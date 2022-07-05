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Размер льготной ипотеки для IT-специалистов увеличили в 1,5 раза

Размер льготной ипотеки для IT-специалистов увеличили в 1,5 раза

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Кредит в рамках программы льготной ипотеки для IT-специалистов увеличен в 1,5 раза. Об этом 5 июля говорится в сообщении на сайте российского правительства.

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В регионах-миллионниках сумма может достигать 30 млн рублей, в остальных — 15 млн рублей.

«При этом сумма льготного, субсидируемого государством кредита остается на уровне 18 млн рублей и 9 млн рублей соответственно, но теперь ее можно сочетать с дополнительной суммой, взятой по рыночной или другой субсидируемой ставке», — добавили в кабмине.

Как уточняется, если раньше в кредит можно было взять только 18 млн рублей или 9 млн рублей, а остаток вносить первоначальным взносом, то теперь возможности покупателей расширились.

Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В конце мая Мишустин рассказал, что, согласно данным SIM-карт российских сотовых операторов, в РФ вернулось порядка 85% уехавших ранее IT-специалистов. Он указал на влияние своевременно предпринятых мер поддержки отрасли как оперативных ответов на возникающие вызовы.

2 марта в правительстве анонсировали меры поддержки сотрудников IT-компаний. Среди них — грантовая поддержка перспективных отечественных решений в этой области, повышение зарплаты, льготная ипотека для сотрудников IT-компаний, отсрочка от армии и др.

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