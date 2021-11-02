Не коден: в Минцифры назвали сроки «зачистки» реестра отечественного ПО

Названия программ, которым угрожает исключение из реестра отечественного ПО, будут объявлены на этой неделе , сообщили «Известиям» в Минцифры. А вопросы их удаления ведомство поднимет на ближайшем очном заседании экспертного совета, которое может состояться в ноябре. Чистка реестра резонна как минимум потому, что аудит ПО из списка должен проводиться ежегодно, но за шесть лет его ни разу не было, указали эксперты.

В очередь

Названия программ, которые могут исключить из реестра отечественного ПО, и их правообладателей будут оглашены на этой неделе, сказали «Известиям» в Минцифры . До тех пор ведомство, судя по всему, дает время разработчикам обновить данные в списке.

Ранее ведомство сообщило, что во время продолжающейся проверки продуктов, включенных в реестры российского и евразийского ПО было выявлено около 900 программ с неактуальными данными . Кроме того, специалистам министерства не удалось связаться со 104 правообладателями, поскольку сведения о них исключены из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

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Кроме актуальности данных, Минцифры проверит продукты в реестре на соответствие другим требованиям: фирмы-разработчики должны управляться российскими организациями или гражданами, компания должна обладать исключительными правами на ПО и его компоненты, программы должны свободно продаваться на территории РФ.

В министерстве добавили, что вопрос об исключении ПО из реестра может быть вынесен на обсуждение на ближайшем очном заседании экспертного совета по программному обеспечению. Вероятно, оно состоится до конца ноября, сказал член экспертного совета, директор ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Ренат Лашин. Он подтвердил, что обсуждение результата проверки может стать одним из поводов собрания.

Реестр российского ПО заработал 1 января 2016 года и сейчас насчитывает около 12 тыс. программных продуктов . Согласно постановлению правительства РФ № 1236 от 2015 года, госорганы обязаны отдавать предпочтение продуктам из этого списка. ПО иностранного происхождения доступно для закупки только в случае отсутствия альтернативы в реестре. Также для разработчиков ПО из списка доступны льготы, например нулевой НДС.

Кому попало

В первую очередь, видимо, автоматически, из реестра будут исключены правообладатели программ, сведения о которых исчезли из ЕГРЮЛ, считает Ренат Лашин. По его словам, другим компаниям могут предложить доработать продукты для соответствия требованиям для включения в реестр.

Согласно постановлению № 1236 от 2015 года, предусмотрен ежегодный аудит ПО на предмет его соответствия требованиям включения в реестр , добавил другой член экспертного совета — председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов. Он уточнил, что пока такую проверку еще ни разу не проводили .

— Но она действительно нужна. Например, сейчас в реестре есть операционная система «ОСь», которой нигде нет в продаже, а на сайте правообладателя такой продукт вообще не упоминается. Это прямое нарушение требований, — сказал специалист.

Другой важный повод для проверки — изменившиеся с момента появления реестра правила включения в него ПО , отметила президент ГК InfoWatch Наталья Касперская. Легитимность присутствия продуктов, которые попали в список до ужесточения правил, не пересматривалась.

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— В основном это касается ПО, работающего с обязательным участием иностранных платформ. Например, ПО, работающего исключительно на системах управления базами данных (СУБД) Oracle. Оно было включено в реестр в 2017-м, когда еще не было требования по совместимости с отечественными СУБД. Сейчас это требование есть, и, по идее, такое ПО не должно находиться в реестре, — сказала она.

Также Наталья Касперская напомнила, что в прошлом году была разработана и принята методика, как отличать действительно отечественные ОС . Следовательно, объявленная «чистка» может коснуться и операционных систем , считает она.

— Сейчас их в реестре более 40, по большей части все они основаны на Linux. При этом некоторые разработчики ОС вносят серьезные дополнения в код Linux, а некоторые используют его практически без изменений. Налицо разная степень «отечественности», — указала эксперт.

Чистки и риски

Если ПО не входит в реестр, то оно не может быть закуплено для государственных нужд в рамках № 44-ФЗ , напомнил генеральный директор «МойОфис» Дмитрий Комиссаров. А следовательно, разработчик лишится доступа к значительному источнику доходов.

— Например, только за первое полугодие 2021 года госсектор потратил на закупку ПО более 38,4 млрд рублей. Причем у ряда разработчиков госзаказы могут занимать более 80% выручки, — рассказал специалист.

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Он добавил, что, вероятно, купившим выбывшие из реестра программы госорганам придется искать замену .

— Из-за исключения ПО из реестра невозможно проводить какие-либо закупки такого ПО, продлять и обновлять лицензии, — сказал эксперт.

Впрочем, закон обратной силы не имеет, и закупщикам могут разрешить продолжить пользоваться выбывшими из списка программами , возразила Наталья Касперская.

Дмитрий Комиссаров добавил: в случае если ПО не представлено в реестре, то операции по передаче прав на него будут облагаться НДС.

Вероятно, компании смогут исправить нарушения и подать заявку на включение ПО в реестр снова, предположил Алексей Смирнов. Президент НП «Руссофт» Валентин Макаров считает, что после принятия решения об удалении программ из реестра у разработчиков должно быть некоторое время для обжалования такого решения.