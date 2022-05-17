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«Талибан» заявил о возобновлении обучения девочек в афганских школах

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Девочка учится
Фото: TASS/EPA
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Движение «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), пришедшее к власти в Афганистане, разработало ряд мер, которые позволят девочкам возобновить обучение в школах после шестого класса. Такое заявление сделал 16 мая министр внутренних дел временного правительства Афганистана, член «Талибана» Сираджуддин Хаккани в интервью каналу CNN.

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«Никто не против образования для женщин, и девочкам уже разрешено ходить в школу до шестого класса. Что касается более старшего возраста, продолжается работа над механизмом», — сказал он.

Хаккани обещал, что правительство талибов в скором времени объявит о вероятных сроках возобновления обучения для девочек из старших классов.

23 марта афганский телеканал Ariana News сообщил о введении талибами запрета девочкам из средних и старших классов обучаться в школе. В качестве требования для снятия ограничения в министерстве назвали разработку мер по приведению учебного процесса в соответствие с нормами шариата.

2 февраля талибы впервые назначили женщину на руководящий пост в Афганистане. Доктор Малалай Рахим назначена директором специализированного родильного дома «Малалай» в Кабуле, а доктор Ариан была назначена директором гинекологической клиники в столичном квартале Шахрара.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

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