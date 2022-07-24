Истина в зерне: кто обеспечит сопровождение украинских судов в Черном море

Сопровождением судов с украинским зерном в Черном море будут заниматься Россия, Турция и еще один участник, которого определят позднее. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил по итогам переговоров с руководством страны в Каире. По его словам, недавнее соглашение, подписанное в Стамбуле, это не только гарантия вывоза украинского зерна, но и ослабление санкций для экспорта российского продовольствия. При этом он отметил: у России «нет предубеждений в том, чтобы возобновить переговоры с Киевом по более широкому кругу вопросов». Однако их возрождение зависит не от Москвы, подчеркнул министр. Украинский народ, отметил он, заслуживает гораздо лучшего, но сейчас история Украины «рушится на глазах».

Арабское урегулирование

Египет — самая многонаселенная арабская республика (103 млн) и крупнейший торговый партнер РФ в Африке — стал первой остановкой в «южном турне» российского министра. Далее Сергей Лавров планирует посетить Республику Конго, Уганду и Эфиопию.

Глава внешнеполитического ведомства РФ прибыл в Каир 23 июля, в исторический для Египта день — 70-ю годовщину революции 1952 года, положившую конец британскому колониальному правлению и монархии. С тех пор День революции — главный национальный праздник.

Однако вместо фотографий ключевого вершителя революции 1952 года, руководителя «Свободных офицеров» Гамаля Абделя Насера, на основной трассе из аэропорта в центр Каира можно было заметить портреты нынешнего президента Абделя Фаттаха ас-Сиси с подписью: «8 лет правления». Согласно принятым на референдуме в 2019 году конституционным поправкам, египетский лидер имеет право на еще два президентских срока. То есть, он сможет оставаться на своем посту до 2030-го.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эльнар Байназаров Описание картинки

На встрече с главой МИД РФ Абдель Фаттах ас-Сиси заявил: Каир поддерживает мирное разрешение ситуации вокруг Украины и призывает стороны к дипломатическому урегулированию. Стоит отметить, что на мартовском голосовании на Генассамблее ООН Египет проголосовал за резолюцию, осуждающую действия России на Украине. Однако к санкциям ЕС и США североафриканская страна не присоединилась.

К слову, эта республика входит в контактную группу Лиги арабских государств (ЛАГ) по украинскому кризису. 4 апреля министр иностранных дел Египта Самех Шукри, его коллеги из Алжира, Иордании, Ирака, Судана, а также генсек ЛАГ побывали в Москве, где египетский министр заявил, что пятерка лиги готова выступать посредниками на переговорах между Россией и Украиной. Тогда делегация ЛАГ сразу после Москвы направилась в Варшаву, где встретилась с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Однако посредником между Москвой и Киевом контактной группе стать все же не удалось: переговорный процесс, возглавляемый советниками президентов РФ и Украины, был фактически заморожен.

На совместной пресс-конференции с Самехом Шукри глава МИД РФ сказал, что «у России нет предубеждений в том, чтобы возобновить переговоры с Киевом по более широкому кругу вопросов, но это зависит не от нас». Министр Шукри, в свою очередь, отметил: Египет понимает происходящее на Украине и выступает за скорейшее урегулирование с учетом интересов всех сторон.

Истина в зерне Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Самех Шукри Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Украина стала одной из главных тем обсуждения и на встрече Сергея Лаврова с еще одним членом контактной группы — генсеком ЛАГ Ахмедом Абу аль-Гейтом. Штаб-квартира лиги находится в одном квартале со зданием МИД Египта, но так было не всегда. в 1979 году после того, как Каир признал Израиль, египтян исключили из ЛАГ, а штаб-квартиру перенесли в Тунис. Однако с 1991-го Египет вернули в лигу, и главное здание организации снова оказалось на берегу Нила.

В этот же день на встрече Сергея Лаврова с постоянными представителями стран-членов ЛАГ речь снова зашла о ситуации на Украине. По словам Сергея Лаврова, Москва обязательно поможет украинскому народу избавиться от антинародного режима.

— Нам жаль украинский народ, который заслуживает гораздо лучшего. Нам жаль украинскую историю, которые рушится у нас на глазах, и нам жаль тех, которые поддались государственной пропаганде киевского режима и тех, кто его поддерживает, нацеленной на то, чтобы Украина стала вечным врагом России, — сказал он.

«Кризис начался не в феврале»

Одной из главных тем на переговорах министров иностранных дел стали поставки зерна. Египет остается крупнейшим в мире импортером зерновых, 80% своего импорта он покрывал за счет поставок из Черноморского региона.

Истина в зерне Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

Россия, несмотря на санкции и сложности с фрахтом судов, считается крупнейшим в мире экспортером пшеницы — в июне-июле РФ поставила на рынок рекордные 42,6 млн т зерна. По итогам минувшего сельхозгода (июль 2021 - июнь 2022 года) Египет входит в тройку крупнейших покупателей российской пшеницы: на него, согласно данным компании «ПроЗерно», приходится 4,9 млн т поставок.

Российские экспортеры зерна подтверждают приверженность договоренностям по поставкам Каиру, заверил Сергей Лавров. При этом он отметил, что «продовольственный кризис начался не вчера и не в феврале этого года».

— Он начался с пандемии, и начался он с достаточно серьезных ошибок, которые западные страны сделали в контексте продовольственной и энергетической ситуации. Я имею в виду выпуск необеспеченных денег, триллионов долларов. Также не просчитанный поспешный переход на зеленую энергетику. А также нелегитимные санкции, — пояснил он.

Сейчас острую фазу кризиса можно урегулировать, но для этого Запад должен снять свои санкции в отношении экспорта продовольствия и удобрений из РФ, добавил министр. По его словам, из-за западных ограничений суда из России не могут заходить в иностранные порты, крупнейшие страховщики отказываются обслуживать их из-за санкционных рисков. Все это создает серьезные препятствия для экспорта российского продовольствия и удобрений.

Пакетное предложение

22 июля РФ, Украина, Турция и ООН заключили соглашение о разблокировке черноморских портов и вывозе зерновых. Оно позволит вывести на мировые рынки свыше 25 млн т пшеницы. По словам Сергея Лаврова, обеспечивать сопровождение судов с украинским зерном вместе с РФ и Турцией будет третья сторона, которую определят позднее.

Истина в зерне Глава МИД РФ Сергей Лавров выступает на встречи с постпредами стран-членов Лиги арабских государств Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

— В Стамбуле нам удалось достичь договоренности: Украина занимается разминированием, выпускает корабли в открытое море, Россия, Турция и еще один участник, который будет определен, сопровождает судно до Босфора, — сообщил Сергей Лавров.

Находясь в Египте, глава МИД РФ также уточнил, что Москва настояла на том, чтобы вопросы вывоза украинского зерна и экспорта российского продовольствия решались в одном пакете. Хотя, заметил министр, некоторые страны Запада и представители ООН предлагали рассматривать эти два вопроса отдельно, сосредоточившись, в первую очередь, на разблокировке портов Украины.

Сергей Лавров напомнил: РФ на протяжении двух месяцев предоставляла гуманитарные коридоры для выхода судов из украинских портов. Тем не менее, по словам министра, около 70 иностранных кораблей до сих пор заблокированы в портах Украины — в том числе одно, везущее продовольствие в Египет.

Решать вопрос с санкциями, препятствующими осуществлению операций с российским зерном, будет лично генсек ООН Антониу Гутерриш, уточнил глава МИД РФ.

В Египте, где 32,5% населения страны живет за чертой бедности, цена хлеба напрямую определяет социальную стабильность. Свыше 70 млн человек из 103 млн населения страны полагаются на субсидированный хлеб. По информации египетского Минсельхоза, запасов пшеницы (3,9 млн тонн) хватит лишь на 6 месяцев.

Истина в зерне Фото: ТАСС/EPA/KHALED ELFIQI

В июне Главное управление по поставкам товаров Египта (GASC) закупило 815 тыс. т пшеницы. Это, по данным GASC, крупнейшее разовое приобретение страны за последние 10 лет. В портфель вошли 350 тыс. т зерна из Франции, 240 тыс. из Румынии и 50 тыс. из Болгарии.

Кроме диверсификации закупок Египет ищет и другие способы борьбы с продовольственным кризисом — в мае Каир повысил процент извлечения муки из пшеницы с 82% до 87,5%. Это должно сэкономить стране до 500 тыс. т зерна в этом году. Еще одна идея местного Минсельхоза для экономии — добавление в пшеничную муку картофельного крахмала.

На пресс-конференции Сергей Лавров и его египетский коллега не стали комментировать ракетный удар по порту Одессы. Факт удара 24 июля подтвердили в российском Минобороны, уточнив, что он был нанесен по инфраструктуре ВМС Украины. После этой атаки президент Украины Владимир Зеленский поставил под сомнение будущее соглашения по зерну. Но, несмотря на это заявление, 24 июля Киев, как пишет Reuters, продолжил попытки возобновить экспорт зерна из Одессы и других черноморских портов.