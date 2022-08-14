Ракетными темпами: какие новинки покажут на форуме «Армия-2022»

В подмосковной Кубинке с 15 по 21 августа пройдет главная в России международная выставка в военно-технической сфере — форум «Армия-2022». По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, в этом году планируется участие около полутора тысяч предприятий и организаций из России и из-за рубежа. Ожидается подписание 36 госконтрактов с предприятиями ОПК на общую сумму 522 млрд рублей. Всего за это время должно быть проведено 289 мероприятий на объектах подмосковного парка «Патриот», полигоне Алабино, аэродроме Кубинка. Среди наиболее интересных новинок, которые покажут на «Армии» — перспективные образцы бронетехники, ракетного вооружения и даже глубоководных подводных аппаратов.

От танков до беспилотников

Крупнейшие предприятия российского военно-промышленного комплекса покажут на форуме свои самые передовые разработки. В частности, «Уралвагонзавод» продемонстрирует танки Т-14 на платформе «Армата», модернизированные Т-90МС, а также боевую машину поддержки танков БМПТ-72.

«Армата» — уникальная российская разработка, в которой применены нестандартные решения. Танк имеет необитаемую башню, а экипаж находится в бронекапсуле, отделенной от боекомплекта. Машина оснащена дистанционно управляемым боевым модулем, а по периметру башни и корпуса установлены оптико-электронные приборы наблюдения, прицеливания и обнаружения угроз.

Т-90МС — новейшая модификация хорошо зарекомендовавшего себя в военных конфликтах танка Т-90. Модернизированная машина получила новую башню, силовую и трансмиссионую установки и ходовую часть, обновлённую пушку и боекомплект.

В динамическом показе на полигоне в дни форума впервые представят перспективную модификацию боевой машины БМП-3 с боевым модулем «Синица». Безэкипажная бронемашина управляется полностью дистанционно. Как сообщил замглавы «Ростеха» Владимир Артяков, роботизированный комплекс может использоваться на самых опасных направлениях — вести бой в городской застройке или возглавлять колонну на марше. На вооружении у беспилотной БМП-3 автоматическая пушка калибра 30-мм, пулемет 7,62 мм и 100-миллиметровое орудие, которое также может использоваться, как пусковая установка ПТУР.

«Курганмашзавод» представит модернизированную самоходную противотанковую пушку «Спрут-СДМ1», которая в ближайшее время должна пополнить арсенал Воздушно-десантных войск. По огневым возможностям эти машины не уступают танкам, при этом их лёгкая конструкция позволяет преодолевать водные преграды на плаву и десантироваться парашютным способом. По сравнению с предшественницей, у неё улучшенная защита и комплекс оптико-электронного подавления, который обеспечивает защиту от приближающихся ракет или облучения лазером.

«Рособоронэкспорт» покажет потенциальным зарубежным заказчикам новейшие беспилотники «Орлан-10Е» и «Орлан-30», способный наводить удары высокоточного оружия, а также барражирующие боеприпасы «Куб-Э».

В преддверии форума замглавкома ВКС России генерал-лейтенант Сергей Дронов заявил, что в день открытия в честь столетнего юбилея КБ Туполева над Кубинкой пролетят бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. По его словам, в статической экспозиции помимо самолетов и вертолетов будут продемонстрированы БЛА и макеты беспилотников «Иноходец-БЛА» и «Иноходец-БЛА-С». Кроме того, зрители смогут увидеть модернизированный МиГ-31И — носитель гиперзвукового комплекса «Кинжал». Покажут также и истребитель пятого поколения Су-57.

Среди новых средств ПВО будет представлен зенитно-ракетный комплекс средней дальности «Викинг». В него входят самоходная огневая установка, пусковые установки, а также станция обнаружения целей, которую продемонстрируют впервые.

Но самые интересные новинки форума будут касаться ракетной тематики, причём сразу в нескольких сферах, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Для «Панцирей» наконец-то доделали малогабаритную зенитную ракету, специально предназначенную для поражения малых дронов и неуправляемых реактивных снарядов, — отметил эксперт. — Не надо пояснять, насколько это сейчас актуальная задача. Получит свою порцию новинок и авиация. Самая интересная — новый боеприпас Х-69, который разработан для оснащения наших истребителей пятого поколения. Тяжёлое дальнобойное оружие может поражать критически важные цели в оперативном тылу противника и при этом крайне сложно для перехвата из-за своей малозаметности для радаров.

Специалист также отметил семейство новых модульных ракет малой дальности Х-МД. Их продемонстрируют в нескольких вариантах с различными типами головных частей, позволяющих использование как с пилотируемых, так и с беспилотных платформ. Представят для «малой авиации» и целую линейку других лёгких малогабаритных боеприпасов, включая корректируемые бомбы.

— Ну и надо следить за объявлениями «Роскосмоса». От него стоит ждать анонсов не только в области пилотируемой космонавтики, но и аппаратов двойного назначения, — отметил Владислав Шурыгин.

Для моря — в Подмосковье

Объединенная судостроительная корпорация впервые представит на форуме образцы необитаемых подводных телеуправляемых аппаратов. В частности, можно будет увидеть морской мобильный подводный аппарат «Юнона», научно-исследовательский АНПА «Клавесин-2Р», а также модель телеуправляемого необитаемого подводного аппарата рабочего класса «КИТ-3000», предназначенный для подводных работ по прокладке и обслуживанию морских магистральных трубопроводов, сообщили в компании.

— Это свидетельствует о том внимании, которое уделяет командование флота и военно-морская промышленность к подводным аппаратам, которые могут работать на больших глубинах, — сказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Они необходимы для изучения морского дна, поиска подводных объектов и природных месторождений. За такого рода аппаратами, безусловно, будущее в морской подводной войне.

С полей сражений

В отдельной экспозиции «Армии-2022» посетителям форума покажут трофейные образцы военной техники вооруженных формирований Украины и западных стран. Среди них — модификация основного боевого танка Т-72АМТ, созданная на Киевском бронетанковом заводе, а также целая линейка бронетранспортеров, построенных на базе советских БТР. Машина БТР-3Е оснащена боевым модулем «Штурм», 30-мм автоматической пушкой, спаренным 7,62-мм пулеметом, противотанковым ракетным комплексом «Барьер». БТР-4 «Буцефал» от Харьковского КБ машиностроения им. Морозова также вооружен автоматической пушкой. В производстве машины использованы комплектующие из западных стран.

Посетителям форума покажут также бронеавтомобили «Козак» и «Тритон», и редкие импортные машины, включая Bushmaster, поставленный на Украину правительством Австралии.

Кроме того, гости выставки смогут увидеть трофейные катера, привезенные из Мариуполя. Например, катер проекта 09104 «Калкан-П», который в свое время был задействован Киевом в провокациях в российских территориальных водах, а также патрульные катера проекта UMS-1000.