Точка спора: ВФУ оставляют позиции на Артемовском направлении

ВС России совместно с подразделениями Народной милиции прорвали украинскую оборону рядом с Артомовском в ДНР. Только 72-я мотопехотная бригада ВФУ в этом районе потеряла более 50 человек и шесть единиц военной техники. На оставленных недалеко от города украинских позициях были обнаружены противотанковые мины французского производства EMP F2, запрещенные международным законодательством, сообщили в Минобороны РФ. Эксперты отмечают, что, освободив Артемовск, союзные силы разрежут донбасскую группировку противника на две части и для ВФУ это будет серьезным поражением. В этот же день, 16 августа, в результате диверсии пострадал военный склад недалеко от крымского города Джанкой.

Зайти в тыл

В Минобороны России сообщили подробности наступления на Артемовском направлении. В частности, в результате сосредоточенного огневого удара по позициям 72-й мотопехотной бригады в районе города было уничтожено более 50 националистов, а также шесть единиц военной техники.

— После отступления националистов с занимаемых позиций в районе Артемовска, военнослужащими союзных сил вскрыты факты прямого нарушения киевским режимом и его западными спонсорами требований Женевской конвенции , — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, 14 августа южнее города на позициях, оставленных подразделениями 72-й механизированной бригады ВФУ, российскими военнослужащими обнаружено более 50 противотанковых мин французского производства EMP F2.

— Данные мины после установки в боевое положение невозможно извлечь или обезвредить. Их применение — прямое нарушение требований второго Протокола «О запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств», являющегося частью Женевской Конвенции о запрещении или ограничении применения оружия неизбирательного действия, принятой в Нью-Йорке 10 октября 1980 года, — сообщил Игорь Конашенков.

Точка спора Фото: Министерство обороны РФ

Артемовск — ключевая точка обороны для вооруженных формирований Украины в Донбассе, считает военный эксперт Алексей Леонков.

— Союзные силы, взяв Артемовск, разрежут группировку противника пополам, — сказал он «Известиям». — От этого города можно будет зайти в тыл Авдеевской группировке или, продвигаясь на северо-запад, выйти к Краматорску и Славянску. Рельеф местности позволяет отсюда эффективно атаковать Краматорск и Славянск . Штурмовать их с севера проблематично — тогда украинские формирования будут находиться на господствующей высоте, а нашим подразделения постоянно придется идти в гору.

После освобождения Артемовска Авдеевская группировка ВФУ потеряет практически все пути, по которым идет снабжение, отметил эксперт.

— Союзные войска могут выйти на оперативный простор, — отметил Алексей Леонков. — Там, что важно, гуляют украинские блуждающие артиллерийские батареи и РСЗО, которые постоянно обстреливают Донецкую городскую агломерацию.

Удары по штабам

Вооруженные силы России 16 августа также нанесли несколько мощных ударов по объектам военной инфраструктуры Украины.

— Высокоточным оружием ВКС России в районе населенного пункта Андреевка Херсонской области поражен командно-наблюдательный пункт 3-го батальона 46-й аэромобильной бригады, а также пункт временной дислокации данной бригады в районе населенного пункта Лозово е. Уничтожено свыше 20 и ранено до 30 националистов, — уточнил Игорь Конашенков.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено семь пунктов управления, в том числе 14-й механизированной бригады, радиолокационная станция обнаружения и наведения целей ПВО, склад боеприпасов и 182 района сосредоточения войск.

Точка спора Фото: Министерство обороны РФ

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено два взвода реактивных систем залпового огня «Град», три артиллерийских взвода орудий «Гиацинт-Б» и пять взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях.

Российские ПВО за сутки перехватили два беспилотных летательных аппарата и три реактивных снаряда систем залпового огня.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1743 беспилотных летательных аппарата, 365 зенитных ракетных комплексов, 4328 танков и других боевых бронированных машин, 799 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3307 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4902 единицы специальной военной автомобильной техники, — перечислил генерал-лейтенант.

Взрывы под Джанкоем

В Джанкойском районе Крыма из-за диверсии пострадал склад военного назначения, сообщили в Минобороны России. По данным военного ведомства, около 06:15 около Майского произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. После этого произошла детонация хранившихся там боеприпасов.

В результате был нанесен ущерб гражданским объектам, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, жилым домам , отметили в военном ведомстве.

После инцидента в Джанкойском районе глава республики Крым Сергей Аксенов ввел на полуострове режим ЧС регионального характера, а из близлежащих сел Майское и Азовское эвакуировано более 3 тыс. человек. По данным властей Крыма, пострадали два человека, одному потребовалась госпитализация, но его жизни ничего не угрожает.

Предупредить такой теракт в Крыму крайне сложно , считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

Точка спора Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

— Было принято решение не срывать курортный сезон, — напомнил эксперт. — Это важно для экономики региона и для крымчан. Сейчас на полуострове находится больше полумиллиона отдыхающих, а также беженцы из Украины. Понять, кто туда приехал и с какими целями очень сложно — строгого паспортного учета нет. Огромное количество отдыхает дикарями — день здесь, день — там. Бороться с диверсионными группами и украинской агентурой в такой ситуации непросто.

Эксперт напомнил, что большое количество арсеналов находятся недалеко от курортных зон или транспортных артерий.

— Быстро поднять дрон, атаковать объект, а потом уйти, не трудно, — отметил он. — Я считаю, что последние диверсии — это дело рук одной или нескольких диверсионно-разведывательных групп, которые приехали совсем недавно или были полгода в Крыму и ждали отмашку. Тем не менее, охота за ними ведется и делается в этом направлении очень много, неуловимых диверсантов нет.

Больничный режим

Вооруженные формирования Украины продолжают использовать в ДНР гражданские медицинские учреждения в военных целях , заявил начальник Национального центра управления обороной РФ — руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В Александровке в здании больницы сосредоточены ВФУ, а на прилегающей территории размещена бронетехника. При этом эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась.

В Артемовске на территории туберкулезной больницы дислоцированы подразделения ВФУ, развернуты блокпосты и огневые точки. Подходы к зданию заминированы, но местное население об этом не предупреждено.

Точка спора Фото: ТАСС/Точка спора

В Краматорске подразделения ВФУ в городской психиатрической больнице оборудовали казармы и склады вооружения, на территории учреждения разместили артиллерию и РСЗО , из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты.

Также Михаил Мизинцев сообщил, что в Новых Санжарах Полтавской области в медицинском центре на улице Курортная дислоцируются боевики батальона «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ), оборудован склад боеприпасов , а медперсонал и пациентов выгнали из медицинского учреждения.

— Подобные действия преступных украинских властей демонстрируют полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права, — заявил генерал.

Кроме того, Михаил Мизинцев отметил, что в рамках реализации «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины» с 1 августа из украинских портов вышли 16 судов, которые вывезли 453 246 т продовольствия.

Штурм десантников

В российском военном ведомстве рассказали о солдатах и офицерах Вооруженных сил РФ, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

Сержант Артем Булдаков, действуя в одном из городов в составе батальонно-тактичекой группы российских десантников, обнаружил группу боевиков в заброшенном здании. Распределив силы подчиненных, Артем атаковал. Во время скоротечного боя он лично уничтожил до четырех человек. В итоге населенный пункт был освобожден.

Спустя несколько дней, при поддержке артиллерии, авиации и тяжелой техники, ВФУ предприняли попытку вернуть контроль над городом и атаковали. Артем Булдаков огнем из АК-74 уничтожил до шести боевиков, не допустив прорыва националистов на важном участке.

Парашютно-десантная рота рядового Дагира Виноградова штурмовала опорный пункт. Взвод рядового Виноградова после огневой поддержки минометных расчётов предпринял попытку обойти противника с фланга.

Во время атаки рядовой Виноградов огнем из пушки БМП-2 уничтожил пять националистов. По итогам боя опорный пункт был взят.