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С Плесецка проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»

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На космодроме Плесецк из шахтной установки была успешно запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат». Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков 20 апреля.

Пуск состоялся в 15:12 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области из шахтной пусковой установки. По словам представителей ведомства, поставленные перед стартом задачи были успешно выполнены в полном объеме.

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«Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка», — рассказали в министерстве.

В ведомстве также отмечают, что это первые тесты в программе государственных испытаний, которые «позволили оценить правильность схемно-конструктивных и технических решений», заложенные при ее создании. В случае успешного прохождения испытаний новые ракеты поступят на вооружение Ракетных войск стратегического назначения Вооруженных сил РФ (РВСН).

«Сармат» — изделие исключительно российской кооперации промышленности. Благодаря энергомассовым характеристикам ракеты принципиально расширился диапазон ее боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам, включая планирующие гиперзвуковые блоки», — добавили в ведомстве.

Ракета «Сармат» благодаря своим характеристикам способна преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны, являясь вооружением с наибольшей в мире дальностью поражения целей.

После этого президент России Владимир Путин отметил, что аналогов «Сармата» не существует. Этот стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны.

По словам главы государства, данный комплекс является уникальным оружием, которое будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил РФ, а также надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз.

2 сентября глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал межконтинентальную ракету «Сармат» будущей основой российского ядерного щита на 30-40 лет.

29 августа глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что дальность, скорость и точность российского гиперзвукового оружия могут быть увеличены. По его словам, одним из наиболее важных вопросов на данный момент является адаптация носителей к новым типам вооружений.

10 августа украинский военный эксперт Олег Жданов высказал предположение, что готовящийся Россией ракетный комплекс «Сармат» не будет иметь аналогов в мире. Он отметил, что ни одна система ПВО не сможет перехватить эту ракету.

МБР «Сармат» (стратегический комплекс РС-28) разработана в Государственном ракетном центре имени Макеева. По оценкам экспертов, «Сармат» может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 т в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюс. Ракета может доставлять боеголовки по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО.

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