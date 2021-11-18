Звездный воин: что скрывает российская система противоспутникового оружия

В России уже более десятка лет идет создание системы космической обороны, способной перехватывать самые сложные цели — космические аппараты, а также баллистические ракеты . Долгое время этот боевой комплекс был известен под обозначением «Нудоль» . Именно он 15 ноября нынешнего года в ходе первых боевых испытаний успешно уничтожил спутник-мишень, полагают специалисты. Эксперты считают, что работы по новейшему оружию уже фактически завершены, и оно может получить официальный индекс «зенитная ракетная система С-550». Эксклюзивные подробности об одной из наиболее закрытых отечественных программ вооружения выяснили «Известия».

Тайна «Нудоля»

Хотя официальной информации о разработке этой системы нет, многие компоненты «Нудоля» неоднократно упоминались в материалах судов и на сайте госзакупок, в отчетности компаний концерна ВКО «Алмаз-Антей» — главного отечественного производителя зенитного и противоракетного вооружения. Поэтому можно сделать вывод, что эта компания и является головным разработчиком уникальной системы космической обороны.

Первые упоминания опытно-конструкторской работы с таким названием встречаются в годовом отчете головного системного конструкторского бюро концерна ПВО «Алмаз-Антей» (сейчас — НПО «Алмаз») за 2011 год . Там отмечено, что ГСКБ в рамках данной ОКР разработало программно-алгоритмическое обеспечение, денежные средства освоены полностью.

Опытно-конструкторскую работу «Нудоль» в СМИ часто связывают с модернизацией системы противоракетной обороны Москвы А-235. Но работы по ней имели собственное обозначение «Самолет-М», и в ней задействованы ракеты только шахтного базирования, размещенные вокруг столицы, и неподвижные радарные установки. Испытанная же с Плесецка система будет иметь и мобильный вариант.

Звёздный воин Фото: Минобороны РФ

В марте 2014 года Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) сообщил на своем сайте, что одно из его колесных шасси станет базой для транспортной машины нового комплекса дальнего перехвата противоракетной и противокосмической обороны России, разрабатываемого в рамках ОКР «Нудоль» . Техника предприятия используется в качестве базы для пуска не только зенитных ракет, но и тяжелых межконтинентальных баллистических. Впоследствии страница была удалена.

На следующий год на одном из интернет-форумов появилась фотография страницы корпоративного календаря концерна ВКО «Алмаз-Антей» с изображением некой самоходной пусковой установки на базе шестиосного тягача МЗКТ-79291 с двумя необычно длинными транспортно-пусковыми контейнерами . Они были оборудованы системой охлаждения головной части, не используемыми на обычных системах противовоздушной обороны. Уже в 2019 году на страницах одного из интернет-форумов появилось более качественное рендерное изображение предполагаемого внешнего вида пусковой установки «Нудоля».

Одной из составляющих разработки «Нудоля» в отчетности Конструкторского бюро точного машиностроения им. Нудельмана (ведущий российский разработчик высокоточного оружия, а также космических систем. — «Известия») было заявлено создание оптико-электронной головки самонаведения с индексом 14Ш129 . Подобная система наведения на цель используется на американских противоракетах дальнего космического перехвата GBI, которые предназначены для борьбы с баллистическими ракетами и спутниками.

Из отчета Конструкторского бюро специального машиностроения за 2013 год стало известно, что пусковой установке «Нудоля» присвоен индекс П222. Как указано на сайте компании, она обеспечивает полный цикл создания пусковых установок для новейших систем ПВО и ПРО.

Звёздный воин Фото: Минобороны РФ

С 2011-го эта опытно-конструкторская работа (ОКР) упоминается и в отчетности АО «Авангард» — ведущего российского производителя крупногабаритных изделий из стеклопластика. Как указано в документе, в интересах Минобороны предприятие создает стеклопластиковые стаканы для транспортно-пусковых контейнеров ракет 14А042.

Заоблачные возможности

Успешное уничтожение спутника-мишени 15 ноября нынешнего года, вероятно, стало не первым испытанием новой российской системы противоракетной и противокосмической обороны. Характеристики пуска, отслеженные иностранными средствами наблюдения, оказались идентичны нескольким предыдущим испытаниям противоракет «Нудоль» с Плесецка.

По данным зарубежных сайтов, отслеживающих космические запуски, первые успешные испытания российской противоракетной системы с Плесецка прошли 18 ноября 2015 года . В общей сложности они насчитывают около десятка тестов «Нудоля» с северного космодрома, не считая успешного уничтожения спутника-мишени в этом году.

В Минобороны России не предоставили подробностей о системе, при помощи которой 15 ноября был уничтожен неисправный советский спутник «Целина-Д». По данным космического командования США, пуск противоракеты класса «поверхность–космос» провели с космодрома Плесецк.

Накануне испытаний Россия установила специальными международными извещениями NOTAM и HYDROARC большую запретную зону для прохода кораблей и самолетов в море Лаптевых, к востоку от архипелага Северная Земля. Туда могли упасть обломки ракеты. Район с такими же координатами неоднократно объявлялся закрытым во время нескольких предыдущих пусков с Плесецка: в апреле и декабре прошлого года, а также в 2018–2019 годах. Их цель официально не раскрывалась.

Звёздный воин Фото: Минобороны РФ

— Можно с большой вероятностью утверждать, что 15 ноября была испытана именно разрабатываемая уже десятилетие противоракетная и противоспутниковая система, известная по названию опытно-конструкторской работы «Нудоль» , — считает военный эксперт Дмитрий Корнев. — Об этом говорят опубликованные точка запуска, параметры перехвата спутника и ряд других показателей. На Западе по результатам своих наблюдений дали очень много информации о том, как проходили испытания, — здесь им можно доверять. Маловероятно, что в понедельник испытывали с Плесецка другую систему, внезапно возникшую из ниоткуда.

По данным американского каталога космических объектов NORAD, пораженный спутник обращался на высотах чуть менее 500 км. На таких работает большинство как коммерческих, так и военных космических аппаратов оптического и радиолокационного наблюдения. В диапазоне до 1000 км проходят и траектории баллистических ракет большой дальности.

9 ноября нынешнего года на селекторном совещании с руководством Вооруженных сил в Москве министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в России разрабатывается новая зенитная система С-550 . Глава военного ведомства рассказал, что с 1 по 3 ноября президент Владимир Путин провел в Сочи серию «оборонных» совещаний.

По словам Сергея Шойгу, в ходе встреч в были рассмотрены меры по адекватному реагированию на изменения обстановки вблизи российских границ. Большое внимание было уделено совершенствованию системы воздушно-космической обороны страны. Глава государства особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в Вооруженные силы систем С-350, С-500, С-550.

— То, что обозначение новой зенитной ракетной системы С-550 было рассекречено лично министром обороны Сергеем Шойгу меньше чем за неделю до противоспутниковых испытаний — вряд ли случайность , — считает военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Скорее всего, именно такое официальное обозначение получит система, разрабатываемая в рамках ОКР «Нудоль». Она войдет в семейство С-500, как сейчас есть одновременно несколько вариантов зенитных С-300 и С-400.

Звёздный воин Фото: Минобороны РФ

По мнению эксперта, для уничтожения спутников нужны ракеты с гораздо большими габаритами, чем для ближнего перехвата за пределами земной атмосферы . Это не позволит использовать для систем С-500 и С-550 одну и ту же пусковую установку. Но можно ожидать серьезную унификацию между ними по радарам и машинам управления.

Испытания 15 ноября показали, что система «Нудоль» находится в высокой степени готовности , отметил Дмитрий Корнев.

— В этот раз стрельба велась по натурной мишени, то есть по цели, максимально близкой к реальной, — объяснил от. — Всё было рассчитано, продумано и прошло так, как планировалось. И наше Минобороны, и зарубежные средства наблюдения подтвердили, что спутник-мишень поражен и распался на множество обломков.