«Стороны подошли к финалу: либо провальному, либо успешному»

Судьба иранской ядерной сделки прояснится уже в начале следующей недели , текст согласован практически полностью. Об этом в интервью «Известиям» заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов . Он уточнил: предполагается, что стороны вернутся к первоначальному варианту плана, но с небольшими модификациями по срокам. Иран, в соответствии с соглашением, приведет свою ядерную программу к прежнему состоянию. А после снятия ограничений — сможет нарастить поставки нефти , но только со следующего года, и эта прибавка существенного влияния на мировой рынок не окажет , подчеркнул постпред. Он также отметил: РФ рассчитывает на скорый визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, он может состояться уже в конце августа. Однако Россия и Украина в настоящий момент не ведут переговоры по безопасности на атомных станциях , пояснил дипломат.

«Текст согласован практически полностью»

— 8 августа делегации стран — участниц переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе вернулись в свои столицы для дальнейших консультаций по проекту финального текста документа о восстановлении ядерной сделки. То есть можно уже с уверенностью говорить, что СВПД будет восстановлен в ближайшее время? На каких условиях?

— Стороны, похоже, подошли к финалу: либо провальному, либо успешному. И длительных переговоров в обозримом будущем, по всей видимости, не будет . Всё зависит от того, согласятся ли все государства, участвующие в переговорах, включая прежде всего Иран, с тем вариантом пакетного решения, который был распространен 8 августа. На этот счет, я думаю, сегодня никто вам не ответит, включая иранцев, потому что этот вопрос всё еще является предметом рассмотрения в Тегеране.

Есть еще вариант, что иранцы предложат какие-то поправки к тексту, который ЕС и западные участники считают финальны м. Кстати, это уже то ли третий, то ли четвертый финальный текст, который я помню, начиная с марта.

Стороны подошли к финалу Электростанция на юге Ирана Фото: Getty Images/Lukas Bischoff

То есть ситуация непонятная. Мы будем иметь лучшее представление о том, где мы находимся, на следующей неделе, может быть, даже в самом начале следующей недели. А пока вопрос остается открытым.

Но, в принципе, можно считать, что текст согласован практически полностью . У иранской стороны возникали отдельные вопросы в отношении буквально нескольких слов, нескольких строчек. Всё остальное считается согласованным.

Но, как всегда, дьявол в деталях, и последние несколько строчек теоретически — мы это уже проходили в ходе венских переговоров — могут стать камнем преткновения . Надеюсь, что этого не произойдет. Текст [соглашения] неплохой, представляет собой очень разумный компромисс. Это тот вариант, когда все в принципе довольны и при этом все испытывают определенную неудовлетворенность по поводу отдельных положений проекта. Но это значит, что пакет хороший, взвешенный, так и должно быть в ходе многосторонних переговоров.

«Существенного влияния на мировой рынок нефти это не окажет»

— За четыре года с момента выхода США из ядерной сделки Иран успел существенно нарастить свою ядерную программу. Дал ли Тегеран гарантии, что в случае восстановления СВПД он готов свернуть наработки в ядерной сфере? Известно ли, что он будет делать с излишками обогащенного урана?

— Конечно, в этом есть весь смысл — вернуться к параметрам первоначальной сделки. Что касается как санкций, так и ядерной программы Ирана — она должна вернуться в изначальное состояние, как это предусматривалось в 2015 году .

Какие-то модификации небольшие, новые договоренности будут, но они связаны с тем, что прошло энное количество лет. Благодаря политике максимального давления [президент США Дональд] Трамп придал мощное ускорение развитию иранской ядерной программы. Иранцы даже не ожидали, наверное, такого прогресса, или, во всяком случае, внешние наблюдатели. Всё это нужно возвращать в прежнее русло, и это будет сделано в случае заключения сделки. В сделке всё прописано по этапам: кто и что делает. Да, ядерная программа вернется к прежнему состоянию .

Стороны подошли к финалу Общий вид Бушерской АЭС Фото: Global Look Press/Ahmad Halabisaz

— Некоторые СМИ сообщили, что РФ может быть не заинтересована в восстановлении ядерной сделки, так как снятие санкций с Тегерана выведет на мировые рынки большое количество иранской нефти. Так ли это на самом деле?

— Мы поддерживаем заключение сделки, считаем ее полезной. Почему считаем полезной? Потому что есть два основных аспекта, связанных с этими переговорами. Эти переговоры должны укрепить режим ядерного нераспространения, отцы-основатели которого — Россия вместе с США и отчасти Великобританией.

Ядерная программа Ирана будет поставлена под надежный международный контроль, будет проводиться в определенных рамках в течение определенного времени — всё это полезно с точки зрения нераспространения . Объективно это способствует — должно способствовать — снижению напряженности в регионе Персидского залива. Должно, но это не произойдет автоматически.

Одновременно это снятие санкций. Россия не любит нелегитимные экстерриториальные санкции. Мы считаем это безобразием и противоправными действиями. Сочувствуем народу Ирана, который оказался в течение столь долгих лет под санкциями.

Где какой-то негатив для нас? Я не знаю. То, что Иран сможет продавать свою нефть? Во-первых, он и сейчас ее продает, несмотря на американские санкции. И, я думаю, что прибавка — причем не сразу, а в следующем году — будет составлять объем, который существенного влияния на мировой рынок нефти не окажет .

Справка «Известий» СВПД был заключен в 2015 году между Ираном с одной стороны и США, РФ, КНР и тремя европейскими участницами — Францией, ФРГ и Великобританией — с другой. Американский экс-президент Дональд Трамп вывел США из соглашения в одностороннем порядке в 2018 году. С тех пор Иран начал пошаговое возвращение своей ядерной программы и ежегодно наращивает уровень обогащения урана.

«Миссия МАГАТЭ должна развеять спекуляции вокруг АЭС»

— Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах Запорожской АЭС. Ситуация существенно обострилась 5–6 августа. В последние дни Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) неоднократно поднимало вопрос о посещении станции. Какие есть препятствия для этого?

— В первый раз гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси поставил вопрос визита на ЗАЭС, насколько я помню, 4 марта — сразу после того, как первый раз произошел инцидент. Тогда группа украинских диверсантов напала на российский патруль, завязалась перестрелка и начались пожары в учебно-тренировочном корпусе, который находится на расстоянии от станции, за пределами ее периметра. Но украинская сторона и западные СМИ немедленно это интерпретировали как то, что Россия обстреляла Запорожскую АЭС.

К сожалению, СМИ работают таким образом, что если утка запускается, а спустя сутки выясняется истинное положение дел, это уже мало кого интересует — в головах у публики откладывается, что Россия совершила чуть ли не преступление в отношении АЭС.

Вопрос визита миссии висел в воздухе , к нему постоянно возвращались. Фактически весь май и половину июня мы занимались подготовкой этой миссии. Выяснилось, что нужно решить огромное количество вопросов серьезных, в основном логистических — как доехать до этой станции, с учетом того, что в тех районах идут военные действия . И мы все эти вопросы с секретариатом МАГАТЭ решали.

Стороны подошли к финалу Военнослужащий ВС РФ и международная пресса на территории Запорожской АЭС в Энергодаре Фото: РИА Новости

В самый последний момент департамент безопасности Секретариата ООН, который не является руководящим органом для МАГАТЭ, но в системе ООН имеет власть запрещать или санкционировать поездки в неспокойные районы, исключительно по соображениям безопасности этот департамент — хотя, наверное, не только он — заблокировал поездку . МАГАТЭ нарушать действующие правила не стала. В результате миссия была сорвана без объяснения причин. Во всяком случае, без убедительных объяснений того, почему зеленый свет не был дан.

Теперь все видят, что в такой миссии действительно есть необходимость. Но ее надо уже заново готовить, опираясь на те наработки, которые были сделаны в первой половине июня. Здесь далеко не всё зависит от нас.

Но, во-первых, мы надеемся, что секретариат ООН больше не будет чинить препятствий . Вроде бы, генсек делает позитивные заявления о том, что нужна миссия. Непонятно, почему этого нельзя было сделать раньше.

Есть еще украинская сторона, от которой в какой-то степени тоже может зависеть проведение миссии. Я не помню ни одного случая, чтобы они публично приветствовали такую миссию. Такое впечатление, что они ей не очень рады . Хотя, может быть я ошибаюсь. Надеюсь, что ошибаюсь. Но жизнь покажет.

В принципе, эта миссия действительно должна, с одной стороны, развеять некоторые спекуляции и дезинформацию, которая окружает АЭС и происходящее на ней . И одновременно сотрудники МАГАТЭ осуществят необходимые мероприятия в части гарантий агентства ядерной безопасности и определения возможных потребностей в дополнительном оборудовании. Я думаю, что после такой миссии спекулировать, распускать, распространять утки информационные станет несколько сложнее .

— Известны ли сроки, когда эта миссия МАГАТЭ туда прибудет? Как Россия смотрит на то, чтобы наблюдатели от агентства находились на этих станциях постоянно?

— В отношении сроков ясности нет. Из моих контактов с гендиректором Гросси и из его публичных заявлений следует, что он хотел бы провести такую миссию как можно скорее. Особенно в свете бомбардировок, артиллерийских обстрелов.

Когда это можно сделать? На этот вопрос точного ответа никто не даст, включая и самого Гросси. Думаю, он обозначит какой-то ориентир. Может быть, в самом конце августа – начале сентября.

Стороны подошли к финалу Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре Фото: РИА Новости

Нужно урегулировать все вопросы. Главное нужно, чтобы в этот раз никто не препятствовал этой миссии, о чем МИД заявил фактически прямо.

В отношении нахождения экспертов МАГАТЭ на украинских ядерных объектах, такой вопрос не обсуждался . В принципе, это не соответствует практике агентства. Обычно они приезжают с инспекционными визитами через определенные интервалы времени.

— Вообще, между Россией и Украиной идут какие-либо переговоры по ядерной безопасности на атомных электростанциях? Может быть, будет какое-то соглашение с Украиной в этой сфере?

— Мне о таких переговорах ничего не известно. Вряд ли они ведутся. Что-то не слышал, чтобы украинская сторона об этом просила. Она и по вопросам мирного урегулирования не готова разговаривать. А вообще кто-то из наших классиков написал: не нужно бороться за чистоту, нужно просто убирать улицы. В данном случае украинцы должны просто перестать стрелять по ядерным объектам . И проблема будет в основном урегулирована. Ради этого мы и инициировали заседание Совета Безопасности.