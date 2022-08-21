Год в помощь: США захотели перекинуть «афганскую» технику на Украину

В годовщину с момента ухода США из Афганистана в российском МИДе подвели итоги пребывания американцев в регионе. Главное опасение Москвы сейчас заключается в том, что Украине достанутся вертолеты и самолеты, которые год назад Вашингтон экстренно перебросил из Афганистана в дружественные России республики Центральной Азии — Таджикистан и Узбекистан. Помимо этого, как считают российские власти, на стороне украинских солдат воюют бывшие афганские военные. Подробности — в материале «Известий».

Двадцать лет и один год

Прошел год с тех пор, как США ушли из Афганистана. За 20 лет их военного присутствия в стране в 40 раз возросло производство наркотиков. Государство превратилось «в крупнейшую метамфетаминовую лабораторию», рассказал директор департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин.

Помимо этого, в России обеспокоены активизацией террористов в Афганистане, отметил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Год в помощь Аэропорт Кабула, Афганистан Фото: Global Look Press/unreguser

«Для нас важно, чтобы на Украину не попали те вертолеты и самолеты, которые оказались на территории Узбекистана и Таджикистана, когда афганские военачальники и военнослужащие бежали и перегнали несколько десятков вертолетов и самолетов: в Таджикистан около 60 и около 40–50 в Узбекистан» , — заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Дипломат рассказал, что третьи страны пытались вербовать в Афганистане наемников для участия в украинском кризисе. По его словам, в рядах украинской армии оказались афганские военные, успевшие выехать за рубеж. Они, по словам Кабулова, «присоединяются как наемники, за деньги». В МИДе также отметили, что от США добиться никаких гарантий невозможно, поскольку «они недоговороспособны» и «с ними не о чем разговаривать».

О скором появлении в зоне спецоперации на Украине «афганских» самолетов предупредил и политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Он отметил, что, когда США уходили из Афганистана, большое количество самолетов и вертолетов вместе с афганскими экипажами перелетели в некоторые страны Центральной Азии, граничащие с Афганистаном. Речь идет и о российских вертолетах Ми-17, которые в свое время США купили у РФ для афганской армии, и американские штурмовики, способные наносить удары по танкам и бронированной технике.

Опасения Москвы возникли после того, как в Пентагоне сообщили о планах Таджикистана и Узбекистана передать эту технику американцам. В России предположили, что конечным пунктом поставок станет Киев. Багдасаров отметил, что вся техника находится в хорошем техническом состоянии. «Эти самолеты и вертолеты всего лишь год простояли в сухом климате. С них, считай, пыль сдуть — и они готовы к работе» , — пояснил он.

Год в помощь Фото: Global Look Press/Dinendra Haria

По мнению политолога, «эта техника из Афганистана может появиться уже в ближайшее время и очень серьезно повлиять на ход боевых действий». «Тем более для нее есть готовые афганские экипажи. Эти люди за возможность получить гражданство США пойдут на что угодно» , — отметил политолог.

Эксперт уверен, что маршрут может пролегать через Казахстан, Каспий, Южный Кавказ, Турцию, Болгарию и Румынию. «Мы сегодня должны сделать всё, чтобы такого не случилось», — считает Багдасаров.

Активность в регионе «российского подбрюшья»

В последнее время американские дипломаты и чиновники зачастили с визитами в страны Средней Азии. В Госдепе не раз заявляли, что стремятся «укреплять отношения США с регионом и продвигать совместные усилия по созданию более процветающей и безопасной Средней Азии».

Дипломаты из США встречались с представителями бизнес-кругов, властей, гражданского общества, где обсуждали «способы укрепления экономического партнерства, общих ценностей, безопасности, защиты прав человека, помощь беженцам из Афганистана».

Новая стратегия США в отношении этих дружественных России стран появилась еще во время президентства Дональда Трампа и рассчитана на период до 2025 года. Главная цель — построение стабильных государств, где на своих условиях можно «свободно преследовать экономические, политические интересы, а также решать проблемы, связанные с безопасностью». При этом Вашингтон стремится ограничить влияние Москвы и Пекина в этих странах.

Год в помощь Беженцы, эвакуированные из Афганистана, в Вашингтонском международном аэропорту им. Даллеса в Шантильи, штат Вирджиния Фото: Global Look Press/Rod Lamkey

Помимо этого, есть площадка «С5+1» («Центральная Азия плюс США»), на которой среднеазиатские государства и США обсуждают задачи по развитию региона. В частности, между США и Узбекистаном заключено множество двусторонних контрактов в агропромышленной и нефтегазовой сферах. Американцы заинтересованы в запах газа и нефти, находящихся в регионе. Особенно сейчас, когда страны Запада стремятся снизить зависимость от российских энергоресурсов.

После вывода американских войск из Афганистана в США стали обсуждать необходимость пересмотра подхода к региону — как можно скорее вернуться в Среднюю Азию. К тому же перед Вашингтоном стоит и другая задача — убедить как можно большее число стран присоединиться к антироссийским санкциям.

— Американцы стараются сделать так, чтобы среднеазиатские государства по мере развития ситуации на востоке Украины никак не могли помочь Москве их преодолеть даже косвенно. С одной стороны, Средняя Азия никогда не была ключевым регионом для Вашингтона, с другой — он никогда не забывал о нем. Они пытаются убедить элиты этих стран придерживаться политики многовекторности и, в частности, ориентироваться на ЕС и США, — отметил в беседе с «Известиями» руководитель Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Эдуард Соловьев.

Неясно чья

С этой техникой, которая сейчас находится в странах Средней Азии, возникла непростая ситуация, пояснил в беседе с «Известиями» специалист по вопросам безопасности в Центральной Азии Рустам Бурнашев.

— Никто не перебрасывал ее в Узбекистан. Когда в прошлом году талибы начали стремительное наступление и США стали стремительно покидать Афганистан, ряд пилотов афганских ВВС перелетели в Узбекистан. То есть они попали в страну незаконно, на технике, которая находилась в использовании афганских вооруженных сил. Судьба пилотов стала рассматриваться отдельно, а техника осталась на территории среднеазиатской страны. Узбекистан исходит из того, что эта техника ему не принадлежит и он должен передать ее собственнику, — отметил политолог.

По его словам, возникает вопрос: кто собственник в данной ситуации.

Год в помощь Афганские военные самолеты Embraer-314 Фото: twitter.com/modafghanistan

— Правительство талибов никем не признано, поэтому не может де-юре рассматриваться владельцем. Есть и юридическая сторона вопроса: США и западные союзники, когда поставляли технику в Афганистан, передали ее полностью или она в системе лизинга — непонятно. Пока Узбекистан придерживается позиции, что это техника, которую нужно вернуть. Вероятно, она принадлежит США и должна быть им передана. На этом компетенции Ташкента заканчиваются. Если эта техника американская, то США имеют право забрать ее и делать с ней то, что хотят. Узбекистан никак не может влиять на судьбу этой техники. Ташкент попал в сложную ситуацию. Еще в прошлом году он заявил, что никаких претензий у него на эту технику нет, он готов отдать собственнику. Процесс затянулся, и сейчас из-за обострения украинского конфликта он приобрел политическую окраску, — сообщил эксперт.

Большая часть самолетов и вертолетов, которые США поставляли в Афганистан, находятся в Узбекистане и Таджикистане, подчеркивает в беседе с «Известиями» научный сотрудник Института востоковедения РАН, директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар.