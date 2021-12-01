Грянет «Гром»: на стратегических учениях опробуют гиперзвуковое оружие

В следующем году в России могут провести гиперзвуковые учения. Как рассказали «Известиям» источники в Минобороны, новое оружие, а также способы его применения планируется опробовать в рамках маневров «Гром ». Такое название носят стратегические военные учения, где отрабатываются варианты ответа на внезапную атаку против нашей страны с применением ядерного оружия — в рамках «Грома» задействуется ядерная триада. 30 ноября Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовет!», назвал разработку гиперзвукового оружия вынужденным ответом России на действия НАТО . Эксперты отмечают, что использование на учениях таких типов вооружения означает начало работ по их интеграции в глобальную систему национальной обороны.

Ответ на действия НАТО

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, в настоящее время прорабатывается возможность включения гиперзвуковых систем вооружения в стратегические учения «Гром-2022». На маневрах планируется отработать способы их применения . Правда, собеседники отказались сообщить, планируются ли учебно-боевые пуски гиперзвукового оружия.

В стратегических учениях «Гром» традиционно участвует вся ядерная триада — Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), бомбардировщики дальней авиации ВКС, а также атомные подводные ракетоносцы ВМФ. Командование маневрами осуществляется из Национального центра управления обороной в Москве.

Последний раз стратегические учения «Гром» проходили в 2019 году. В них были задействованы около 12 тыс. военнослужащих, 213 пусковых установок РВСН, до 105 самолетов и вертолетов, 15 кораблей, пять подводных лодок, 310 единиц боевой и спецтехники . Также было выполнено более полутора десятков пусков крылатых и баллистических ракет.

Гиперзвуковому оружию в последнее время уделяется особое внимание. 30 ноября президент России Владимир Путин во время выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!» назвал его разработку ответом на действия НАТО.

— Дело дошло до того, что в Польше и Румынии размещены системы ПРО, — сказал президент. — А пусковые установки, которые там стоят, Mk-41, на них могут быть поставлены и «Томагавки» — ударные системы. Но это же создает для нас угрозы. Ну это же очевидный факт , очевидная вещь. На все наши уговоры и просьбы не делать этого что произошло? То, что мы сейчас видим. В ответ мы вынуждены были, хочу это подчеркнуть, вынуждены были начать разработки гиперзвукового оружия. Это наш ответ .

Также президент заявил, что с начала следующего года на вооружение начнет поступать новая гиперзвуковая ракета морского базирования со скоростью 9 Махов .

Учения стратегических ядерных сил проводятся по мере необходимости и далеко не всегда освещаются в СМИ, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

— На них отрабатываются варианты ответных действий после нападения на нашу страну, — объяснил он. — Они могут проводиться как достаточно скромные по размаху командно-штабные учения. В этом случае задействованы все структуры управления. На них отрабатывается алгоритм действий, но ракеты никто не запускает. Либо производят единичные пуски. При необходимости они могут приобрести другой масштаб: в них задействуют силы РВСН, армии и флота. На таких учениях могут проверять боеспособность существующих и испытывать новые системы вооружений . В таком случае могут осуществляться пуски ракет, в том числе и групповые.

«Авангард» готов

Задействование на маневрах гиперзвуковых боевых комплексов — это начало работ по их интеграции в систему национальной обороны, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев .

— Сейчас на вооружении российской армии и флота стоит одна гиперзвуковая система — стратегический ракетный комплекс «Авангард» , способный нести ядерные боеголовки, — пояснил он. — Их полк входит в состав РВСН, и надо проверить, как они могут действовать, в условиях, близких к боевым . Также в опытной эксплуатации находятся МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Этот комплекс не подчиняется РВСН, но его можно условно назвать межконтинентальным. МиГ-31 может быть быстро переброшен в любую точку страны , а возможность дозаправки самолета-носителя в воздухе сильно увеличивает дальность применения этих ракет.

Грянет Гром_2 Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Также на учениях могут быть задействованы гиперзвуковые ракеты морского базирования «Циркон» — их серийное производство было анонсировано в ноябре, и в следующем году они должны поступить на вооружение ВМФ, отметил Дмитрий Корнев.

— Это оперативно-тактические ракеты, но они должны играть важную роль в глобальном противостоянии, — считает он. — Они могут быть задействованы при отработке сценариев по прорыву районов ПРО или уничтожению авианосных группировок.

Впервые о новых системах вооружения, предназначенных для стратегического сдерживания, Владимир Путин рассказал в марте 2018 года . Среди них было названо сразу несколько гиперзвуковых комплексов. Тогда они находились на той или иной стадии разработки или испытаний.

Но уже в декабре 2019-го на вооружение РВСН встал первый ракетный полк с гиперзвуковыми глайдерами «Авангард» шахтного базирования . Они не только имеют межконтинентальную дальность и скорость, в 27 раз превышающую звуковую, но и могут маневрировать в полете как по направлению, так и по высоте. Такую возможность, недоступную обычным баллистическим ракетам, можно использовать для обхода позиции противоракетной обороны.

Грянет Гром_4 Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

На опытно-боевом дежурстве с 2017 года находятся гиперзвуковые ракеты «Кинжал» воздушного базирования . Первая эскадрилья из 10 истребителей МиГ-31К была размещена в Южном военном округе. Они могут наносить неотразимые удары на дальность до 1,5 тыс. км. Комплексы уже неоднократно использовались в маневрах на юге страны и над Черным морем. В мае их временно перебросили для проведения учений в Сирию. Самолеты с «Кинжалами» выполнили полеты над Средиземным морем.

Еще одним оружием стратегического назначения стали крылатые ракеты с неограниченной дальностью полета «Буревестник» . Оснащение их малогабаритными ядерными двигательными установками позволит сутками патрулировать в воздухе и наносить удары с направлений, не прикрытых ПВО. Испытания этого оружия продолжаются.

Помимо уже объявленных проектов ведутся разработки и испытания других моделей гиперзвуковых ракет для стратегических бомбардировщиков. Ранее «Известия» сообщали, что одним из них станет боеприпас под обозначением ГЗУР «Гремлин». Он создается для оснащения ракетоносцев Ту-95 и Ту-160.