В Афганистане заявили о планах принимать туристов из России

В Афганистане будут рады видеть российских туристов и путешественников из других стран, сейчас в стране создаются все условия для приема иностранцев. Об этом 13 декабря рассказал директор департамента туризма министерства информации и культуры Афганистана Ниаматулла Мусафер.

Мусафер отметил, что пока четкого плана по развитию туризма в стране нет, так как экономическая и политическая ситуация в стране остается непростой.

«В будущем, возможно, департамент туризма создаст специальные отделения в тех афганских провинциях, где есть достопримечательности, и эти отделения будут заниматься привлечением путешественников», — сказал он сайту tutu.ru.

Также директор департамента туризма министерства информации и культуры Афганистана заявил, что привлечением путешественников занимается государственное турагентство «Афгантур». Вопрос выдачи виз иностранцам требует согласования с министерством иностранных дел, уточнил он.

«Не исключено, что в будущем будут проведены определенные изменения в визовых вопросах, но на это потребуется время. Мы будем рады видеть в Афганистане гостей из России или любых других стран и постараемся создать для этого все условия», — сказал Мусафер.

Мусафер отметил, что сейчас проблем с передвижением иностранцев по Афганистану нет. Путешествовать по стране безопасно могут в одиночку и женщины, подчеркнул он.

Ранее, 7 ноября, сообщалось, что Афганистана посетили иностранные туристы. Это случилось впервые с приходом к власти «Талибана» (организация, которая находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).

При этом 17 ноября глава миссии ООН в Афганистане Дебора Лайонс заявила, что представители «Талибана» не справляются с ростом численности «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ) в Афганистане.

Тогда же постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что угроза распространения терроризма и наркотиков из Афганистана на соседние страны реальна. Он выразил надежду на то, что талибы продолжат выполнять свои обещания по искоренению этих вызовов.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения «Талибан» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.