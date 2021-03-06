Дотянулась до космоса: завершается создание системы разведки «Лиана»

Близится к завершению создание на орбите системы морской разведки и целеуказания «Лиана». Уникальные спутники смогут за тысячи километров обнаруживать корабли противника в любом уголке Мирового океана и безошибочно наводить на них крылатые «Калибры», а также гиперзвуковые «Кинжалы» и «Цирконы». Каковы перспективы системы, разработка которой началась еще в 1993 году, разбирался военный эксперт Антон Лавров.

Финал долгостроя

В нынешнем году планируется завершить развертывание космической системы разведки и целеуказания «Лиана», а также нескольких дополнительных ее элементов, рассказали «Известиям» источники в Минобороны.

В прошлом году глава ведомства Сергей Шойгу сообщил о скором окончании создания одного из ключевых компонентов «Лианы» — космического аппарата «Пион-НКС» с активным радиолокатором . Уже четыре года тема завершения постройки и испытаний этого спутника обсуждается на совещаниях высшего командного состава. Ранее Сергей Шойгу даже подчеркнул, что это задача государственного масштаба. Тем не менее график создания аппарата несколько раз пришлось корректировать.

Дотянулась до космоса Макет космического аппарата «Пион-НКС» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Сейчас на орбите развернут лишь один из двух компонентов «Лианы» — пять спутников пассивной радиотехнической разведки «Лотос-С1». Но полностью функции системы можно будет реализовать только после пополнения ее активными аппаратами «Пион-НКС». Именно они могут видеть морские и наземные цели днем и ночью в любую погоду и выдавать целеуказание для их уничтожения высокоточным оружием.

В этом году можно ждать запуска первого спутника «Пион-НКС». Он уже проходит наземные испытания.

Создание предшественницы «Лианы» — системы разведки и целеуказания «Легенда» — стало одним из наивысших достижений советской космической программы. Уникальная, но дорогостоящая спутниковая группировка позволяла держать под контролем все океаны и моря и выдавать при необходимости данные для стрельбы на дальнобойные ракеты кораблей и подводных лодок.

Новая российская группировка должна не просто возродить «Легенду», но и вывести ее на качественно новый уровень, повысив все характеристики.

«Легенда» космоса

Сразу же после запуска первых космических спутников стало понятно, что их можно использовать для слежения за перемещениями боевых кораблей в Мировом океане. С орбиты они могли держать под контролем огромные пространства, недоступные наземным радиолокаторам и самолетам-разведчикам. Но для создания эффективной системы, способной заменить разведывательную авиацию, потребовалось два десятилетия. Официально «Легенду» приняли на вооружение в 1978 году.

Первая космическая система морской разведки и целеуказания состояла из двух типов аппаратов. На УС-А устанавливались мощные радары. Чтобы обеспечить их энергией, пришлось оснастить спутник ядерным реактором. Это вызвало международный скандал в январе 1978 года, когда при аварийном сходе с орбиты один из разведчиков загрязнил радиацией огромную территорию в Канаде. СССР тогда пришлось заплатить многомиллионную компенсацию стране — члену НАТО.

Инцидент остался самым серьезным, но не единственным. Из-за малого срока жизни приходилось запускать несколько УС-А в год. Далеко не все из четырех десятков аппаратов удалось вывести на орбиту или захоронить штатно. Но российский «Пион-НКС» не использует ядерный реактор и не вызовет опасений загрязнения Земли и космоса.

Дотянулась до космоса Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Второй тип спутников УС-П занимался пассивным радиотехническим обнаружением. Они прослушивали радиоэфир над океанами на частотах, использовавшихся для связи иностранными флотами , засекали и пеленговали радиоизлучение корабельных и авиационных радаров и морского вооружения. Это позволяло наблюдать за местоположением и перемещением эскадр потенциального противника.

По данным разработчиков, «Легенда» прекрасно показала себя во время Фолклендской войны 1982 года, обеспечивая советское командование, корабли и подводные лодки информацией о маневрах флота Великобритании. Наличие у СССР космической системы, способной в реальном времени выдавать целеуказание крылатым ракетам, вызывало серьезнейшую тревогу у руководства США. Президент Рональд Рейган называл ее в числе главных причин запуска программы создания американских противоспутниковых систем в 1980-е годы.

Служба «Легенды» окончательно прекратилась в начале 2000-х, когда завершились запуски поддерживающих группировку спутников радиотехнической разведки. Аппараты с активной радиолокацией, без которых целеуказание для крылатых ракет было невозможно, перестали производить и запускать еще раньше — в начале 1990-х.

Оплести «Лианой»

Минобороны заказало разработку новой советской «Легенды» в 1993 году. Опытно-конструкторская работа (ОКР) получила обозначение «Лиана». Как и предшественница, она должна была иметь два типа спутников: активной радиолокационной и пассивной радиотехнической разведки.

Из-за нехватки финансирования, многократных пересмотров технических требований и разногласий между компаниями-разработчиками ОКР затянулась. Планировалось, что первые аппараты начнут работать на орбите уже в начале 2000-х. Но первый прототип нового спутника пассивной радиотехнической разведки 14Ф138 «Лотос-С» вывели на орбиту лишь в 2009-м. Далеко не вся аппаратура в нем функционировала гладко с самого начала. В 2014–2018 годах орбитальную группировку пополнили три модернизированных «Лотос-С1», которые получили новый индекс 14Ф145.

По данным зарубежных систем слежения за космическим пространством, выведенный месяц назад с космодрома Плесецк военный спутник также относится к группировке «Лотос-С1». С ним компонента радиотехнической разведки «Лиана» достигла численности в пять единиц. Столько одновременно на орбите не было даже в период расцвета советской «Легенды».

Дотянулась до космоса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Лотосы» теперь могут отслеживать как морские, так и наземные радиоисточники. Это позволило возложить на них обязанности не только аппаратов УА-П, но и производившихся на территории Украины разведывательных спутников серии «Целина-2».

Аппараты пассивной радиоразведки могут пропустить корабли и эскадры, скрытно двигающиеся в режиме полного радиомолчания. Флот США неоднократно отрабатывал подобные скрытные переброски авианосных ударных групп.

Более сложные и дорогие «Пион-НКС» с радиолокаторами обмануть таким образом невозможно. Современные радары прекрасно видят небольшие корабли на фоне воды даже из космоса и определяют координаты радиоконтрастных объектов с точностью до метра. Именно эти спутники должны выдавать целеуказание уже новому поколению отечественных противокорабельных ракет, среди которых новые «Кинжалы» и гиперзвуковые «Цирконы».