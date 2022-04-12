Премьерный ход: в Пакистане избавились от союзника Москвы

В Пакистане десятки тысяч человек вышли на акции в поддержку премьер-министра Имрана Хана. В выходные в парламенте прошло голосование за вотум недоверия главе правительства. Инициативу поддержали 174 из 342 депутатов. Сам политик уверен, что за его свержением стоят США, поскольку он не раз резко критиковал Вашингтон. В Госдепе свою причастность к происходящему в Исламабаде отрицают. Подробности — в материале «Известий».

Молодежь за премьера

«Десятки тысяч человек вышли на митинги в нескольких пакистанских городах в знак поддержки Имрана Хана — бывшего профессионального игрока в крикет, который впоследствии стал политиком. Они размахивали флагами, выкрикивали лозунги. Тем временем оппозиция готовит ему замену », — описывает происходящее в Пакистане Al Jazeera.

Политика, находившегося у власти последние четыре года, в основном поддерживает молодежь. «Никогда в нашей истории такие толпы не выходили так спонтанно и в таком количестве», — написал он в своем Twitter.

Утром 10 апреля 174 из 342 депутатов Национальной ассамблеи поддержали вотум недоверия Хану, выдвинутый оппозицией. Его обвиняют в неэффективном управлении экономикой. Некоторые депутаты из партии премьера «Техрик-e-Инсаф» («Движение за справедливость») перешли на сторону его противников.

Премьерный ход Митинг в поддержку бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана в Пешаваре Фото: REUTERS/Fayaz Aziz

Главным претендентом на место премьера считается 70-летний Шахбаз Шариф, брат опального бывшего премьер-министра Наваза Шарифа. Он возглавляет крупнейшую партию «Пакистанская мусульманская лига», состоящую в альянсе с разными оппозиционными фракциями — от левых до ультрарелигиозных. Помимо этого он возглавлял провинцию Пенджаб и прослыл эффективным менеджером.

В свою очередь Хан предложил на пост премьера своего кандидата — министра иностранных дел Шаха Махмуда Куреши.

Обозреватель пакистанской англоязычной газеты Dawn Фахд Хусейн отмечает, что на фоне оппозиционных партий, погрязших в коррупции, Хан, казалось, ни в чем подобном замешан не был.

Считается, что внутри страны Хан прослыл лидером, который справился с пандемией коронавируса. Он отправлял на карантин отдельные регионы страны, в которых происходили вспышки заболевания. Это помогло избежать масштабного локдауна и защитить некоторые отрасли экономики. «Его репутация борца с коррупцией привела к тому, что пакистанцы, проживающие за рубежом, инвестировали в страну $21 млрд» , — пишет USA Today.

Считается, что к власти в 2018 году политику помогла прийти армия. Однако наладить отношения с военными Хану так и не удалось. Ситуация еще больше осложнилась в ноябре прошлого года после ссоры Хана с влиятельным генералом, начальником штаба сухопутных войск Пакистана Камаром Джаведом Баджвой. Они не могли договориться по поводу назначения нового начальника разведки.

Премьерный ход Имран Хан Фото: REUTERS/Saiyna Bashir

А недавно, выступая на заседании Исламабадского диалога по безопасности, Баджва заявил о важности стратегических отношений с Вашингтоном. Он также выразил недоумение по поводу того, «почему правительство не осуждает действия России на Украине». По словам генерала, отношения с Москвой долгое время были холодными, хотя в последнее время и произошли позитивные подвижки.

Критиковал американцев

Политические и военные элиты Пакистана всё больше выступают за сотрудничество с США и западными странами.

Сторонники премьера обвиняют в произошедшем США. Такой же позиции придерживается и сам 69-летний политик, считающий, что смена правительства произошла «из-за иностранного заговора». По мнению Хана, в Вашингтоне недовольны «его независимым внешнеполитическим выбором». Зачастую он выступает за сотрудничество с Пекином и Москвой.

По словам политика, он не раз «бросал вызов США», резко критиковал их «борьбу с терроризмом после 11 сентября 2001 года», поддержал приход талибов к власти в Афганистане, а также посетил с первым за четверть века визитом Москву. Его встреча с президентом Владимиром Путиным состоялась 24 февраля.

Скандал в американо-пакистанских отношениях развивался по нарастающей. «Инициатива, направленная на то, чтобы лишить меня власти,— это явное вмешательство США в наши внутренние дела» , — заявил Хан в начале апреля.

Премьерный ход Во время визита Имрана Хана в Москву Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Председатель правящей партии «Техрик-e-Инсаф» Файсал Вауда объявил, что против премьера зреет заговор «в связи с его отказом продавать страну». А пакистанская газета Dawn и вовсе сообщила, что спецслужбы раскрыли заговор с целью убийства премьера. Подробности издание не уточнило. В Госдепе свою причастность к происходящему в Пакистане отрицают.

Сам Хан сдаваться не собирается. «Сегодня снова начинается борьба за свободу» , — написал он 15 млн подписчиков. Однако едва ли у него есть шанс остаться у власти, считает заместитель директора Азиатской программы Вашингтонского центра Вудро Вильсона Майкл Кугельман. Эксперт уверен, что Пакистан ждут неспокойные времена. «Хан не только усилил политическое соперничество внутри страны, но также оттолкнул от себя ключевые структуры, такие как командование армией. Стране потребуется время, чтобы собраться с мыслями» , — уверен он.

Главная задача — налаживание отношений с США

Как отмечает Reuters, главными задачами нового правителя будут «налаживание связей с могущественными военными, восстановление союзнических отношений с США и восстановление экономики».

Научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Данила Крылов отмечает, что в последние несколько лет Пакистан стал активно сотрудничать с Москвой.

— Исламабад закупил несколько десятков новейших российских самолетов Су-35. Москва и Исламабад согласовали строительство газопровода «Пакистанский поток» протяженностью 1,1 тыс. км по территории Пакистана. Смена власти может привести к срыву проекта. В современных условиях энергетические проекты Москвы с кем бы то ни было также вызывают агрессивную реакцию США и желание помешать им , — отмечает политолог.

Крылов подчеркивает, что сейчас происходит небольшое охлаждение отношений между Россией и Индией.

— А отношения Дели и Исламабада особенно сложные, особенно учитывая, что Пакистан поддерживает Китай. 24 февраля Имран Хан прилетел в Москву. В это же время американцы оказывали активное информационное и дипломатическое давление на Исламабад, поскольку традиционно рассматривали Пакистан своей зоной влияния, точкой сосредоточения своих сил в Средней Азии с возможным выходом на Ближний Восток и на Южную Азию. Это особенно важно, учитывая выход американских войск из Афганистана, — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».

Премьерный ход Фото: Getty Images/Anadolu Agency

Довольно сложные отношения у США с Китаем — союзником Пакистана. Получается такой треугольник Москва–Пекин–Исламабад, который будет противостоять США и Индии.

— Американские власти решили, что помешать этому можно, если дестабилизировать обстановку внутри Пакистана, что сейчас и происходит. Кроме того, необходимо учесть, что Индия всё больше вовлекается в различные американские проекты в Индо-Тихоокеанском регионе. Мы видим противостояние США и Китая через Индию. Госдеп часто отрицает очевидные факты. США вместе с европейскими союзниками, в частности с Великобританией, поднаторели в осуществлении революций, использовании мягкой силы, смене режимов, — добавил специалист.

По словам Крылова, за последние тридцать с лишним лет сложилась такая традиция: если Москва поддерживает местные власти, американцы поддерживают оппозицию и наоборот.

— Такая ситуация сейчас сложилась в Пакистане. Здесь глубокое идеологическое противостояние России и США. Эта ситуация продемонстрирует, какие инструменты влияния готов применить Вашингтон, насколько далеко он готов пойти и может ли пакистанский народ отстоять суверенитет и независимость, — уверен Крылов.