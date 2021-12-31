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Талибы разрешили мужчинам не отращивать бороду

Талибы разрешили мужчинам не отращивать бороду

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Пришедшее к власти в Афганистане движение «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) не будет заставлять мужчин отращивать бороды. Об этом говорится в заявлении министерства призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного, распространенном 31 декабря.

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Как уточняется в документе, талибы не вправе заставлять кого-либо отращивать бороду и преследовать за ее отсутствие, уточняет «РИА Новости». В министерстве уточнили, что отращивание бороды является всего лишь рекомендацией представителей радикального движения.

Минувшей осенью должностные лица министерства исламской ориентации на встрече с представителями мужских парикмахерских в афганской провинции Гильменд рекомендовали не делать укладки волос и не брить мужчинам бороды.

В середине декабря власти страны заявили, что в Афганистане будут рады видеть российских туристов и путешественников из других стран, сейчас в стране создаются все условия для приема иностранцев. Однако в настоящее время четкого плана по развитию туризма в стране нет, так как экономическая и политическая ситуация в стране остается непростой.

7 ноября сообщалось, что Афганистан посетили иностранные туристы. Это случилось впервые с приходом к власти «Талибана».

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения «Талибан» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

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