Умному — дом: первые выдачи по ипотеке для IT-специалистов начнутся в июне
Крупные банки получили от специалистов в сфере информационных технологий более 2 тыс. заявок по новой ипотечной программе со ставками до 5% годовых, рассказали «Известиям» представители кредитных организаций. Большинство обращений поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Свердловской, Нижегородской областей и Татарстана. О запуске льготной ипотеки для IT-специалистов в правительстве сообщили в первых числах мая. Первые выдачи ожидаются в начале июня — список аккредитованных IT-компаний Минцифры передаст оператору программы уже в ближайшее время, сообщили «Известиям» в ведомстве.
В ожидании старта
В начале мая премьер-министр Михаил Мишустин заявил о запуске программы льготной ипотеки для IT-специалистов, анонсированной в первых числах марта. Постановление кабмина об утверждении ее параметров и порядка реализации принято 30 апреля 2022-го. 12 мая оно вступило в силу. В течение 20 дней Минцифры должно сформировать список аккредитованных IT-компаний, сотрудники которых будут допущены к участию в льготной ипотеке. Далее ДОМ.РФ (оператор программы) в течение пяти дней разместит его на своем официальном сайте.
Главная задача — поддержать сектор информационных технологий в сложившейся экономической ситуации и создать комфортные условия для его работников, отмечается на сайте правительства. Некоторые крупные банки прием заявок на новую программу льготной ипотеки открыли еще в апреле.
«Известия» спросили банки о количестве поступивших заявок и уровне их одобрений. По словам старшего вице-президента банка ДОМ.РФ Алексея Косякова, организация с 5 мая принимает заявки на льготную ипотеку для IT-специалистов, которая доступна по ставке от 4,3% годовых. Сейчас в портфеле свыше 2 тыс. обращений из Москвы и области, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Свердловской, Нижегородской областей и Татарстана, добавил он. Уже есть предварительные одобрения, но финальное решение по каждому будет принято после опубликования Минцифры списка аккредитованных организаций, пояснил он.
За месяц поступило более 100 обращений, рассказал зампредседателя правления Абсолют Банка Антон Павлов. По его словам, 80% из них одобрены, но это предварительно, так как старта выдач еще не было, поскольку еще не утверждены лимиты финансирования на банки-участники. Заявки на оформление ипотеки для IT-специалистов поступили из 22 регионов: больше всего из Москвы и области, Санкт-Петербурга, Новосибирска, уточнил он, добавив, что средняя сумма ипотечного кредита составляет 10 млн рублей.
— УБРиР уже принимает заявки на госипотеку для IT-специалистов со ставкой от 4,3%. Рассмотрение заявок мы планируем начать уже в июне, как только выстроим все внутренние и внешние процессы с госсубсидированием программы, — подчеркнула управляющий директор по продуктовому портфелю «Ипотека» организации Анна Севостьянова.
Газпромбанк еще 29 апреля начал принимать предварительные заявки в рамках льготной ипотеки для специалистов IT-сферы, рассказали в кредитной организации, добавив, что в ближайшее время будет официальный запуск программы. Заявки принимают в ВТБ и Росбанке, планируют присоединиться к госпрограмме Совкомбанк и МТС Банк.
«Известия» спросили о запуске новой ипотеки правительство, Минцифры и ДОМ.РФ. В компании-операторе программы «Известиям» сказали, что она будет распространяться на квартиры в новостройке, в том числе на этапе строительства, а также ИЖС.
В Минцифры уточнили «Известиям», что работа над формированием списка IT-компаний, работники которых смогут принять участие в программе, сейчас завершается. Далее информация о таких работодателях будет передана министерством оператору программы — ДОМ.РФ. В соответствии с постановлением это должно произойти не позднее 9 июня, но ожидается, что реестр будет готов уже в ближайшие дни, сказали в ведомстве.
Много ли желающих
Когда программа заработает, количество обращений увеличится, однако вряд ли спрос существенно вырастет, оценивает Антон Павлов. По его словам, одна из основных причин заключается в том, что на рынке есть другие госпрограммы с выгодными условиями. Например, семейная ипотека под 6%, под требования которой подходят и технические специалисты до 45 лет, приводит он. К тому же стоит учесть: если при смене работы заемщик не сможет предоставить банку-кредитору подтверждающие документы о трудоустройстве в соответствующую требованиям компанию, то льготные условия могут быть аннулированы, добавил эксперт.
Учитывая, что сегодня развитие сектора информационных технологий — один из важных драйверов развития экономики России, то скорее количество компаний, а вместе с ним и специалистов в перспективе будет расти, как и спрос на такую ипотеку, ожидают в МКБ. В кабмине рассчитывают, что до конца 2024 года будет выдано около 50 тыс. кредитов на общую сумму порядка 240 млрд рублей.
— Ставка до 5% годовых очень привлекательная в текущих условиях. И специалисты, которые хотят улучшить свои жилищные условия либо рассматривают недвижимость как источник инвестиций, ею воспользуются, — подчеркнула аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова.
Однако, эта программа не окажет кардинального влияния на рынок, уверена эксперт. В первую очередь, из-за количества технических сотрудников, подпадающих под программу, а также из-за ее условий, которые не распространяется на вторичное жилье, объяснила она.
По мнению руководителя отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаила Когана, выдача новых займов до 5% годовых начнется в начале июня или в середине. Говоря о сроках его разработки и запуска, он сказал, что проблем у кабмина с новой программой было достаточно. Например, с реализацией льготной ипотекой на новостройки в апреле 2020-го всё было проще и быстрее. Так как там отсутствовали какие-то специальные условия к зарплате или месту работы, не требовалось составлять реестр компаний, чьим сотрудникам разрешено получать ссуду и другие нюансы, пояснил эксперт.