ООН обеспокоена подъемом ИГ в Афганистане

Организация Объединенных Наций (ООН) опасается подъема «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщила глава миссии ООН в Афганистане Дебора Лайонс в среду, 17 ноября.

Она добавила, что представители «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) не справляются с ростом террористической организации в Афганистане.

«Негативным развитием событий является неспособность «Талибана» остановить распространение «Исламского государства», — сказала Лайонс на заседании Совета безопасности ООН, онлайн-трансляция которого ведется на сайте организации.

При этом она отметила, что контакты с талибами проходят конструктивно и с пользой.

На том же заседании постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что угроза распространения терроризма и наркотиков из Афганистана на соседние страны реальна. Он выразил надежду, что талибы продолжат выполнять свои обещания по искоренению этих вызовов.

Он также сообщил, что Россия в ближайшее время направит в Афганистан медикаменты, продовольствие и товары первой необходимости. Небензя подчеркнул, что «первоочередной задачей на настоящий момент является оказание Афганистану срочной гуманитарной помощи», и выразил надежду на то, что «ключевые доноры также проявят необходимую в критической ситуации щедрость».

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения «Талибан» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.