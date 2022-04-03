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Талибы запретили выращивать мак в Афганистане

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Правительство Афганистана, сформированное радикальным движением «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), запретило всем гражданам своей страны выращивать мак. Соответствующий приказ издал 3 апреля верховный лидер движения Хайбатулла Ахундзада. Текст опубликовало афганское информагентство Bakhtar.

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Закон вступил в силу с момента его публикации. Согласно тексту, запрещено «выращивать на своей территории этот сорняк» и участвовать в транспортировке, покупке, продаже, торговле, импорте, экспорте и производстве всех видов наркотических веществ.

«Если кто-то нарушит Божий закон, урожай будет уничтожен, а с преступником будут обращаться в соответствии с исламским законом», — говорится в сообщении.

Все обвиняемые получат наказание в соответствии с законами шариата.

1 февраля талибы впервые с момента захвата власти в Афганистане объявили о назначении женщин на руководящие должности в стране. Отмечается, что доктор Малалай Рахим назначена директором специализированного родильного дома «Малалай» в Кабуле. Это единственное акушерско-гинекологическое учреждение подобного рода в Афганистане.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

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