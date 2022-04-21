Смена пришла: что известно о баллистической ракете «Сармат»

Первые летные испытания перспективной тяжелой жидкостной МБР «Сармат» откладывались на протяжении нескольких лет по разным причинам — и всё же состоялись на фоне жесткого столкновения России и Запада в связи с конфликтом на Украине. Подробности — в материале «Известий».

Почему понадобились новые ракеты

Необходимость замены устаревающих ракет Р-36М2 «Воевода», в советское время строившихся на заводе «Южмаш» в Днепропетровске, назрела давно, и именно на смену им и должен прийти новый комплекс. Эта необходимость обусловлена как физическим старением «Воевод», наиболее «свежие» из которых находятся в строю с 1992 года, так и их украинским происхождением. Работы по ракете нового поколения были начаты еще в 2000-х годах, на фоне начавшегося охлаждения в отношениях двух стран после первого майдана.

Смена пришла Подготовка к запуску ракеты «Воевода» Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

До этого проблема замены тяжелых ракет не поднималась, в том числе и потому, что договор СНВ-2 предполагал ликвидацию в перспективе межконтинентальных ракет наземного базирования с разделяющимися головными частями индивидуального наведения (РГЧ ИН). Однако этот договор не был ратифицирован в России, а позднее в связи с выходом США из договора по противоракетной обороне Россия вышла из СНВ-2.

Выход из тени

В начале 2010-х годов сообщения о разработке в России новой тяжелой межконтинентальной ракеты с РГЧ ИН появились в прессе — и немедленно вызвали оживленное обсуждение. В основном из-за господствующей точки зрения о необходимости развития мобильных комплексов как менее уязвимых в условиях развития противником высокоточного оружия и известных ему координат шахтных пусковых установок.

Преимущество в мобильности является ключевым козырем таких ракет, как «Тополь», «Тополь-М», «Ярс», однако ракеты шахтного базирования существенно лучше с точки зрения немедленной готовности к пуску: там, где на развертывание мобильного комплекса уйдут минуты, шахтная ракета стартует через несколько десятков секунд. В сочетании с высокой надежностью современных жидкостных ракетных двигателей это оправдывало перспективную разработку.

Смена пришла Учебно-боевой пуск баллистической ракеты «Тополь-М» Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Проблему высокоточного оружия противника предполагалось решать за счет формирования защищенных районов, надежно прикрытых современными средствами противоракетной обороны, а также модернизации системы предупреждения о ракетном нападении, которая позволяла рассчитывать на выживание шахтной группировки и ее способность к ответному удару даже в случае первого удара противника.

Исходно развертывание «Сармата» предполагалось начать в 2020 году, что сделано не было. Но с учетом продолжения работ по подготовке районов базирования новой ракеты, ее начавшихся испытаний и отработанности технологии можно ждать, что «Сармат» появится в частях как минимум на опытно-боевом дежурстве до конца текущего года.

Процесс летных испытаний ракеты и оборудования комплекса в целом должен занять 3–4 года и уложится в 6–7 пусков, если, конечно же, всё пойдет как запланировано. По итогам испытаний ракета будет официально принята на вооружение с внесением необходимых изменений в конструкцию как вновь строящихся, так и уже построенных к этому времени «Сарматов».

Новые возможности

Основные достоинства перспективной ракеты — большая боевая нагрузка, наличие комплекса средств прорыва противоракетной обороны — роднят ее с уходящим на пенсию «Воеводой». Однако у «Сармата» есть и новый козырь: нестандартная траектория полета, позволяющая обходить зоны досягаемости позиционных районов ПРО. Таким образом, развертывание «Сарматов» может существенно обесценить и существующую, и перспективную архитектуру противоракетной обороны США.

Смена пришла Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат» Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Пока неясно, в каком количестве будет строиться новая ракета: с одной стороны, взаимоотношения России и Запада явно не способствуют новым переговорам о сокращении ядерных арсеналов, с другой — продолжает действовать договор о сокращении наступательных вооружений СНВ-3. Этот документ, подписанный в 2011 и продленный на пять лет в 2021-м, устанавливает лимиты для стратегических ядерных сил РФ и США в 1550 единиц по развернутым зарядам, в 700 единиц — по развернутым носителям и 800 — суммарно по развернутым и неразвернутым носителям. Число неразвернутых зарядов как трудно проверяемое не ограничивается.

Обе стороны придерживаются потолков договора, при этом Россия имеет «резерв» по числу носителей. В настоящее время их у нашей страны около 500, и эта цифра может быть увеличена — но количество зарядов на один носитель при этом сократится. В то же время это позволит создать резерв зарядов «возвратного потенциала», которые могут быть поданы на носители при необходимости.

Что дальше

Можно предполагать, что во всяком случае на первых порах развертывание «Сармата» не приведет к превышению Россией потолков договора СНВ-3 по числу боевых зарядов. Помимо вывода части блоков в возвратный потенциал, их количество на один носитель может сокращаться в случае использования более крупных и тяжелых планирующих гиперзвуковых блоков, в настоящее время развертываемых в составе комплекса «Авангард».

В целом можно предположить, что к концу 2020-х годов численность группировки «Сарматов» может достичь 70–80 ракет, на которых будет размещено в пределах 300–350 зарядов.

Смена пришла Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Первоначально предполагалось, что «Сармат», как и другие перспективные системы стратегического значения, неизбежно станет предметом торга на новом витке переговоров о СНВ. Однако спрогнозировать сейчас ход таких переговоров почти нереально, несмотря на то, что договор СНВ-3 был продлен. Проблема не только в сложных отношениях России и США, диалог между которыми почти прекратился. Проблема также и в росте ядерного потенциала КНР, который может достичь, а не исключено и превысить, 1000 боевых зарядов на стратегических носителях к концу 2020-х годов. Это выведет Китай в «первую лигу» ядерных держав, в составе которой в настоящее время всего две страны, и коренным образом изменит всю архитектуру стратегического ядерного сдерживания и баланса сил.