План спасения: кто сможет стать айтишником

О переобучении для работы в сфере информационных технологий задумывается примерно каждый пятый россиянин, на это указывает опрос исследовательского центра «Зарплаты.ру». Одновременно в IT-отрасли ощущается серьезная нехватка специалистов . Смогут ли сотрудники из других сфер, обучившись, закрыть потребности компаний в кадрах , разбирались «Известия».

Сколько россиян хотели бы переобучиться на IT

Согласно данным «Зарплаты.ру», в 2022 году почти 22% россиян планируют пройти переобучение для работы в сфере информационных технологий . В опросе участвовали 1650 жителей разных регионов страны. При этом 8% из них уже проходили дополнительное обучение в этой области, 46% рассмотрят эту возможность в ближайшем будущем . Еще 8% пожаловались на то, что им не хватает времени на получение новой специальности. Только 16% считают, что не имеют специфических способностей и не потянут работу айтишником.

Наиболее неуверенными в своих силах для переобучения в сфере IT оказались самые молодые респонденты — в возрасте от 18 до 24 лет. Одновременно опрошенные в возрасте 25– 35 лет считают, что могут спокойно начать работать в сфере информационных технологий, но часто не решаются на переобучение из-за высокой загруженности.

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Основной причиной, по которой респонденты хотели бы получить компетенции в IT, оказались высокие зарплаты — на них указали 33% опрошенных россиян . Также 24% указали на востребованность этих специалистов, 21% — на возможность работать удаленно по гибкому графику, 6% — на возможность устроиться в международные компании. Еще 6% видят в этом возможность для переезда — 1% собирается этим путем перебраться в Москву, а 5% — уехать в другую страну. 3% заявили о множестве вариантов для карьерного роста в этой сфере, 2% — на более комфортные условия работы, чем у других специалистов.

Говоря о сложностях, которые подстерегают желающих переобучиться для работы в этой сфере, 46% назвали высокую конкуренцию в IT, 15% указали на низкие доходы в начале карьеры. 4% опрошенных считают, что неопытный айтишник вынужден будет подрабатывать, чтобы себя обеспечивать , 17% полагают, что получить первую нормальную работу проблемно из-за многоэтапных собеседований и тестовых заданий. 13% боятся очень высокой нагрузки на начинающего специалиста.

К началу опроса переобучение для работы в сфере IT чаще всего проходили экономисты, менеджеры и аналитики, которые в основном имели инженерно-техническую образовательную базу . В то же время 19% участников опроса считают, что любой специалист с высшим образованием способен переквалифицироваться в IT-специалиста. 75% считают, что успех зависит от индивидуальных особенностей человека. 6% респондентов не верят в то, что гуманитарий может работать айтишником и достичь успеха в этой сфере.

Руководитель отдела по подбору персонала кадровой компании UTEAM Ирина Антоненко также отмечает «массовое желание кандидатов уйти в IT-отрасль». Туда стремятся люди с резюме от официантов до рекрутеров.

— Основная мотивация — это высокий уровень заработной платы, — рассказала она «Известиям». — Поэтому соискатели готовы устроиться в любую компанию ради получения нужного опыта, рассчитывая, что через год–два их стоимость значительно возрастет.

Где требуются айтишники

В Минцифры «Известиям» подтвердили, что на фоне растущего темпа цифровой трансформации всех отраслей экономики — от сельского хозяйства до машиностроения и энергетики — дефицит в IT-кадрах сохраняется.

В III квартале 2021 года на порталах по трудоустройству — «Работа в России», HeadHunter, SuperJob — было открыто более 62 тыс. вакансий в области цифровых технологий, сообщили «Известиям» в Министерстве труда.

— Если сравнивать с прошлым годом, их количество практически не изменилось — 61,5 тыс. вакансий, — заметили в ведомстве. — Сейчас в IT-индустрии занято 1,52 млн человек.

При этом в Минтруде подчеркнули, что это самая быстрорастущая отрасль экономики — по прогнозу баланса трудовых ресурсов в 2022 году их количество увеличится на 60 тыс. с последующим планомерным ежегодным ростом на 70 тыс. в течение двух лет .

— В перспективе ближайшего десятилетия число занятых в IT и в смежных отраслях вырастет на 70% , — сообщили в министерстве со ссылкой на НИИ труда.

Отмечается, что спрос растет не только со стороны работодателей, но и со стороны соискателей к этой специальности — интерес к ней формируют высокие конкурентные зарплатные предложения для IT-специалистов с возможностью дистанционного формата работы. Однако в среднем зарплатные ожидания соискателей ниже предложений работодателей — это свидетельствует о том, что среди ищущих работу в этой сфере всё-таки больше специалистов с небольшим опытом или недостаточной квалификацией .

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По данным НИИ труда, в ТОП-5 востребованных вакансий в этой сфере входят программист, системный администратор, программист (Lead) — ведущий специалист высокого класса, тестировщик, а также программист (Junior) — специалист с небольшим практическим опытом или без него.

Пресс-служба SuperJob, в свою очередь, отмечает, что вакансий в сфере разработки ПО за год стало больше на 90%, но рост количества резюме был не столь значительным: плюс 12% за год .

— Спрос на разработчиков остается высоким, и даже вчерашних выпускников вузов на старте профессиональной карьеры в IT ждут неплохие оклады, — сказали «Известиям» в SuperJob. — Наиболее востребованы сегодня разработчики, DevOps-инженеры, тестировщики ПО.

Рекордным за 14 лет наблюдений оказался годовой прирост зарплат в сфере информационных технологий, отметили в агентстве, он составил 23,3% в номинальном выражении без учета инфляции.

— За два последних года заработные платы в IT выросли в среднем на 38,5%, а у разработчиков и DevOps-инженеров — даже больше, — заметили в SuperJob. — Сейчас разработчики ПО — одни из наиболее удовлетворенных своей зарплатой специалистов, и их заработку россияне откровенно завидуют. Причем наиболее высоко свои навыки и умения оценивают программисты в возрасте 30–39 лет.

Отмечается, что разработчики уверенно чувствуют себя на рынке труда — каждый одиннадцатый из них считает, что работу можно менять хоть ежегодно, переходя из одного интересного проекта в другой.

По мнению компании, в 2022 году IT-сфера сохранит высокий уровень спроса на квалифицированные кадры, в том числе из-за начавшейся в пандемию ускоренной цифровизации торговли, образования и сервисов услуг .

Председатель Совета ТПП РФ по развитию цифровой экономики, директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев замечает, что дефицит IT-кадров и вообще цифровых кадров — проблема не только для России, но и для всего мира .

— Цифровизация и карантины усилили дефицит и лишили надежд на его быстрое преодоление, — сказал он «Известиям».

Какие программы по переобучению предлагают россиянам

Минтруд сообщает, что учитывает тенденции на рынке труда, в связи с чем разворачивает государственные программы по закрытию потребностей в IT-сфере.

— В частности, в рамках молодежной программы занятости Минтруда уделяется большое внимание профессиональной ориентации, чтобы еще в раннем возрасте дать возможность подросткам получить полное представление о современных профессиях, в том числе по IT-направлению , — отметили в ведомстве. — Помимо этого, Минтруд обеспечивает подготовку IT-специалистов под потребности работодателей в рамках национального проекта «Демография».

Кроме того, указали в министерстве, реализуются отраслевые программы по привлечению специалистов, а крупные работодатели ведут свои кадровые проекты в этой сфере.

В Минцифры отметили, что комплекс мер по подготовке кадров для сферы информационных технологий предусмотрен в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».

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— В этом году совместно с Университетом 2035 был запущен пилотный проект по обучению школьников старше 14 лет языкам программирования на курсах , — сообщили «Известиям» в ведомстве. — Сейчас пройти обучение могут учащиеся из пяти пилотных регионов: Белгородской, Новгородской, Пензенской областей, Республики Татарстан и Республики Саха (Якутия).

В 2022 году проект масштабируют на все 85 регионов страны.

Д л я взрослых, которые имеют высшее или среднее профессиональное образование, но хотели бы перейти в сферу IT, есть проект «Цифровые профессии». На таких курсах в рамках «Цифровой экономики» государство оплачивает половину стоимости обучения.

— К образовательной программе подключились крупные российские компании — лидеры IT-рынка: «Яндекс.Практикум», «Нетология», «СберУниверситет», Университет Иннополис, Академия АйТи, — сообщили в Минцифры. — Наиболее востребованные программы среди слушателей — это Java-разработчик, специалист по Data Science, Python-разработчик, разработчик 1С, веб-разработчик, инженер по тестированию, frontend-разработчик, мобильная разработка, бизнес-аналитика.

Также несколько федеральных программ и проектов в этой сфере реализуется на базе Университета Иннополис. Так, фундаментальной подготовкой кадров для IT-отрасли с октября 2020 года занимается Опорный образовательный и Единый учебно-методологический центры. Там проходят повышение квалификации преподаватели и методисты по 11 приоритетным отраслям экономики России, в том числе по подготовке высококвалифицированных кадров для IT-отрасли . Также на базе Университета Иннополис при участии индустрии, IT-компаний обновляются основные образовательные программы высшего образования, доступ к которым получат затем все вузы страны.

— В 2021 году уже обновлены более 10 тыс. образовательных программ по дисциплинам и 30 основных профессиональных образовательных программ, 40 профессиональных стандартов, к 2024 году будет актуализировано свыше 140 основных программ и свыше 160 профстандартов, — отметили в Минцифры.

В 2022 году Иннополис включит в программы повышения квалификации также подготовку по новым смежным IT-специальностям: «компьютерная лингвистика» и «компьютерная анимация», которые подойдут в том числе гуманитариям.

— Речь идет о специалистах, которые пишут дата-сеты для чат-ботов, голосовых помощников, переводчиков и других приложений с использованием нейросетевых технологий искусственного интеллекта (направление «компьютерная лингвистика»), — отметили в Минцифры. — Преподаватели творческих креативных профессий добавят в обучение своих студентов дисциплины по веб-дизайну, компьютерной анимации.

В Министерстве цифрового развития отмечают, что сейчас цифровые компетенции требуются специалистам из различных отраслей экономики, и устранение кадрового дефицита здесь возможно как за счет перехода других специалистов в IT, так и за счет получения дополнительных цифровых навыков специалистами смежных направлений.

Николай Комлев отмечает, что АПКИТ также в последние 15 лет активно и последовательно предлагает государству меры стимулирования числа IT-кадров, в том числе за счет увеличения контрольных цифр приема в вузы по IT-специальностям, создания базовых кафедр.

Как перейти в IT-сферу

— Дополнительное профессиональное образование и переподготовка не главный источник резерва, но тоже важный, — считает Комлев. — Но для работы в IT важны некоторые специфические знания и навыки — алгоритмика и математика, в частности. Переобучить можно многих, но не всех.

По его словам, значительно легче перейти в IT-сферу, например, людям с инженерным образованием.

HR-директор «Зарплаты.ру» Вера Маневич считает, что совершенно не важно, в каком возрасте человек решил сменить сферу деятельности, важнее, чтобы это было осознанное и зрелое решение, основанное на трезвой оценке своих компетенций и стремлений.

План спасения Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

— Еще один немаловажный момент — что сподвигло человека к профессиональному переобучению , — говорит она. — Есть иллюзия, что в IT можно много зарабатывать и при этом особо ничего не делать. Но нужно понимать, что для этого сектора есть определенный порог входа. А для того, чтобы много зарабатывать, необходимо приложить немало усилий.

Она отметила, что люди должны понимать, откуда берутся высокие зарплаты и какие-либо преференции в IT-секторе — эта сфера подразумевает постоянное развитие, и здесь нельзя «единожды выучить правила или протоколы».

— Придется всегда учиться и следить за трендами рынка: разбираться в обновлениях, фреймворках, библиотеках, изучать подходы, языки , — сказала Маневич. — Если человек готов осознанно сменить профиль, а саморазвитие — это его подход к жизни, тогда можно смело менять сферу и идти в IT.

Она замечает, что еще один немаловажный момент для кандидатов — это готовность к изучению английского языка, так как вся документация и переписка разработчиков очень часто ведется не на русском языке — все IT-тренды приходят из-за рубежа, специалист должен знакомиться именно с первоисточниками.

Кому нужны переученные специалисты

Вера Маневич замечает, что сами работодатели заинтересованы в переобучении специалистов в связи с дефицитом кадров.

— Переквалификация специалистов — это один из инструментов кадрового резерва, — сказала она. — Некоторые крупные компании даже предлагают такие программы: набирают людей без опыта, платят им стипендии и проводят обучение. Соискателям необходимо изучить их сайты, разобраться в кадровой политике компании, выяснить, занимаются ли они переобучением.

По ее словам, есть и небольшие компании, которые готовы брать и обучать людей на частичную занятость, чтобы потом устроить их в штат. Для них хорошим сигналом является уже тот факт, что человек готов разобраться в нюансах и постоянно занимается самообучением.

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— Есть также много небольших компаний, которые готовы бесплатно переучивать специалистов уровня junior+, — сказала она. — В целом предложений в сфере IT немало, и все они не обязательно могут быть связаны с разработкой, тестированием, продуктом. Есть смежные области, которые поддерживают отрасль. Например, в секторе информационных технологий также востребованы маркетологи, аналитики, копирайтеры.

Ирина Антоненко из UTEAM отмечает — спрос на специалистов сейчас превышает предложение, и работодатели вынуждены платить даже за невысокую квалификацию.