиссаров, отрасль ожидает обеспечение спроса на отечественные решения.

— К сожалению, в некоторых сегментах ПО уровень пиратства, в том числе в государственных организациях, за последние два года значительно вырос, — сказал он «Известиям». — Попустительство пиратству, не говоря уже о попытках его легализовать, способно полностью остановить развитие российского ИТ-рынка.

Ренат Лашин, в свою очередь, замечает, что очень важно не допустить ослабления критериев включения ИТ-продуктов в Реестр отечественного ПО, также необходимо как можно скорее завершить начатый Минцифры аудит Реестра на соответствие текущим требованиям законодательства в области импортозамещения. Ассоциация «Отечественный софт», говорит Лашин, предлагает государству поддержать субсидирование затрат на сертификацию российских решений, например, софинансировать до 50% таких расходов, что позволило бы большему количеству разработчиков получить сертификаты.

Александр Малахов замечает, что IT-рынок, с одной стороны, уже достаточно привилегирован, но пока ситуация с релокацией специалистов отрасли не до конца решена. В результате кадров не хватает. Решить это можно, во-первых, добившись возвращения уехавших и сохранения тех, кто остался, во-вторых, оперативной подготовкой новых кадров — особенно там, где специальности IT-отрасли не являются наукоемкими и не требуют многих лет подготовки.

Равноценный обмен Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— И надо сказать, что высокая зарплата не является настолько большим стимулом , тем более что есть миф о том, что на Западе готовы платить больше, — сказал он. — Главное, что эти люди идут за интересными проектами , им нужно понимать, что они, оставаясь в стране, имеют возможность сделать интересный проект, имеют возможность профессионально развиваться.

Алексей Мостовщиков также указывает на проблему низкого платежеспособного спроса на российские продукты и на далеко не всегда верные представления о «сырости» и «вторичности» российского софта, укоренившиеся в период появления первых продуктов.

Сергей Матусевич отмечает, что основную стимулирующую роль оказывают рыночные инструменты, поэтому важно наличие российских аппаратных платформ, и именно инвестиции в них «могут дать толчок и для появления новых программных продуктов под эти технические решения».

— Один из важнейших пунктов, по которому отечественные решения всё еще отстают от зарубежных, — это качественная «упаковка» продуктов и их грамотное продвижение, — замечает, в свою очередь, директор по развитию сервисов ITGLOBAL.COM Алина Пархоменко. — Как раз сейчас обсуждается возможность предоставления льгот на рекламу российских ИТ-решений в интернете, что упростит создание и внедрение отечественных продуктов, а также позволит компенсировать расходы на донесение информации об этих решениях до бизнеса.

Алексей Парфентьев замечает, что пока спрос на российское ПО почти не касается массового сегмента.