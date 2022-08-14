Если бы талибы: к чему пришел Афганистан за год при новой власти

Год назад движение «Талибан», по-прежнему запрещенное в ряде стран как террористическое (это касается и РФ), захватило власть в Кабуле. Несмотря на обещания, которые талибы давали международному сообществу, по ряду параметров в стране все же наметился очевидный регресс. Наряду с сохраняющимися проблемами с правами человека и на фоне глобального экономического кризиса афганцы продолжают сталкиваться с острой нехваткой продовольствия, а международные организации — с недофинансированием гуманитарной помощи стране и ее жителям, рассказали «Известиям» в ООН. Из $4,4 млрд, которые все агентства Организации Объединенных Наций сообща запросили на нужды Афганистана, получить пока удалось лишь 40%.

В ожидании помощи

После захвата Кабула 15 августа прошлого года и перехода власти в Афганистане в руки движения «Талибан» мало кто в мире всерьез рассчитывал, что жить в стране станет лучше. Скорее, ожидания были противоположными невзирая на щедрые обещания новых властей создать инклюзивное правительство, решительно бороться с терроризмом, уважать права и свободы граждан (пусть и в соответствии с нормами шариата) и много чего другого.

Пожалуй, единственным условным прогрессом за год правления талибов можно счесть внушительное сокращение числа жертв среди гражданского населения в результате прекращения боевых действий на большей части территории страны. По данным ООН, если с 1 января по 14 августа прошлого года, когда в Афганистане шли ожесточенные бои между талибами и правительственными войсками, более 2 тыс. мирных жителей были убиты и почти 5300 ранены, то с 15 августа по конец июня этого года в стране погибло около 700 мирных жителей, а ранения получили порядка 1400 человек. При этом чаще всего они становились жертвами боевиков «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая группировка), с которым «Талибан» обещал решительно бороться.

Если бы талибы Фото: Global Look Press/Joshua Prieto

Насколько успешно это обещание выполнялось, так и осталось вопросом. Особенно в свете того факта, что глава «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) Айман аз-Завахири был убит американским дроном 31 июля не в каком-то скрытом пещерном комплексе, а прямо в подконтрольном талибам Кабуле.

«Что касается прекращения широкомасштабных боевых действий и конфликтов, мы счастливы — больше стабильности, больше безопасности», — признал в одном из недавних интервью западным СМИ экс-президент Афганистана Хамид Карзай, все еще популярный у немалой части населения политик, ставший заложником новых властей (талибы не позволили ему выезжать за пределы Афганистана).



В том же интервью он добавил: «Но с точки зрения экономики страны это катастрофа. С точки зрения того, что афганцы покидают свою собственную страну, это огромная катастрофа и позор для нас».

Если бы талибы Фото: Global Look Press/Adrien Vautier

По большинству параметров ситуация в Афганистане действительно оказалось хуже некуда. Западная финансовая помощь, на которую все прежние годы опирался Кабул, иссякла — никто не захотел, чтобы деньги попали в руки талибов. По той же причине США решили заморозить и деньги афганского Центробанка (а это около $7 млрд). Без внешней помощи и без того дышавшая на ладан экономика страны рухнула, сделав более половины населения страны заложниками продовольственной помощи из-за рубежа.

Как свидетельствуют оценки разных международных гуманитарных организаций, весь последний год порядка 90% афганских домохозяйств не доедали. Это, по определению Всемирной продовольственной программы ООН, превратило Афганистан в страну «с самой высокой распространенностью недостаточного потребления продовольствия во всем мире».

— Масштабный кризис, связанный с угрозой голода, прошлой зимой был предотвращен, но наряду с сохраняющимися проблемами с правами человека и на фоне глобального экономического кризиса афганцы продолжают сталкиваться с острой нехваткой продовольствия, недоеданием и отсутствием нормального зимнего жилья, — рассказал «Известиям» представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Кабуле Питер Кесслер.

Сейчас, по его словам, все международные организации стоят перед проблемой недофинансирования: из $4,4 млрд, которые все агентства ООН сообща запросили на гуманитарные нужды Афганистана, пока получено лишь 40%. Запрос УВКБ ООН на $340 млн для его операций в Афганистане пока покрыт на 57%. С явным недобором средств столкнулся и январский призыв УВКБ ООН помочь 2,3 млн зарегистрированным афганским беженцам и 6 млн афганцев, проживающих в соседних Иране и Пакистане: из запрошенных $623 млн гуманитарная организация смогла собрать лишь $232,5 млн.

Если бы талибы Эвакуация граждан Афганистана, август 2021 года Фото: Global Look Press/Ministerio De Defensa

Хорошей новостью для гуманитарных организаций, по словам Питера Кесслера, стал тот факт, что после прихода «Талибана» гуманитарные организации получили доступ в районы Афганистана, в которые ранее они не могли попасть годами. Но это лишь еще сильнее обнажило клубок проблем в развитии, в образовании и здравоохранении, с которыми страна сталкивалась годами.

— Этот беспрецедентный доступ позволяет нам доставлять гуманитарную помощь в такие места, как недавно пострадавшие от землетрясения районы провинций Хост и Пактика, в которых мы действительно раньше не были. Но это также позволило нам увидеть, что в некоторых районах Афганистана нет школ и медицинских центров. Представьте, что вам приходится четыре часа ехать по ужасным дорогам, чтобы просто добраться до аптеки, — сказал собеседник «Известий».

Без прав

Неменьшей проблемой наряду с острой социально-экономической ситуацией оказалось и соблюдение прав человека. По данным ООН, с тех пор, как «Талибан» взял под контроль Афганистан, боевики движения расправились — нередко весьма варварскими способами — со 160 бывшими правительственными чиновниками и сотрудниками сил безопасности, хотя им была обещана амнистия.

Если бы талибы Фруктовый рынок в Пешаваре Фото: Global Look Press/Hussain Ali

После возвращения талибов в стране закрылось более 200 СМИ. Одни лишились всяких источников дохода на фоне экономического коллапса, другие закрылись под давлением ограничений на вещание и новых правил на работу журналистов. Как свидетельствуют данные Международного журналистского консорциума, минимум 173 работника афганских СМИ подверглись задержаниям, угрозам, жестокому обращению и нападениям.

Безусловно, опаснее стало жить и представителем большого числа национальных меньшинств.

— Пространство для всех меньшинств сократилось. Они сталкиваются с запугиваниями и нападениями. После прихода к власти талибов суфии, индуисты и сикхи подверглись целенаправленным нападениям на мечети или места отправления культа, хотя ответственность за такие нападения в основном брала на себя группировка «Исламское государство провинции Хорасан» (афганский филиал ИГИЛ, запрещен в РФ), — рассказал «Известиям» исследователь по Южной Азии в Amnesty International Заман Султан.

Но больше всего пострадали шииты-хазарейцы. По словам Замана Султани, представители этого меньшинства всегда сталкивались с преследованиями, но при прежнем правительстве хазары имели конституционно признанные права, были представлены в правительстве и парламенте. С приходом талибов им фактически пришлось бороться за жизнь.

Если бы талибы Фото: Global Look Press/Oliver Weiken

— Трудно назвать какие-либо точные цифры, но с момента захвата власти талибами произошло несколько нападений смертников или целенаправленных нападений на общины шиитов-хазарейцев в разных провинциях Афганистана, — в мечетях, на игровых площадках, в школах или образовательных центрах. Число жертв варьировалось от нескольких до более чем ста человек — например, в случае с мечетями в Кундузе и Кандхаре в октябре прошлого года, — отметил правозащитник.

По данным Amnesty International, талибы выселили хазарейцев с их земель в Дакунди, Гильменде и нескольких других провинциях. Из-за общественного протеста принудительное выселение было остановлено, и талибы пообещали вернуть земли и имущество тем, у кого их отобрали.

В последние дни появились сообщения о поджогах домов в северной афганской провинции Джаузджан, населенной преимущественно узбеками. Там сгорело уже полсотни жилищ, что, по одной из версий, стало попыткой изгнать узбекское население.

Впрочем, катастрофичнее всего год под властью «Талибана» сказался на женщинах. За прошедшие 12 месяцев они оказались полностью вытеснены из общественной жизни, оказавшись в силу пола заложницами удушающих ограничений практически на все. Опять-таки вопреки изначальным обещаниям девочкам было в итоге отказано в получении среднего образования после 6-го класса, а женщинам — работать в госучреждениях и целом ряде секторов. По сути, единственным вариантом трудоустройства для представительниц слабого пола стала работа в образовательной или медицинской сферах.

Если бы талибы Фото: Getty Images/Anadolu Agency

Талибы не только приказали женщинам полностью закрывать себя на публике, но и запретили дальние поездки без сопровождающего мужчины. Это — при том, что многолетние бои оставили многих из них вдовами.

Протесты против талибов по понятным причинам стали редкостью. Однако перед 15 августа — датой входа талибов в Кабул год назад, — женщины афганской столицы рискнули выйти на митинг с лозунгами в защиту свободы, права на образование и работу. Закончилось все довольно плачевно: для разгона демонстранток был открыт огонь в воздух , а несколько участниц акции пострадали.