Отступить как правило: ВФУ покидают свои позиции в Донбассе

В российском Минобороны 12 августа рассказали о серьезных потерях, которые понесли несколько бригад ВФУ в боях с союзными силами. Только 14-я механизированная бригада недосчиталась более двух тысяч человек. Потери 56-й мотопехотной бригады ВФУ превысили 70% личного состава. Из-за огневого воздействия Вооруженных сил РФ покинул позиции и бежал в тыл один из ее батальонов. Эксперты отмечают, что ВФУ сейчас бросают в бой только что мобилизованных людей, не считаясь с потерями. Таким образом они хотят выиграть время, чтобы получить обученных за границей резервистов, но даже после их появления боеспособность ВФУ будет только ухудшаться.

Инструкторы для выживания

Вооруженные силы России 12 августа продолжили наступление в Донбассе и нанесли ряд ударов по боевым частям и военной инфраструктуре Украины, в результате которых противник несет значительные потери.

— В районе Соледара потери 14-й механизированной бригады ВФУ составили более 2 тыс. человек. Остатки личного состава бригады выведены украинским командованием в тыловые районы , — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В результате высокоточных ударов ВКС России в районе Опытного и Невельского (ДНР) потери 56-й мотопехотной бригады ВФУ превысили 70 процентов личного состава от списочной численности. А 23-й батальон бригады в полном составе самовольно оставил боевые позиции и ретировался в тыл.

Высокоточным ударом ВКС России по пункту временной дислокации 28-й механизированной бригады в Николаевской области уничтожено до 100 боевиков и девять единиц военной техники.

Отступить как правило Фото: РИА Новости/Валентин Капустин

В результате сосредоточенных огневых ударов по боевым позициям 3-го батальона 66-й механизированной бригады потери в живой силе составили более половины личного состава .

Кроме того, в результате поражения в районе Зайцево (ДНР) опорного пункта 58-й мотопехотной бригады уничтожено до 40 националистов и пять единиц автомобильной техники.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено пять пунктов управления, в том числе 4-й танковой бригады, 103-й бригады теробороны, склад горючего, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64 и 157 районов сосредоточения войск, рассказали в Минобороны РФ.

Пополнение потерь вооруженных формирований Украины идет сейчас в режиме нон-стоп, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Киевский режим пошел старым, проверенным и хорошо отработанным путем ведения боевых действий, — считает он. — Потери они компенсируют массовой мобилизацией. Украинцев массово, толком не обучая, заряжают в «мясорубку». Дальше начинает действовать принцип «в бою обретешь ты право свое». Из 100 человек останется 10, но это уже будут хорошие солдаты. Такова логика обучения украинских частей. Она, конечно же, изначально предусматривает большие потери, но с ними киевские власти не считаются.

По словам эксперта, 35-миллионная Украина таким образом может поставить под ружье не меньше 2 млн человек.

— Параллельно идет другой процесс, — напомнил Владислав Шурыгин. — С каждым месяцем все больше стран берется обучать украинцев. Мы знаем, что этим уже занимаются Великобритания и Польша, к этому процессу подключаются финны. Скорее всего, найдутся и другие страны, желающие в этом поучаствовать. Нам надо понимать, что через месяц-полтора Украина начнет получать две-три тысячи обученных человек в месяц.

Отступить как правило1 Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Даже несмотря на это, боеспособность ВФУ будет «медленно сползать» , но говорить о том, что Украина скоро провалится в военном отношении, неправильно , отметил собеседник «Известий».

— Ухудшение качества ее войск будет происходить в первую очередь из-за отсутствия необходимого количества военной техники и вооружения, — считает эксперт.

По его словам, сопротивляемость страны будет зависеть от того, насколько Вооруженные силы РФ позволят им воплотить в жизнь свою концепцию ведения боевых действий.

— Нам надо усилить давление и в ближайшие три месяца освободить Краматорск, Славянск, Константиновку, не дожидаясь обученных западными инструкторами солдат, — считает Владислав Шурыгин. — Топтаться на одном месте нельзя, только тогда ВФУ посыпятся.

Также 12 августа в российском военном ведомстве сообщило, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град», два артиллерийских взвода орудий «Акация» и четыре взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях.

Российские ПВО за сутки уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и четыре снаряда РСЗО «Ольха».

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 267 самолетов, 146 вертолетов, 1732 беспилотных летательных аппарата, 365 зенитных ракетных комплексов, 4293 танка и других боевых бронированных машин, 797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3290 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4844 единицы специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Заминированные мосты

12 августа из порта Южный вышел сухогруза «Звезда Лаура» (Маршалловы острова, груз — 60 150 т кукурузы), из порта Черноморск — сухогруз «Сормовский 121» (Белиз, 3 050 т пшеницы).

Всего с 1 августа из украинских портов 14 судов вывезли 438 331 тонну продовольствия, заявил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, ВФУ продолжают использовать гражданскую инфраструктуру в военных целях.

Так, в Николаеве, в жилом многоквартирном доме на улице Прибугская, подразделениями ВФУ и территориальной обороны развернут опорный пункт, на прилегающей территории размещено большое количество бронетехники . Под предлогом обеспечения безопасности националисты запретили мирным жителям покидать свои дома.

В Харькове на верхних и нижних этажах жилых домов на улице Чернышевского дислоцированы подразделения ВФУ и нацбата «Кракен» , оборудованы склады вооружения и артиллерийских боеприпасов, на крышах — огневые позиции ПЗРК.

В Павлограде Днепропетровской области на территории церкви на улице Днепропетровская националисты разместили огневые позиции тяжелой артиллерии и РСЗО.

С территории школы-интерната № 32 в Константиновке (ДНР) подразделения ВФУ систематически обстреливают из артиллерии и РСЗО позиции российских Вооруженных сил , провоцируя ответный огонь.

Также Михаил Мизинцев сообщил, что вблизи населенных пунктов Зеленый Гай и Миролюбовка Днепропетровской области ВФУ заминировали автомобильные мосты через реку Средняя Терса. Их собираются взорвать, обвинив российские Вооруженные силы в уничтожении транспортной инфраструктуры.

Отступить как правило2 Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Освобождая города

В оборонном ведомстве 12 августа рассказали о солдатах и офицерах Вооруженных сил РФ и 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

Перед батальоном младшего сержанта Георгия Беломыцева стояла задача занять оборону и не допустить прорыва украинских националистов к населенному пункту. Батальон на протяжении 20 дней отражал вражеские атаки. Подразделение ВФУ, в очередной раз пытаясь прорвать оборону, решила обойти с фланга. Георгий, мгновенно оценив ситуацию, сменил позицию и прицельным огнем поразил противника. Выживший боевик сдался в плен и был доставлен Беломыцевым на пункт управления батальона, где в ходе допроса выдал расположение своих основных сил.

Благодаря смелости и решительности Георгия Беломыцева все попытки националистов восстановить контроль над населенным пунктом были пресечены, отметили в Минобороны.

В составе батальонно-тактической группы рядовой Тамерлан Цопанов участвовал в освобождении одного из стратегически важных городов. На подступах к нему российских солдат и офицеров встретили массированным огнем с применением артиллерии и минометов. Несмотря на это, группа, в которой был Тамерлан, одной из первых вошла в город, передвигаясь под прикрытием боевой машины пехоты.

Во время боя рядом с солдатом разорвался снаряд. Тамерлан получил тяжелое ранение ноги, однако, самостоятельно оказав себе первую медицинскую помощь, продолжил вести прицельный огонь по противнику.

Отступить как правило3 Фото: РИА Новости

— Мужественные и самоотверженные действия рядового Тамерлана Цопанова способствовали продвижению батальонно-тактической группы вглубь обороны врага, — отметили в Минобороны РФ.

Заряжающий орудия гаубичного дивизиона 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР рядовой Кирилл Шавлак пришел служить после начала специальной военной операции. Ровно через две недели после того, как ему исполнилось 18 лет, он подписал контракт и стал артиллеристом.

В качестве заряжающего гаубицы «Мста-Б», военнослужащий принимал участие в штурме укрепрайонов ВФУ, освобождал от врага населенные пункты ЛНР. Несмотря на молодость Кирилла, командование дивизиона отмечает его смелость, целеустремлённость, исполнительность и инициативу.

Кирилл Шавлак уверен, что после победы в освобожденные республики наконец придёт долгожданный мир, о котором мечтает каждый житель Донбасса.