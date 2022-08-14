Летящая находка: авиационную ракету Х-69 впервые покажут публике

На стартующем 15 августа международном форуме «Армия-2022» широкой публике впервые представят авиационную высокоточную крылатую ракету Х-69. С досягаемостью не менее 300 км, она занимает промежуточное место между боеприпасами малой дальности и стратегическими крылатыми изделиями. В чем революционность новинки и почему она испытывалась раньше под другим названием, специально для «Известий» разбирался военный эксперт Дмитрий Корнев.

Форма и содержание

Мы все привыкли к тому, что современные ракеты для самолетов имеют вытянутый сигарообразный корпус круглого сечения. Но на немногочисленных фотографиях видно, что Х-69 кардинально отличается от классических боеприпасов класса «воздух–земля». У нее квадратное сечение. Такое уникальное для нашей авиации техническое решение было применено специально для размещения во внутренних отсеках вооружения перспективных ударных самолетов максимального количества ракет . Кроме того, такая конструкция позволяет вписать в те же габариты больше топлива и электроники, более мощную боевую часть и гораздо компактнее «прибрать» сложенные крылья.

За счет использования современных материалов и специфической конфигурации носового обтекателя, а также почти полного отсутствия выступающих частей Х-69 стала максимально незаметной в полете . Ракеты предыдущих поколений несли маршевый турбореактивный двигатель снаружи. Он присоединялся к корпусу снизу — тем самым обеспечивалось наиболее полное использование объема круглого в сечении корпуса под топливо и боевую часть. Но когда новинку сделали «квадратной», то появился дополнительный объем под топливо и двигатель получилось убрать вовнутрь. Боеприпас стал компактнее и незаметнее.

Летящая находка Фото: Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

Х-69 предназначена для высокоточного неядерного поражения любых, даже сильно защищенных наземных целей с заранее известными координатами. Ближайшими западными аналогами новой российской ракеты можно назвать AGM-158 JASSM, Scalp EG/Storm Shadow и Taurus. Сегодня в российской фронтовой авиации есть только один самолет с внутренним отсеком вооружения — это истребитель пятого поколения Су-57. Вероятно, через пару лет к нему может присоединиться и легкий фронтовой истребитель, известный сейчас как Су-75 Checkmate. Но с внешней подвески Х-69 сможет использовать любой современный ударный самолет ВКС России: Су-30, Су-35, Су-34.

Родовое древо

Разработка новой ракеты для вооружения самолетов пятого поколения была начата в Государственном машиностроительном конструкторском бюро (ГосМКБ) «Радуга» им. А.Я. Березняка в начале 2010-х годов. В качестве базы взяли хорошо зарекомендовавшую себя Х-59МК традиционной сигарообразной формы.

Это предприятие — ведущий центр разработки ракет класса «воздух–земля» в нашей стране, входящее сейчас в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). В ГосМКБ «Радуга» были созданы и тактические управляемые боеприпасы, и крылатые ракеты оперативно-тактического назначения, и стратегические изделия большой дальности типа Х-555 и Х-101. В их череде Х-69 стала самым молодым и одновременно современным образцом средств поражения модульной конструкции.

При полетной массе 770 кг она несет боевые части (БЧ) массой 310 кг разных типов. Согласно открытой информации, боеприпас может оснащаться как проникающими фугасными, так и кассетными БЧ с боевыми элементами разных типов.

Летящая находка Авиационная управляемая ракета Х-59МК Фото: ТАСС/EPA/SERGEI ILNITSKY

Проникающие фугасные боевые части могут обеспечить уничтожение, например, хорошо защищенных заглубленных под землю командных пунктов , а кассетный боеприпас предназначен для поражения большой площади боевыми элементами разного типа. Это могут быть в том числе высокотехнологичные самоприцеливающиеся противотанковые суббоеприпасы. Одна такая ракета при точном попадании может остановить атаку целого танкового подразделения или просто накрыть площадь в несколько тысяч квадратных метров земной поверхности.

Х-69 оснащена системой управления, которая имеет очень много общего с установленными на стратегических крылатых ракетах. В ней используется автономная инерциальная система с корректировкой курса по данным спутников навигации ГЛОНАСС на маршевом участке полета и оптико-электронная система самонаведения по записанной в память ракеты эталонной карте местности. Их сочетание обеспечивает небывалую точность — максимальный промах может составить не более 5 м, что при мощности боевой части обеспечивает гарантированное уничтожение цели. Маршрут полета можно запрограммировать произвольный, чтобы нанести удар со стороны, слабее всего прикрытой ПВО.

Официальные характеристики ракеты Х-69 говорят, что максимальная дальность ее полета составляет 290 км. По всей видимости, это связано с тем, что ее планируют предлагать на экспорт. Согласно принятым международным нормам, дальность экспортных ракет ограничивается цифрой в 300 км . Если вспомнить, что стратегические Х-555 и «Калибр» с подобными же турбореактивными двигателями, пусть и несколько большими размерами имеют дальность действия в 2 тыс. км и больше, то можно предположить, что реальная дальность варианта Х-69 «для внутреннего рынка» может оказаться заметно выше заявленных 290 км.

Летящая находка Многофункциональный истребитель Су-57 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Испытания и награды

Опытные образцы ракеты под временным обозначением Х-59МК2 в честь прародителя успешно применялись в Сирии с самолетов Су-57. В феврале 2018 года такими пусками были успешно завершены войсковые испытания. Об этом 25 мая 2018 года на коллегии Министерства обороны сообщил глава ведомства Сергей Шойгу. Новый индекс Х-69 символизирует то, что ракета настолько далеко ушла от своего прародителя, что теперь имеет с ним мало что общего.

Создание такой высокотехнологичной ракеты стало большим достижением для КТРВ. В конце апреля 2022 года оно было отмечено Государственной премией Российской Федерацией имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Высокую награду за «создание системы авиационных многоцелевых управляемых ракет тактического назначения и управляемого комплекса ракетно-бомбардировочного вооружения модульного построения» получили руководитель КТРВ Борис Обносов, главный конструктор направления Руслан Гоменюк и другие специалисты корпорации. По всей видимости, под этим сложным наименованием имелась в виду именно Х-69.