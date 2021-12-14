Прямой эфир
Мир
ВОЗ заявила о росте числа случаев заболевания коронавирусом в Африке на 83% за неделю
Общество
Уголовное дело возбудили после массового отравления детей в Тыве
Происшествия
Мужчина напал на курьера с ножом на остановке в Москве
Туризм
В Афганистане заявили о планах принимать туристов из России
Мир
Зеленский удивился требованию России о гарантии нерасширения НАТО
Мир
Евродепутат сравнил поведение Франции в отношении США с лижущей руки собакой
Общество
Правительство направило более 12 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников
Экономика
В России зафиксировали снижение доступности жилья
Происшествия
Ликвидировано открытое горение на предприятии по обработке дерева в Клину
Экономика
Российский рынок COVID-тестов показал миллионный рост
Сюжет:

В Афганистане заявили о планах принимать туристов из России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Афганистане будут рады видеть российских туристов и путешественников из других стран, сейчас в стране создаются все условия для приема иностранцев. Об этом 13 декабря рассказал директор департамента туризма министерства информации и культуры Афганистана Ниаматулла Мусафер.

Если бы да Кабул: ЕС обсуждает план возвращения миссии в Афганистан
На каких условиях европейцы отправят дипломатов в страну

Мусафер отметил, что пока четкого плана по развитию туризма в стране нет, так как экономическая и политическая ситуация в стране остается непростой.

«В будущем, возможно, департамент туризма создаст специальные отделения в тех афганских провинциях, где есть достопримечательности, и эти отделения будут заниматься привлечением путешественников», — сказал он сайту tutu.ru.

Также директор департамента туризма министерства информации и культуры Афганистана заявил, что привлечением путешественников занимается государственное турагентство «Афгантур». Вопрос выдачи виз иностранцам требует согласования с министерством иностранных дел, уточнил он.

«Не исключено, что в будущем будут проведены определенные изменения в визовых вопросах, но на это потребуется время. Мы будем рады видеть в Афганистане гостей из России или любых других стран и постараемся создать для этого все условия», — сказал Мусафер.

Мусафер отметил, что сейчас проблем с передвижением иностранцев по Афганистану нет. Путешествовать по стране безопасно могут в одиночку и женщины, подчеркнул он.

Ранее, 7 ноября, сообщалось, что Афганистана посетили иностранные туристы. Это случилось впервые с приходом к власти «Талибана» (организация, которая находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).

При этом 17 ноября глава миссии ООН в Афганистане Дебора Лайонс заявила, что представители «Талибана» не справляются с ростом численности «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ) в Афганистане.

Тогда же постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что угроза распространения терроризма и наркотиков из Афганистана на соседние страны реальна. Он выразил надежду на то, что талибы продолжат выполнять свои обещания по искоренению этих вызовов.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения «Талибан» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021