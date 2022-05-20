Умному — дом: первые выдачи по ипотеке для IT-специалистов начнутся в июне

Крупные банки получили от специалистов в сфере информационных технологий более 2 тыс. заявок по новой ипотечной программе со ставками до 5% годовых , рассказали «Известиям» представители кредитных организаций. Большинство обращений поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Свердловской, Нижегородской областей и Татарстана. О запуске льготной ипотеки для IT-специалистов в правительстве сообщили в первых числах мая. Первые выдачи ожидаются в начале июня — список аккредитованных IT-компаний Минцифры передаст оператору программы уже в ближайшее время, сообщили «Известиям» в ведомстве .

В ожидании старта

В начале мая премьер-министр Михаил Мишустин заявил о запуске программы льготной ипотеки для IT-специалистов, анонсированной в первых числах марта. Постановление кабмина об утверждении ее параметров и порядка реализации принято 30 апреля 2022-го. 12 мая оно вступило в силу. В течение 20 дней Минцифры должно сформировать список аккредитованных IT-компаний , сотрудники которых будут допущены к участию в льготной ипотеке. Далее ДОМ.РФ (оператор программы) в течение пяти дней разместит его на своем официальном сайте.

Главная задача — поддержать сектор информационных технологий в сложившейся экономической ситуации и создать комфортные условия для его работников, отмечается на сайте правительства. Некоторые крупные банки прием заявок на новую программу льготной ипотеки открыли еще в апреле.

Справка «Известий» По новой программе кредит на покупку квартиры по ставке до 5% годовых смогут оформить сотрудники аккредитованных IT-компаний в возрасте 22–45 лет. При этом средняя зарплата потенциального претендента должна быть не меньше 150 тыс. рублей для регионов-миллионников и от 100 тыс. — для остальных. Максимальный размер займа равняется 18 млн и 9 млн рублей соответственно.

«Известия» спросили банки о количестве поступивших заявок и уровне их одобрений. По словам старшего вице-президента банка ДОМ.РФ Алексея Косякова, организация с 5 мая принимает заявки на льготную ипотеку для IT-специалистов, которая доступна по ставке от 4,3% годовых. Сейчас в портфеле свыше 2 тыс. обращений из Москвы и области, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Свердловской, Нижегородской областей и Татарстана, добавил он. Уже есть предварительные одобрения, но финальное решение по каждому будет принято после опубликования Минцифры списка аккредитованных организаций , пояснил он.

За месяц поступило более 100 обращений , рассказал зампредседателя правления Абсолют Банка Антон Павлов. По его словам, 80% из них одобрены, но это предварительно, так как старта выдач еще не было, поскольку еще не утверждены лимиты финансирования на банки-участники. Заявки на оформление ипотеки для IT-специалистов поступили из 22 регионов: больше всего из Москвы и области, Санкт-Петербурга, Новосибирска, уточнил он, добавив, что средняя сумма ипотечного кредита составляет 10 млн рублей.

— УБРиР уже принимает заявки на госипотеку для IT-специалистов со ставкой от 4,3%. Рассмотрение заявок мы планируем начать уже в июне, как только выстроим все внутренние и внешние процессы с госсубсидированием программы , — подчеркнула управляющий директор по продуктовому портфелю «Ипотека» организации Анна Севостьянова.

Газпромбанк еще 29 апреля начал принимать предварительные заявки в рамках льготной ипотеки для специалистов IT-сферы, рассказали в кредитной организации, добавив, что в ближайшее время будет официальный запуск программы. Заявки принимают в ВТБ и Росбанке, планируют присоединиться к госпрограмме Совкомбанк и МТС Банк.

«Известия» спросили о запуске новой ипотеки правительство, Минцифры и ДОМ.РФ. В компании-операторе программы «Известиям» сказали, что она будет распространяться на квартиры в новостройке, в том числе на этапе строительства, а также ИЖС.

В Минцифры уточнили «Известиям», что работа над формированием списка IT-компаний, работники которых смогут принять участие в программе, сейчас завершается . Далее информация о таких работодателях будет передана министерством оператору программы — ДОМ.РФ. В соответствии с постановлением это должно произойти не позднее 9 июня, но ожидается, что реестр будет готов уже в ближайшие дни, сказали в ведомстве .

Много ли желающих

Когда программа заработает, количество обращений увеличится, однако вряд ли спрос существенно вырастет , оценивает Антон Павлов. По его словам, одна из основных причин заключается в том, что на рынке есть другие госпрограммы с выгодными условиями . Например, семейная ипотека под 6%, под требования которой подходят и технические специалисты до 45 лет, приводит он. К тому же стоит учесть: если при смене работы заемщик не сможет предоставить банку-кредитору подтверждающие документы о трудоустройстве в соответствующую требованиям компанию, то льготные условия могут быть аннулированы, добавил эксперт.

Учитывая, что сегодня развитие сектора информационных технологий — один из важных драйверов развития экономики России, то скорее количество компаний, а вместе с ним и специалистов в перспективе будет расти, как и спрос на такую ипотеку , ожидают в МКБ. В кабмине рассчитывают, что до конца 2024 года будет выдано около 50 тыс. кредитов на общую сумму порядка 240 млрд рублей.

— Ставка до 5% годовых очень привлекательная в текущих условиях. И специалисты, которые хотят улучшить свои жилищные условия либо рассматривают недвижимость как источник инвестиций, ею воспользуются, — подчеркнула аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова.

Однако, эта программа не окажет кардинального влияния на рынок , уверена эксперт. В первую очередь, из-за количества технических сотрудников, подпадающих под программу, а также из-за ее условий, которые не распространяется на вторичное жилье , объяснила она.