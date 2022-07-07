Талибы захотели задействовать женщин во всех сферах Афганистана

Женщины должны участвовать во всех сферах жизни афганского общества, в том числе в политике и экономике, призвал в четверг, 7 июля, замглавы МИД во временном правительстве Афганистана, сформированном радикальным движением «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), Шер Мохаммад Аббас Станекзай.

«Мы не можем игнорировать женщин в обществе. Они должны играть свою роль в политике, экономике и в восстановлении страны», — его слова на церемонии открытия торговой выставки афганской продукции приводит телеканал Tolo News.

Аббас Станекзай отметил, что рабочая среда Афганистана нуждается в женщинах.

Аналитики и активисты за гражданские права заявили, что риторика талибов контрастирует с их практическими действиями, отметил телеканал. По их мнению, включение женщин в рабочую среду проложит путь к развитию Афганистана.

Установив контроль над всей территорией Афганистана к началу сентября 2021 года, талибы стали вводить различные и, по их словам, «временные ограничения в отношении женщин и девочек». Они объяснили свои действия необходимостью создать в государстве «соответствующую исламскую среду».

23 марта афганский телеканал Ariana News сообщил о введении министерством образования Афганистана запрета девочкам из средних и старших классов обучаться в школе. Тогда же талибы потребовали от женщин закрывать лица и иметь мужчину-сопровождающего во время путешествий. Кроме того, пришедшие к власти заявили, что женщины не могут заниматься видом спорта, при котором будут видны их лица или тела.

Решения талибов вызывают возмущения среди женщин-активисток. Так, в августе прошлого года гражданки Афганистана выходили на улицы Кабула с требованием уважать их права. Кроме того, в октябре несколько женщин вышли на протест в Кабуле, требуя соблюдать права женской части населения Афганистана. Талибы для разгона акции применили силу.

Как отмечает Reuters, международные правительства, в частности Вашингтон, заявили, что талибам необходимо изменить свой курс в отношении прав женщин.

После этого, 16 мая, министр внутренних дел временного правительства Афганистана Сираджуддин Хаккани заявил, что талибы разработали ряд мер, которые позволят девочкам возобновить обучение в школах после шестого класса. Однако верховный лидер группы Хайбатулла Ахундзада после этого сказал, что иностранцы не должны отдавать приказы.

Еще в середине февраля эксперт по международным отношениям и конфликтам Университета Сент-Лоуренс в Нью-Йорке Аталь Ахмадзай высказал мнение, что талибы вряд ли когда-то выполнят обещания, данные международному сообществу после прихода к власти, в обмен на официальное признание, хотя движение в нем отчаянно нуждается.