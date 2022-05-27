В Россию вернулось около 85% уехавших ранее IT-специалистов

Данные сим-карт российских операторов показывают, что в РФ вернулось порядка 85% уехавших ранее IT-специалистов. Об этом в пятницу, 27 мая, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления перед участниками суперфинала IV конкурса «Лидеры России».

В своей речи он указал на влияние своевременно предпринятых мер поддержки отрасли, как оперативных ответах на возникающие вызовы. Следующей задачей, по словам премьер-министра, является необходимость определить стратегию, которая будет эффективна в долгосрочной перспективе.

«Мы видим, как меняется сегодня инфляция, платежный баланс, ситуация на валютном рынке. Как все эти факторы, в принципе, влияют на наш бюджет. И мы будем не только оперативно реагировать и нивелировать влияние (ряда факторов. — Ред.) на наше общество, но и, конечно, проактивно действовать на перспективу», — пояснил Мишустин.

4 мая премьер-министр на оперативном совещании со своими заместителями анонсировал запуск программы льготной ипотеки под 5% для IT-специалистов аккредитованных компаний. Максимальный размер займа в городах-миллионниках составит 18 млн рублей, в других городах — 9 млн рублей. Ожидается, что до конца 2024 года будет выдано около 50 тыс. таких кредитов.

31 марта Минцифры России предложило снизить налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) малому бизнесу на трехлетний срок.

Ранее, 29 марта, правительство РФ сообщило, что молодые люди до 27 лет, имеющие высшее образование и работающие в IT-компаниях не менее года, а также специалисты со стажем менее года могут получить отсрочку от армии, если они окончили высшее учебное заведение за год до назначения на должность.

2 марта Мишустин анонсировал меры поддержки сотрудников IT-компаний. Среди них грантовая поддержка перспективных отечественных решений в этой области, повышение зарплаты и льготная ипотека для сотрудников IT-компаний, отсрочка от армии и другое.